اللقطات الأولى لتحطم الطائرة الباكستانية في حي سكني.. ومخاوف من ضحايا على الأرض

أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات الأولى لتحطم طائرة ركاب باكستانية كانت تقل أكثر من 100 شخص.

وتداول مغردون باكستانيون فيديوهات مرعبة لسقوط الطائرة على حي سكني في كراتشي عاصمة الجنوب.

Horrible news coming out of Pakistan: A Pakistan International Airlines (PIA) plane has crashed in Karachi. The domestic flight was coming from Lahore & crashed in a residential area near the Karachi airport. 95 people on board as per initial reports pic.twitter.com/63pdKdebS9 — Taha Siddiqui (@TahaSSiddiqui) May 22, 2020

وتظهر لقطات من موقع تحطم طائرة مشاهد مروعة لمنازل ومحلات كراتشى دمرت تماما.

A plane crashed on residential area in Pakistan bruh

Thoughts and prayers to everyone there#planecrash pic.twitter.com/fHGX7yE24A — #ODASZN 24/7/365 (@Navjot_aka_1322) May 22, 2020

وقال مغردون إنه سيكون هناك ضحايا على الأرض أيضاً حيث تحطمت الطائرة لأنها سقطت في حي مكتظ بالسكان.

Pakistan’s DGISPR on the Plane Crash says: Update #PIA Incident: Pak Army Aviation helicopters flown for damage assessment and rescue efforts. Urban Search & Rescue Teams are being sent on site for rescue efforts. pic.twitter.com/MeHhOevPQZ — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 22, 2020

وكتب مغرد أن طائرات هيلوكوبتر الجيش الباكستاني حلت بالمكان لتقديم المساعدة وتقييم الخسائر.

وقال عبد الستار خوار المتحدث باسم هيئة الطيران في باكستان لفرانس برس إن "الطائرة تحطمت في كراتشي. نحاول تأكيد عدد الركاب لكن مبدئيا ثمة 99 مسافرا وثمانية من أفراد الطاقم".

وأضافت أن الرحلة كانت قادمة من لاهور ثاني مدن البلاد.

وقالت تقارير إعلامية إن الطائرة تحطمت بينما كانت تحاول الهبوط في مطار كراتشي.