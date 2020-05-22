عربي ودولي

اللقطات الأولى لتحطم الطائرة الباكستانية في حي سكني.. ومخاوف من ضحايا على الأرض

الحرة - واشنطن
22 مايو 2020
تحطمت في حي مكتظ بالسكان
تحطمت في حي مكتظ بالسكان

أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات الأولى لتحطم طائرة ركاب باكستانية كانت تقل أكثر من 100 شخص.

وتداول مغردون باكستانيون فيديوهات مرعبة لسقوط الطائرة على حي سكني في كراتشي عاصمة الجنوب.

وتظهر لقطات من موقع تحطم طائرة مشاهد مروعة لمنازل ومحلات كراتشى دمرت تماما.

وقال مغردون إنه سيكون هناك ضحايا على الأرض أيضاً حيث تحطمت الطائرة لأنها سقطت في حي مكتظ بالسكان.

وكتب مغرد أن طائرات هيلوكوبتر الجيش الباكستاني حلت بالمكان لتقديم المساعدة وتقييم الخسائر.

وقال عبد الستار خوار المتحدث باسم هيئة الطيران في باكستان لفرانس برس إن "الطائرة تحطمت في كراتشي. نحاول تأكيد عدد الركاب لكن مبدئيا ثمة 99 مسافرا وثمانية من أفراد الطاقم".

وأضافت أن الرحلة كانت قادمة من لاهور ثاني مدن البلاد.

وقالت تقارير إعلامية إن الطائرة تحطمت بينما كانت تحاول الهبوط في مطار كراتشي.

الحرة - واشنطن

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"القبض على السراق".. موجة سخرية وغضب بعد فضيحة الحنطة في العراق

الحرة / خاص - واشنطن
22 مايو 2020
تؤكد وسائل اعلام محلية أن أوامر صدرت بإعفاء مدير السايلو وبعض المسؤولين الآخرين على خلفية اختفاء الحنطة
تؤكد وسائل اعلام محلية أن أوامر صدرت بإعفاء مدير السايلو وبعض المسؤولين الآخرين على خلفية اختفاء الحنطة

تتواصل قضية اختفاء مئات الأطنان من الحنطة في مخازن مدينة النجف العراقية بالتفاعل، بعد إعلان هيئة النزاهة الجمعة فتح تحقيق مع مسؤولين ادعوا أن الطيور هي من أكلتها.

وقالت الهيئة في بيان إن التحقيقات ستشمل أربعة مسؤولين يعملون في سايلو (مخازن) النجف للحبوب، مضيفة أن كمية الحنطة المفقودة بلغت أكثر من 750 طنا قيمتها تتجاوز 400 مليون دينار عراقي (330 ألف دولار أميركي).

وتؤكد وسائل إعلام محلية أن أوامر صدرت بإعفاء مدير المخازن وبعض المسؤولين الآخرين على خلفية اختفاء الحنطة.

وأثارت الحادثة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق التي ضجت خلال اليومين الماضيين بصور وتعليقات كلها تتحدث عن طيور الحمام ودورها في القضية.

ونشر بعض المستخدمين على تويتر صورا لحمام برأس فيل أو ماعز للتعبير عن عدم اقتناعهم برواية المسؤولين في مخازن النجف.

كما نشر آخرون صورة حمامة وهي ترتدية عمامة وكتب عليها عبارة "حزبية" أو رسم عليها علم إيران، في إشارة إلى أن القضية مرتبطة بفساد يمارسه مسؤولون مقربون من إيران.

وأجرى مستخدم عملية حسابية بسيطة أظهرت أنه في حال التصديق بالرواية الرسمية فهذا يعني أن هناك نحو 1.5 مليون طير شارك في "أكل الحنطة".

آخرون نشروا مقطعا مصورا يظهر قيام شخص بإدخال مجموعة من طيور الحمام إلى غرفة، وكتبوا عليه "تم القبض على سراق الحنطة".

ويعاني العراق منذ سنوات من فساد إداري ومالي وضع البلد في المرتبة الـ 12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية صدر عام 2019.

وبعد 17 عاما من الحكومات المتعاقبة، لا يزال البلد الذي يطفو على بحور من النفط، يفتقر الى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة، في موازاة شبه انهيار في النظامين الصحي والتعليمي.

ومنذ 2004 اختفى ما يقرب من 250 مليار دولار من الأموال العامة، وقال البرلمان العراقي إن هذه الأموال ذهبت لجيوب عدد من السياسيين ورجال الأعمال، وفق وكالة فرانس برس.

الحرة / خاص - واشنطن