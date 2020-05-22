عربي ودولي

تحطم طائرة ركاب باكستانية تقل أكثر من 100 شخص

رويترز
22 مايو 2020
الطائرة الباكستانية تحطمت قرب منطقة سكنية في كراتشي
الطائرة الباكستانية تحطمت قرب منطقة سكنية في كراتشي

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية الجمعة وعلى متنها 107 راكب، وفق ما أعلن متحدث باسمها لرويترز.

وتحطمت الطائرة بالقرب من منطقة سكنية في مدينة كراتشي الباكستانية.

وقالت تقارير إعلامية إن الطائرة تحطمت بينما كانت تحاول الهبوط في مطار كراتشي.

ولم تصدر بعد أي تعليقات رسمية بشأن عدد ضحايا الحادثة أو سبب التحطم.

 

رويترز

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بعد اختفائه وظهوره.. زعيم كوريا الشمالية يقلص نشاطه المعتاد

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بعد اختفائه وظهوره.. زعيم كوريا الشمالية يقلص نشاطه المعتاد

الحرة / وكالات - واشنطن
22 مايو 2020
سيول تستبعد خضوع كيم جونغ أون لعملية جراحية
سيول تستبعد خضوع كيم جونغ أون لعملية جراحية

 أشار محللون إلى أن ظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على الملأ كان أقل بكثير من المعتاد خلال شهري مايو وأبريل، وقد مرت ثلاثة أسابيع دون أن تتحدث وسائل الإعلام الرسمية عن حضوره أي مناسبة عامة.

يأتي ذلك عقب تكهنات واسعة بشأن صحته في الشهر الماضي بعدما تغيب عن الاحتفال بذكرى سنوية مهمة.

وظهر كيم علنا أربع مرات فقط خلال شهري أبريل ومايو مقارنة مع 27 مرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لإحصاء أجراه تشاد أوكارول الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كوريا ريسك غروب" للبيانات والتحليلات، التي تتخذ من سيول مقرا لها، وترصد أحوال كوريا الشمالية، فإن آخر أقل عدد مرات ظهر فيها كيم علنا خلال هذين الشهرين منذ توليه السلطة في 2011، كان 21 مرة وذلك في 2017.

وكتب على تويتر هذا الأسبوع "هذا ليس النشاط المعتاد".

ويعتقد مسؤولون من كوريا الجنوبية أن ظهور كيم العلني المحدود قد يكون تدبيرا وقائيا في ظل المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وألغت كوريا الشمالية أو أرجأت الكثير من التجمعات العامة بسبب الفيروس.

وردا على سؤال عن غياب كيم عن الأنظار، قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية الجمعة إنها تتابع الوضع.

وذكرت صحيفة "جونغ إنغ  إلبو" نقلا عن مسؤول حكومي بكوريا الجنوبية أن كيم ربما كان ينجز مهامه من فيلا محببة إليه في وونسان على الساحل.

لكن راشيل مينيونغ لي، وهي محللة سابقة مختصة بالشأن الكوري الشمالي في الحكومة الأميركية قالت إن كيم ربما كان يركز على بعض الأهداف الاقتصادية والسياسية الداخلية التي أشار إليها قبل أزمة الكورونا.

وتمر اليوم الجمعة، ثلاثة أسابيع على آخر مرة نشرت فيها وسائل الإعلام الرسمية صورا لكيم خلال حضور مناسبة عامة، وكان ذلك في مراسم افتتاح مصنع أسمدة في الأول من مايو الجاري.

وكانت هذه عودة لظهور كيم على الملأ مجددا بعدما أثار غيابه غير المسبوق عن عطلة عامة مهمة في 15 أبريل تكهنات على مدى أسابيع على الساحة الدولية بشأن صحته ومكان تواجده.

الحرة / وكالات - واشنطن