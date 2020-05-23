عربي ودولي

إعلان حصيلة القتلى في حادث تحطم الطائرة الباكستانية

فرانس برس
23 مايو 2020
أعلنت السلطات الحصيلة النهائية لضحايا الحادث
أعلنت السلطات الحصيلة النهائية لضحايا الحادث

أوردت وزارة الصحة الباكستانية، السبت، حصيلة ضحايا تحطم طائرة ركاب في مدينة كراتشي. 

وأعلنت الوزارة وقوع 97 قتيلاً، مشيرة إلى وجود ناجيين من الحادث الذي وقع الجمعة، حيث تسبب فشل محركي الطائرة التي كانت تقل أكثر من 100 راكب في سقوطها على حي سكني في المدينة.

وذكرت السلطات أن الحصيلة المذكورة هي النهائية لضحايا الطائرة المنكوبة، في حين قامت بجمع جثامين المتوفين من موقع التحطم قرب مطار المدينة، وانتهت عمليات الإنقاذ في الساعات الأولى من صباح السبت. 

وأفاد تسجيل نشر على موقع المراقبة (لايف آت سي.نت) أن قائد طائرة الخطوط الدولية الباكستانية المنكوبة أرسل إشارة استغاثة وأبلغ برج المراقبة بأن محركي الطائرة تعطلا في ثاني محاولة للهبوط.

وبعد أن ألغت الطائرة فيما يبدو محاولة هبوط في وقت سابق ودارت حول المطار للهبوط مرة أخرى، أبلغ أحد المراقبين قائد الرحلة 8303 بأنه يبدو أنه ينحرف يسارا ويخرج عن مساره.

ورد القائد "نحن نعود يا سيدي. تعطل المحركان". وأذن المراقب للطائرة بالهبوط في أي من مدرجي مطار كراتشي في غرب وجنوب غرب المطار.

وبعد 12 ثانية أرسل الطيار إشارة استغاثة وأُذن له مرة أخرى بالهبوط على أي من المدرجين.

ولم ترد اتصالات أخرى من الطائرة التي قيل إنها من طراز إيرباص 320، وفقا للتسجيل الصوتي على الموقع المعني بحفظ تسجيلات الطائرات.

فرانس برس

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مقاتل من قوات سوريا الديموقراطية خلال المعارك الأخيرة التي انتهت بتحرير الباغوز من قبضة داعش

أعلنت القيادة المركزية الأميركية الجمعة، أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديموقراطية قتلت اثنين من قادة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، في غارة بشرق سوريا هذا الأسبوع.

وقالت القيادة المركزية (سنتكوم) في بيان، إن أحمد عيسى إسماعيل الزاوي وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي قتِلا في الغارة المشتركة على موقع لتنظيم داعش في محافظة دير الزور في 17 مايو.

وأشار البيان إلى أن الزاوي المعروف أيضا باسم أبو علي البغدادي، كان "والي داعش" بشمال بغداد و"مسؤولا عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية من كبار قادة داعش إلى عناصره في شمال بغداد".

وأضاف أن الجغيفي المعروف أيضا باسم أبو عمار، كان "مسؤولا كبيرا في اللوجستيات والإمدادات لداعش، وهو مسؤول عن توجيه عملية تأمين ونقل الأسلحة ومواد العبوات الناسفة والأفراد في جميع أنحاء العراق وسوريا".

واعتبر البيان أن "إقصاء" هذين العنصرين "سيعطل الهجمات المستقبلية ضد المدنيين الأبرياء وشركائنا الأمنيين، وفي المنطقة ككل".

وتابع "تُواصل القوات الشريكة للتحالف في العراق وسوريا الضغط المستمر على داعش لمنع عودة ظهوره".

منذ هزيمته بسوريا في مارس 2019، يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات دموية، خاصة ضمن المنطقة الواقعة بين ريف دير الزور والسخنة بأقصى بادية حمص الشرقية.

وبعدما سيطر التنظيم عام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبد خسائر متتالية قبل هزيمته العام الماضي.