إعلان حصيلة القتلى في حادث تحطم الطائرة الباكستانية

أوردت وزارة الصحة الباكستانية، السبت، حصيلة ضحايا تحطم طائرة ركاب في مدينة كراتشي.

وأعلنت الوزارة وقوع 97 قتيلاً، مشيرة إلى وجود ناجيين من الحادث الذي وقع الجمعة، حيث تسبب فشل محركي الطائرة التي كانت تقل أكثر من 100 راكب في سقوطها على حي سكني في المدينة.

وذكرت السلطات أن الحصيلة المذكورة هي النهائية لضحايا الطائرة المنكوبة، في حين قامت بجمع جثامين المتوفين من موقع التحطم قرب مطار المدينة، وانتهت عمليات الإنقاذ في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأفاد تسجيل نشر على موقع المراقبة (لايف آت سي.نت) أن قائد طائرة الخطوط الدولية الباكستانية المنكوبة أرسل إشارة استغاثة وأبلغ برج المراقبة بأن محركي الطائرة تعطلا في ثاني محاولة للهبوط.

وبعد أن ألغت الطائرة فيما يبدو محاولة هبوط في وقت سابق ودارت حول المطار للهبوط مرة أخرى، أبلغ أحد المراقبين قائد الرحلة 8303 بأنه يبدو أنه ينحرف يسارا ويخرج عن مساره.

ورد القائد "نحن نعود يا سيدي. تعطل المحركان". وأذن المراقب للطائرة بالهبوط في أي من مدرجي مطار كراتشي في غرب وجنوب غرب المطار.

وبعد 12 ثانية أرسل الطيار إشارة استغاثة وأُذن له مرة أخرى بالهبوط على أي من المدرجين.

ولم ترد اتصالات أخرى من الطائرة التي قيل إنها من طراز إيرباص 320، وفقا للتسجيل الصوتي على الموقع المعني بحفظ تسجيلات الطائرات.