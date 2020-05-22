"سطحية وفاشلة".. هجمات إلكترونية يشنها قراصنة طهران على مواقع حكومية إسرائيلية

تعرضت المئات من المواقع الإسرائيلية إلى هجمات شنها قراصنةمرتبطون بإيران صباح الخميس، ما أدى إلى توقفها عن العمل واستبدال محتواها برسالة تهدد لإسرئيل "بالدمار".

ومن بين المواقع المتضررة، موقع منظمة "الحفاظ على بحيرة طبرية"، التي تعتبر مصدرا أساسيا للمياه في إسرائيل، بحسب موقع "راديو فردا".

ونشرت رسالة باللغة الإنكليزية والعبرية على المواقع المتضررة تقول "العد التنازلي لدمار إسرائيل قد بدأ منذ زمن طويل"، وقد نشرها مجموعة تدعى بـ "قراصنة المخلص".

وتصف المجموعة نفسها عبر قناتها على يوتيوب، أنهم مجموعة من القراصنة الإلكترونيين عازمون على "الانتقام من معاملة إسرائيل السيئ للفلسطينيين".

لكن، صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قالت إن شعار الصفحة قد تم تعديله بالعبرية لاحقا، ليصبح "كونوا جاهزين للمفاجأة الكبيرة".

وفي مواقع أخرى، تم نشر تصريح للمرشد الإيراني علي خامنئي يعود لعام 2015، وجاء فيه "إسرائيل لن تشهد الـ 25 عاما المقبلة".

وأكد مكتب الأمن السيبراني الإسرائيلي القومي -والمسؤول عن حماية المواقع الإسرائيلية الرسمية- أن مجموعة من المواقع الإسرائيلية قد اخترقت خلال ساعات الصباح الأولى من الخميس، فيما يبدو أنه هجوم إيراني محتمل.

"سطحية وفاشلة"

لكن المكتب أكد أنه بالرغم من الهجمات المتعددة، فإنها كانت سطحية وفشلت في الإضرار بالبنية التحتية لها. في نفس الوقت، تم اتخاذ خطوات أساسية لتحييدها، وبجانب إجراء تحقيق حول الأمر.

من جانبها، نسبت بعض المواقع الإخبارية الإسرائيلية الهجمات السيبرانية لطهران، مضيفة أنه تزامن مع ليلة يوم القدس الذي يحييه النظام الإيراني.

وقد لفت الخبير السيبراني، لوتم فينكلشتاين، إلى أن حركة حماس في غزة بجانب مؤيدين فلسطينيين من تركيا ودول أفريقية، قد يكونوا متورطين في الأمر.

وقال أفيتار غات، خبير الأنظمة الرقمية بشركة "زيغلر شومورون"، أن "هذا الهجوم المشترك لم يستهدف فقط الإضرار بالمواقع الإسرائيلية، وإنما تعطيل الاقتصاد عن العمل، بالإضافة إلى محاولة الحصول على معلومات شخصية من المستخدمين لهذه المواقع، من خلال التحكم بكاميرات المستخدمين".

وخلال الأسبوع الماضي، قالت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن مخترقين إيرانيين هاجموا شبكة مياه إسرائيلية خلال أبريل الماضي، وقد فشل الهجوم رغم أنه فاجأ الإسرائيليين.

وبحسب مواقع إخبارية أميركية، انتقمت إسرائيل بالهجوم على شبكة ميناء شهيد رجائي، غربي إيران في 9 مايو، ما تسبب في حالة من الفوضى أدت إلى تعطل حركة السفن بشدة لبضعة أيام.