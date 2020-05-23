عربي ودولي

المغرب والسودان وعمان تتحرى هلال عيد الفطر

الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
أعلنت أغلب الدول العربية والإسلامية على أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر
أعلنت أغلب الدول العربية والإسلامية على أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر

أعلنت المغرب والسودان وعمان تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام مساء السبت، في وقت أعلنت فيه أغلب الدول العربية والإسلامية أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

ووفقا لنتائج تحري الهلال فإن أول أيام عيد الفطر في تلك الدول سيكون إما يوم الأحد أو الاثنين إن لم يتم رصد الهلال مساء السبت.

وأعلمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة في المغرب القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر شـوال ستكون يوم السبت، راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته.

ويعقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في السودان السبت جلسة لتحري رؤية هلال شوال.

ودعا الأمين العام للمجمع عادل حسن حمزة جميع المسلمين في السودان لتحري هلال شوال "تقربًا إلى الله تعالى، وإبلاغ أقرب محكمة شرعية عند ثبوت رؤيته."

أما في سلطنة عمان، فقد دعت بدورها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام وذلك مساء السبت.

يذكر أن كلا من المغرب والسودان وسلطنة عمان بدأت شهر رمضان يوم السبت 25 أبريل في حين بدأ الجمعة 24 أبريل في أغلب الدول الإسلامية والعربية.

وكانت كل من موريتانيا ومالي والنيجر وساحل العاج أعلنت أن اليوم السبت هو أول أيام عيد الفطر، فيما أعلنت السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن والكويت وفلسطين وسوريا والوقف السني في العراق أن يوم السبت هو المكمل لشهر رمضان وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال.

 

 

الحرة - واشنطن

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"ثأر الله" يدخلون مقرهم في البصرة.. ومصدر أمني يكشف التفاصيل للحرة

الحرة / خاص - واشنطن
23 مايو 2020
أعلنت قوات الأمن العراقية في 11 من الشهر الجاري اعتقال خمسة مسلحين على الأقل تابعين لميليشيا "أنصار الله"، بعدما قتلوا متظاهرا في البصرة
أعلنت قوات الأمن العراقية في 11 من الشهر الجاري اعتقال خمسة مسلحين على الأقل تابعين لميليشيا "أنصار الله"، بعدما قتلوا متظاهرا في البصرة

أظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجاميع من أنصار ميليشيا "ثأر الله" الموالية لإيران وهم يحاولون استعادة مقرهم وسط مدينة البصرة جنوبي العراق بعد نحو أسبوعين من سيطرة قوات الأمن عليه.

وتظهر المقاطع التي نشرت في وقت متأخر الجمعة العشرات من أنصار الميليشيا وهم يتجمعون في محيط المبنى، الذي كتبت عليه عبارة "فوج حفظ النظام"، فيما أطلق البعض منهم هتافات تدعو قوات الأمن إلى مغادرته، وأخرى تمجد بزعيمهم يوسف الموسوي.

وقال ناشطون إن أنصار الميليشيا نجحوا في استعادة المبنى الواقع في منطقة المعقل وسط البصرة، لكن مصدر أمني مطلع نفى ذلك، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات.

وروى المصدر لموقع الحرة تفاصيل ما جرى قرب المقر، حيث أشار إلى أن العشرات من أنصار الميليشيا بينهم نساء وأطفال، تجمعوا بعد الإفطار في محيط المبنى وحصلت اشتباكات طفيفة مع القوات المسؤولة عن حماية المقر، مما أسفر عن إصابة أحد عناصر قوات مكافحة الشغب.

وتابع المصدر أن القوات الأمنية سمحت بعد ذلك لعدد من أنصار الميليشيا بالدخول لفترة وجيزة إلى داخل المبنى، وبعدها طلبت منهم الخروج.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القوات الأمنية تسيطر حاليا على المقر ولا يوجد أي تواجد لأنصار الميليشيا في الوقت الراهن.

وأعلنت قوات الأمن العراقية في 11 من الشهر الجاري اعتقال خمسة مسلحين على الأقل تابعين لميليشيا "أنصار الله"، بعدما قتلوا شخصا بإطلاق النار على متظاهرين أمام مقرهم في مدينة البصرة بجنوب العراق.

وأطلق مسلحون من داخل المقر الرصاص ضد المتظاهرين ما أدى إلى مقتل متظاهر يبلغ من العمر 20 عاما إثر إصابته برصاصة برأسه، وفقا لمصادر طبية وشهود.

وبعيد ساعات، اقتحمت قوة أمنية مقر الحركة الذي يقع على بعد كيلومتر من ساحة الاحتجاجات الرئيسية في البصرة.

وجاءت عملية الاقتحام بناء على أوامر مباشرة صدرت من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وميليشيا "ثأر الله" هي حركة تأسست في إيران إبان الثمانينيات ضمن مجموعة من الحركات الإسلامية المسلحة التي تأسست لقتال نظام صدام حسين والجيش العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وبعد سقوط النظام، لم تتحول الحركة إلى حزب سياسي، وليس لها تمثيل خارج البصرة، واكتفت بإدارة نشاط اقتصادي وأمني في المحافظة الغنية بحقول النفط، حيث يعتقد أنها متورطة في عمليات تهريب للنفط. 
 

الحرة / خاص - واشنطن