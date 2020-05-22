عربي ودولي

السعودية تعلن رسميا أول أيام عيد الفطر

الحرة - واشنطن
22 مايو 2020
تعتمد بعض الدول على تحري الهلال بالعين المجردة لتحديد موعد العيد
تعتمد بعض الدول على تحري الهلال بالعين المجردة لتحديد موعد العيد

أعلنت السعودية رسميا أن يوم السبت هو المكمل لشهر رمضان وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال.

وكانت قطر أول دولة خليجية تعلن أن الأحد هو أول أيام العيد.

وبناء على الحسابات الفلكية أعلنت تركيا أن السبت سيكون مكملا لشهر رمضان، في حين سيكون الأحد أول أيام عيد الفطر، وفقا لما ذكرت وكالة الأناضول شبه الرسمية.

وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

كما أعلنت كل من أستراليا وماليزيا وإندونيسيا يوم الأحد كأول أيام عيد الفطر لتعذر رؤية هلال شوال الجمعة.

الحرة - واشنطن

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الوقف السني يعلن أول أيام عيد الفطر في العراق

الحرة - واشنطن
22 مايو 2020
أعلنت السلطات العراقية فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر، وحددته من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل
أعلنت السلطات العراقية فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر، وحددته من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل

أعلن المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء (سني) أن يوم السبت هو المكمل لشهر رمضان، وبذلك يعتبر الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

وقال المجمع في بيان إن "الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال لم تثبت اليوم، وبالتالي يعتبر السبت مكملا لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد".

وكانت السلطات العراقية أعلنت هذا الأسبوع فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر، وحددته من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

وفرضت السلطات منذ منتصف مارس الماضي، حظرا شاملا للتجوال استمر لغاية 21 أبريل الماضي، قبل أن يتم تخفيفه جزئيا والسماح للسكان بالتجوال خلال ساعات النهار باستثناء الجمعة والسبت يكون فيهما الحظر شاملا.‎

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل 3946 إصابة، و147 حالة وفاة.

الحرة - واشنطن