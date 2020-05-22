عربي ودولي

لتحفيز الاقتصاد.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تقترح اختصار أيام الأسبوع

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن
رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن

بينما يعتقد أرباب العمل وبعض أعضاء الحكومات في دول العالم أنه من الضروري "العمل أكثر" لإنعاش الاقتصاد بعد شهرين من الحبس، تستكشف نيوزيلندا مسارا مختلفا تمامًا.

رئيسة وزراء البلاد، جاسيندا أرديرن، تحدثت الأربعاء عن إمكانية استفادة الموظفين من أيام عطل رسمية إضافية وأسبوع عمل مدته أربعة أيام من أجل إحياء النشاط الذي تضرر بشدة جراء سبعة أسابيع من الحبس الذي أقرته الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت جاسيندا أرديرن إنها تريد تشجيع الأفكار الإبداعية وتقديم "المرونة" على الصرامة، بهدف تعزيز التعافي من الحبس الصارم "الذي ساعدنا على إدارة وباء الفيروس التاجي بشكل فعال ولكنه أثر سلبا على الاقتصاد". 

ومن بين المبادرات المقترحة الانتقال إلى أسبوع من أربعة أيام ومنح المزيد من العطلات الرسمية لتحفيز الإنفاق في قطاعي السياحة والفنادق المتضررين بشكل خاص.

وقالت جاسيندا للصحفيين خلال عرضها مقترح القرارات الخاص بإعادة الفتح التدريجي للاقتصاد "إنها لحظة استثنائية ويجب أن نكون مستعدين للنظر في أفكار استثنائية".

ثم أضافت إنها لا تستبعد أي شيء، وأن هناك العديد من الخيارات المتاحة، وقالت "يجب أن نكون منفتحين".

وكانت رئيسة الوزراء تتحدث على هامش لقائها بممثلي قطاع السياحة، حيث أشادت بتجربة العمل عن بعد، خلال فترة الحبس، وقالت "تلك التجربة أظهرت كم يمكن للموظفين أن يكونوا منتجين مقابل المزيد من المرونة".

ووفقا لجاسيندا، يمكن أن يكون أسبوع الأربعة أيام خيارا، بشرط أن يكون أصحاب العمل على استعداد للمحاولة.

وتمكنت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، حتى الآن من إدارة الوباء بشكل فعال نسبياً، بفضل الاحتواء الصارم للغاية المفروض منذ نهاية مارس.

وقتل الفيروس التاجي الجديد 21 شخصا في نيوزيلاندا، بينما تبقى الحدود مغلقة ولكن السكان أحرار في السفر داخل البلاد.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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بعد اختفائه وظهوره.. زعيم كوريا الشمالية يقلص نشاطه المعتاد

الحرة / وكالات - واشنطن
22 مايو 2020
سيول تستبعد خضوع كيم جونغ أون لعملية جراحية
سيول تستبعد خضوع كيم جونغ أون لعملية جراحية

 أشار محللون إلى أن ظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على الملأ كان أقل بكثير من المعتاد خلال شهري مايو وأبريل، وقد مرت ثلاثة أسابيع دون أن تتحدث وسائل الإعلام الرسمية عن حضوره أي مناسبة عامة.

يأتي ذلك عقب تكهنات واسعة بشأن صحته في الشهر الماضي بعدما تغيب عن الاحتفال بذكرى سنوية مهمة.

وظهر كيم علنا أربع مرات فقط خلال شهري أبريل ومايو مقارنة مع 27 مرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لإحصاء أجراه تشاد أوكارول الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كوريا ريسك غروب" للبيانات والتحليلات، التي تتخذ من سيول مقرا لها، وترصد أحوال كوريا الشمالية، فإن آخر أقل عدد مرات ظهر فيها كيم علنا خلال هذين الشهرين منذ توليه السلطة في 2011، كان 21 مرة وذلك في 2017.

وكتب على تويتر هذا الأسبوع "هذا ليس النشاط المعتاد".

ويعتقد مسؤولون من كوريا الجنوبية أن ظهور كيم العلني المحدود قد يكون تدبيرا وقائيا في ظل المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وألغت كوريا الشمالية أو أرجأت الكثير من التجمعات العامة بسبب الفيروس.

وردا على سؤال عن غياب كيم عن الأنظار، قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية الجمعة إنها تتابع الوضع.

وذكرت صحيفة "جونغ إنغ  إلبو" نقلا عن مسؤول حكومي بكوريا الجنوبية أن كيم ربما كان ينجز مهامه من فيلا محببة إليه في وونسان على الساحل.

لكن راشيل مينيونغ لي، وهي محللة سابقة مختصة بالشأن الكوري الشمالي في الحكومة الأميركية قالت إن كيم ربما كان يركز على بعض الأهداف الاقتصادية والسياسية الداخلية التي أشار إليها قبل أزمة الكورونا.

وتمر اليوم الجمعة، ثلاثة أسابيع على آخر مرة نشرت فيها وسائل الإعلام الرسمية صورا لكيم خلال حضور مناسبة عامة، وكان ذلك في مراسم افتتاح مصنع أسمدة في الأول من مايو الجاري.

وكانت هذه عودة لظهور كيم على الملأ مجددا بعدما أثار غيابه غير المسبوق عن عطلة عامة مهمة في 15 أبريل تكهنات على مدى أسابيع على الساحة الدولية بشأن صحته ومكان تواجده.

الحرة / وكالات - واشنطن