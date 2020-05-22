بكين تعد قانونا خاصا بها.. هل هي نهاية هونغ كونغ؟

أعلن البرلمان الصيني الخميس أنه سيناقش مقترحا لفرض قانون مرتبط بالأمن القومي في هونغ كونغ خلال جلسته السنوية، في خطوة يرجّح أن تثير اضطرابات في المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي.

وسبق أن أكدت الصين أنها تسعى لإقرار قانون أمني جديد بعدما هزّت احتجاجات مدافعة عن الديمقراطية، تخللها العنف أحيانا، هونغ كونغ على مدى سبعة شهور العام الماضي.

ما الجديد؟

عندما أعادت بريطانيا هونغ كونغ إلى السيادة الصينية، في اتفاقية التسليم عام 1997، وعد زعيم الصين في ذلك الوقت، دنغ شياو بينغ سكانهونغ كونغ بأسلوب حياة جديد لمدة 50 عامًا على الأقل تحت شعار "دولة واحدة ونظامان".

لكن في غضون سنوات، بدأت بكين في اتخاذ خطوات لتقويض الحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة، وأدت تلك التحركات إلى مظاهرات مؤيدة للديمقراطية وأججت الشكوك في صدق نية السلطات الشيوعية الصينية في بكين.

والخميس، أعلنت بكين خطوة وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بـ "الأكثر جرأة" حتى الآن، ويتعلق الأمر بقوانين الأمن المقترحة للمصادقة في البرلمان اليوم الجمعة والتي يمكن أن تقوض حريات هونغ كونغ المتبقية بشكل كامل وتضعها تحت السيطرة الصينية الكاملة.

فيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة الأساسية بشأن القانون الجديد والتداعيات المحتملة:

ما الذي أعلنته الصين على وجه التحديد؟

قال مسؤولون صينيون في بكين إن المجلس الوطني لنواب الشعب، الهيئة التشريعية الصينية، سيراجع خطة لوضع قوانين جديدة وآلية إنفاذ لحماية الأمن القومي في هونغ كونغ.

ولم يقدم الإعلان تفاصيل، لكنه أشار إلى أن التشريع الجديد سيسمح للحكومة المركزية الصينية بمزيد من التبرير القانوني للرد مباشرة على الاحتجاجات الضخمة المناهضة لبكين، مثل التي شهدتها هونغ كونغ العام الماضي.

اشتبكات داخل الهيئة التشريعية في هونغ كونغ بعد انتخاب مشرع مؤيد لبكين

لماذا فعلت الصين ذلك الآن؟

يعتبر الرئيس شي جين بينغ، أكبر زعيم استبدادي للبلاد منذ عهد الزعيم الشيوعي ماوتسي تونغ، قمع احتجاجات هونغ كونغ، واعتبرها تحديًا مباشرًا لأسبقية وشرعية الحزب الشيوعي.

لعل أحد العوامل المحفزة لإعلان الصين سن قانون جديد بخصوص هونغ كونغ، هو إحجام الهيئة التشريعية في هونغ كونغ عن سن قوانين أمنية مشددة بموجب بند من القانون الأساسي للإقليم يعرف بالمادة 23 - خشية أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى احتجاجات أكبر ضد بكين.

التشريع الذي اقترحته بكين سيسمح لها بتجاوز الهيكل القانوني الخاص بهونغ كونغ للتعامل مع ما يعتبر تهديدات أمنية.

لماذا في هذا الوقت بالذات؟

التفسير الموضوعي الوحيد لاختيار بكين لهذا الوقت لطرح فكرتها الجديدة حول هونغ كونغ، هو نجاح هونغ كونغ في احتواء جائحة فيروس كورونا، والذي قد يؤدي إلى إعادة إشعال الاحتجاجات المناهضة لبكين في الإقليم، بمناسبة العودة التدريجية إلى ما يشبه الحياة الطبيعية.

ما هي النتائج على هونغ كونغ؟

من المرجح أن يثير الإجراء غضب الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، ما قد يؤدي إلى احتجاجات أكبر وأكثر عنفا.

هذا الإجراء يبعث برسالة مفادها أن التعبير عن المعارضة السياسية أو حرية التعبير في هونغ كونغ أصبح الآن في خطر أكبر من أي وقت مضى، مما يهدد الصحافة التي عملت إلى حد كبير دون قيود سياسية حتى الآن.

وحتى إذا كانت القوانين الأمنية الجديدة لا تؤدي بالضرورة إلى إغلاق الصحف أو المذيعين الذين يسيئون إلى بكين، فقد تكون هناك آثار مروعة مثل الرقابة الذاتية أو الإحجام عن التحدث علناً.

كما يمكن أن يكون التدفق الحر للمعلومات التي كانت حاسمة لنجاح هونغ كونغ الاقتصادي في خطر أكبر الآن - وهو أمر سلبي للعديد من الشركات متعددة الجنسيات التي جعلت هونغ كونغ وطنها في آسيا.

ما هي العواقب المحتملة للصين؟

قد تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم علاقات الصين المتدهورة مع الولايات المتحدة، التي انتقدت الصين منذ فترة طويلة بسبب تآكل الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

والخميس، قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة "سترد بقوة" على الصين إذا مضت قدما في خططها لفرض قانون أمني جديد على هونغ كونغ.

وتابع متحدثا للصحفيين في ولاية ميشيغان حيث كان في زيارة لمصنع فورد للسيارات: "لا أحد يعرف حتى الآن ما هي تفاصيل خطة الصين، لكن إذا حدث أمر سيئ فسوف نعالج هذه المسألة بقوة".

وأردف ترامب مؤكدا أنه سيكون لديه بيان كامل حول المقترحات في "الوقت المناسب"، لكنه لم يعط أي تفاصيل