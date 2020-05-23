عربي ودولي

المغرب والسودان وعمان تتحرى هلال عيد الفطر.. والفلك يحسم الأمر

الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
أعلنت أغلب الدول العربية والإسلامية على أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر
أعلنت أغلب الدول العربية والإسلامية على أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر

أعلنت المغرب والسودان وعمان تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام مساء السبت، في وقت أعلنت فيه أغلب الدول العربية والإسلامية أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

ووفقا لنتائج تحري الهلال فإن أول أيام عيد الفطر في تلك الدول سيكون إما يوم الأحد أو الاثنين إن لم يتم رصد الهلال مساء السبت.

وأعلمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة في المغرب القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر شـوال ستكون يوم السبت، راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته.

ويعقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في السودان السبت جلسة لتحري رؤية هلال شوال.

ودعا الأمين العام للمجمع عادل حسن حمزة جميع المسلمين في السودان لتحري هلال شوال "تقربًا إلى الله تعالى، وإبلاغ أقرب محكمة شرعية عند ثبوت رؤيته."

أما في سلطنة عمان، فقد دعت بدورها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام وذلك مساء السبت.

وحسم مركز الفلك الدولي أمر رؤية الهلال يوم السبت، فقال إن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوروبا وكندا. 

يذكر أن كلا من المغرب والسودان وسلطنة عمان بدأت شهر رمضان يوم السبت 25 أبريل في حين بدأ الجمعة 24 أبريل في أغلب الدول الإسلامية والعربية.

وكانت كل من موريتانيا ومالي والنيجر وساحل العاج أعلنت أن اليوم السبت هو أول أيام عيد الفطر، فيما أعلنت السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن والكويت وفلسطين وسوريا والوقف السني في العراق أن يوم السبت هو المكمل لشهر رمضان وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال.

الحرة - واشنطن

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"الأخ يترك أخاه".. رامي مخلوف يعود مجددا ويهاجم شقيقه

23 مايو 2020
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف
أزمة حادة بين النظام السوري ورامي مخلوف | Source: facebook

طالب الملياردير السوري رامي مخلوف وابن خال رئيس النظام بشار الأسد، الجهات الأمنية في بلاده بالتوقف عن ملاحقة "الموالين الوطنيين" والانتباه إلى "المجرمين" في منشور جديد وجه عبره انتقادات لشقيقه.

وجاءت مطالبة مخلوف في منشور عبر صفحته على فيسبوك، بعد سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات منذ الأزمة التي اندلعت بينه وبين الأسد بعد مطالبة الحكومة السورية له بدفع مبالغ مالية ضخمة، وإصراره على عدم قانونية ذلك.

وأشار مخلوف في منشوره إلى الأموال التي يدفعها لعائلات قتلى الحرب والمصابين من الذين كانوا في صف قوات النظام، فيما يبدو محاولة جديدة لاستعطاف المنتمين إلى الطائفة العلوية الحاكمة في أزمته مع الأسد.

كما طالب مخلوف بإطلاق سراح المحتجزين من موظفي شركة "سيريتل" التي يملكها والذين اعتقلتهم الجهات الأمنية بعد عدم تسديد الشركة للمبالغ المالية المطالبة بها.

وكان لافتا خلال رسالة مخلوف، الحديث عن ترك الأخ لأخيه في الأزمات.

‏ ‏‎بدايةً نعايد عليكم جميعاً بعيد الفطر المبارك والله يجعل كل أيامكم مباركة. ونتمنى من الجهات الأمنية التوقف عن ملاحقة...

Posted by ‎رامي مخلوف‎ on Saturday, May 23, 2020

وكان شقيق مخلوف استقال من شركة "سيريتل"، وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات له يؤكد فيها ولاءه لبشار الأسد.

وقال المعارض السوري بسام جعارة عبر تويتر إن مخلوف يوجه في منشوره الجديد انتقادا لأخيه بسبب انحيازه ضده في أزمته مع الأسد.

 