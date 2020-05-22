عربي ودولي

"سطحية وفاشلة".. هجمات إلكترونية يشنها قراصنة طهران على مواقع حكومية إسرائيلية

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
هجمات إيرانية على مئات المواقع الإسرائيلية
هجمات إيرانية على مئات المواقع الإسرائيلية

تعرضت المئات من المواقع الإسرائيلية إلى هجمات شنها قراصنةمرتبطون بإيران صباح الخميس، ما أدى إلى توقفها عن العمل واستبدال محتواها برسالة تهدد لإسرئيل "بالدمار".

ومن بين المواقع المتضررة، موقع منظمة "الحفاظ على بحيرة طبرية"، التي تعتبر مصدرا أساسيا للمياه في إسرائيل، بحسب موقع "راديو فردا".

ونشرت رسالة باللغة الإنكليزية والعبرية على المواقع المتضررة تقول "العد التنازلي لدمار إسرائيل قد بدأ منذ زمن طويل"، وقد نشرها مجموعة تدعى بـ "قراصنة المخلص".

وتصف المجموعة نفسها عبر قناتها على يوتيوب، أنهم مجموعة من القراصنة الإلكترونيين عازمون على "الانتقام من معاملة إسرائيل السيئ للفلسطينيين".

لكن، صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قالت إن شعار الصفحة قد تم تعديله بالعبرية لاحقا، ليصبح "كونوا جاهزين للمفاجأة الكبيرة".

وفي مواقع أخرى، تم نشر تصريح للمرشد الإيراني علي خامنئي يعود لعام 2015، وجاء فيه "إسرائيل لن تشهد الـ 25 عاما المقبلة". 

وأكد مكتب الأمن السيبراني الإسرائيلي القومي -والمسؤول عن حماية المواقع الإسرائيلية الرسمية- أن مجموعة من المواقع الإسرائيلية قد اخترقت خلال ساعات الصباح الأولى من الخميس، فيما يبدو أنه هجوم إيراني محتمل.

"سطحية وفاشلة"

لكن المكتب أكد أنه بالرغم من الهجمات المتعددة، فإنها كانت سطحية وفشلت في الإضرار بالبنية التحتية لها. في نفس الوقت، تم اتخاذ خطوات أساسية لتحييدها، وبجانب إجراء تحقيق حول الأمر.

من جانبها، نسبت بعض المواقع الإخبارية الإسرائيلية الهجمات السيبرانية لطهران، مضيفة أنه تزامن مع ليلة يوم القدس الذي يحييه النظام الإيراني.

وقد لفت الخبير السيبراني، لوتم فينكلشتاين، إلى أن حركة حماس في غزة بجانب مؤيدين فلسطينيين من تركيا ودول أفريقية، قد يكونوا متورطين في الأمر.

وقال أفيتار غات، خبير الأنظمة الرقمية بشركة "زيغلر شومورون"، أن "هذا الهجوم المشترك لم يستهدف فقط الإضرار بالمواقع الإسرائيلية، وإنما تعطيل الاقتصاد عن العمل، بالإضافة إلى محاولة الحصول على معلومات شخصية من المستخدمين لهذه المواقع، من خلال التحكم بكاميرات المستخدمين".

وخلال الأسبوع الماضي، قالت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن مخترقين إيرانيين هاجموا شبكة مياه إسرائيلية خلال أبريل الماضي، وقد فشل الهجوم رغم أنه فاجأ الإسرائيليين.

وبحسب مواقع إخبارية أميركية، انتقمت إسرائيل بالهجوم على شبكة ميناء شهيد رجائي، غربي إيران في 9 مايو، ما تسبب في حالة من الفوضى أدت إلى تعطل حركة السفن بشدة لبضعة أيام.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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هجمات إيرانية على مئات المواقع الإسرائيلية
عربي ودولي

"سطحية وفاشلة".. هجمات إلكترونية يشنها قراصنة طهران على مواقع حكومية إسرائيلية

ليبيا

"انتهاكات لحقوق الإنسان".. إدانة أممية لأحكام الإعدام الصادرة عن قوات حفتر 

الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
دعا غوتيريش إلى وقف عالمي لإطلاق النار
دعا غوتيريش إلى وقف عالمي لإطلاق النار

أعربت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن قلقها إزاء أحكام الاعدام التي صدرت مؤخراً عن محاكم عسكرية في شرق ليبيا، 

وذكرت البعثة في تغريدة "تم إبلاغنا بصدور ما لا يقل عن 13 حكماً بالإعدام من المحكمة العليا ببنغازي وأربعة أخرى من محكمة البيضا، بما يمثل انتهاكا محتملا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأضافت البعثة في تغريدة مرفقة أن "ما يثير قلق البعثة بوجه خاص التقارير التي تفيد بعدم السماح للمتهمين بعرض قضاياهم في المحاكم أو فحص أدلة الاتهام الموجهة ضدهم وأن الأحكام قد صدرت بصورة سرية عقب المحاكمات دون تقديم أحكام كتابية مسببة للمتهمين أو المحامين".

ورددت البعثة، الجمعة، تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي دعا فيها مجددا جميع أطراف النزاعات بالاستجابة لدعوته إلى وقف عالمي لإطلاق النار لمواجهة جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أكثر من 20 ألف مدني قتلوا أو جرحوا في هجمات في 10 دول العام الماضي، اضطر ملايين آخرين إلى ترك منازلهم.
 
وقال غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صدر الخميس إن الوباء "أعظم اختبار واجهه العالم" منذ إنشاء المنظمة العالمية قبل 75 عاما. وقال إنه كان له بالفعل تأثير شديد على جهود حماية المدنيين، خاصة في البلدان المتأثرة بالصراعات حيث يمكن أن نظم الرعاية الصحية الضعيفة في الأساس تتحمل فوق طاقتها.

الحرة - واشنطن