عربي ودولي

بعد رفضها وقف إطلاق النار في رمضان.. طالبان تبادر بهدنة لأول مرة 

فرانس برس
23 مايو 2020
كثّفت طالبان هجماتها على القوات الأفغانية منذ فبراير
كثّفت طالبان هجماتها على القوات الأفغانية منذ فبراير

أعلنت حركة طالبان الأفغانية السبت وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من الأحد، بمناسبة عيد الفطر، وذلك بعدما شنّت الحركة المتمرّدة خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة هجمات دامية على القوات الحكومية.

وهذه أول مرة تبادر فيها طالبان، من تلقاء نفسها، إلى إعلان وقف لإطلاق النار، منذ أطاح بنظامها في نهاية 2001 تدخّل عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال المتحدّث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إنّ قيادة الحركة تطلب من أفرادها "اتّخاذ إجراءات خاصّة لضمان سلامة مواطنيهم، وعدم شنّ أيّ عمليات هجومية على العدو في أيّ مكان كان"، مشدّداً في الوقت نفسه على حقّ مقاتلي طالبان في الدفاع عن أنفسهم إذا ما تعرضوا لأي هجوم.

ورحب الرئيس الأفغاني  أشرف غني بإعلان طالبان الهدنة، وأعلنت الرئاسية الافغانية عن خطوة مماثلة بوقف إطلاق النار وقال غني في تغريدة على حسابه في تويتر إنه كقائد عام للقوات المسلحة الأفغانية أصدر أمراً للجيش بوقف إطلاق النار، مضيفا أن تفاصيل القرار ستعلن غدا بعد صلاة العيد.

ونهاية أبريل رفضت طالبان دعوة أطلقها غني لوقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان. ويومها اعتبرت الحركة المتمرّدة دعوة غني "غير عقلانية وغير مقْنعة".

وكثّفت طالبان هجماتها على القوات الأفغانية منذ وقّعت في نهاية فبراير في الدوحة اتفاقاً تاريخياً مع الولايات المتّحدة ينصّ على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً مقابل ضمانات أمنية.

ومنذ توقيعها اتفاق الدوحة، شنّت طالبان أكثر من 3800 هجوم أسفرت عن مقتل 420 مدنياً وإصابة 906 آخرين، بحسب حصيلة نشرتها السلطات الأفغانية الاثنين.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان ( يوناما) فإنّ طالبان تتحمّل مسؤولية سقوط 208 ضحايا مدنيين في أبريل، بزيادة نسبتها 25 بالمئة عن الشهر نفسه في 2019.

أما عدد الضحايا المدنيين الذين تسببت قوات الأمن الأفغانية بسقوطهم في أبريل فبلغ 172، بزيادة نسبتها 38 بالمئة عن الشهر نفسه في العام الماضي.

والرئيس أشرف غني، الذي يطالب منذ سنوات بوقف لإطلاق النار بين القوات الحكومية ومقاتلي طالبان، نجح في يونيو 2018 في إقرار هدنة لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر احترمها الطرفان يومها.

كما احترمت طالبان هدنة جزئية مدّتها تسعة أيام من 22 فبراير إلى 2 مارس أقرّت بمناسبة توقيع اتفاق الدوحة.

فرانس برس

اقرأ أيضا

كثّفت طالبان هجماتها على القوات الأفغانية منذ فبراير
عربي ودولي

بعد رفضها وقف إطلاق النار في رمضان.. طالبان تبادر بهدنة لأول مرة 

ترامب كان قد خطط لعقد قمة مجموعة السبع 10-12 يونيو في كامب ديفيد
أميركا

الأولوية للأميركي.. قرار يحد من برنامج توظيف الطلاب الأجانب

بطل فرنسا في العام 2018 لطفي دراجي
رياضة

انطلاق منافسات أمم أوروبا 2020 بعيدا عن المستطيل الأخضر

زعانف الحوت الصدرية كانت ملفوفة
منوعات

غواص ينقذ حوتا ويواجه غرامة بآلاف الدولارات

يتشكل الضباب على النظارات عند ارتداء الأشخاص الكمامة، حيث يتسرب الهواء الدافئ من فم الشخص إلى أعلى الكمامة
منوعات

كيف تمنع مشكلة البخار على النظارة عند ارتداء كمامة؟

مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ في مؤتمر تيك كرنش
تكنولوجيا

فيسبوك تسمح لنصف موظفيها بالعمل من المنزل

ستكون هذه المرة الأولى التي يقلع فيها رواد فضاء أميركيون من الولايات المتحدة
أميركا

ترامب يحضر إرسال أول مهمة فضائية مأهولة الأسبوع المقبل

ليبيا

"تصدعات داخلية".. حفتر يواجه "أسوأ أزمة منذ سنوات"

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
حفتر تلقى سلسلة هزائم قاسية مؤخرا
يطمح البلدان إلى مليارات الدولارات من عقود النفط والغاز والبناء

قللت سلسلة من الانتكاسات العسكرية السريعة في ليبيا من آمال خليفة حفتر في فرض السيطرة في ليبيا إحدى كبار الدول المنتجة للنفط في شمال أفريقيا وسمحت لتركيا وروسيا بتعميق بصماتهما على واحدة من أكثر المناطق استراتيجية في العالم، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

في الأسابيع الأخيرة، ساعدت الطائرات التركية بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة على استعادة كل غرب ليبيا تقريبا من قوات خليفة حفتر، الذي تدعمه روسيا والذي حاول منذ العام الماضي اجتياح العاصمة طرابلس.

وكان حفتر قد أعلن انسحاب مقاتليه من بعض الخطوط الأمامية في طرابلس الأسبوع الماضي. لكن خصومه استمروا في الضغط ما مكنهم من السيطرة على سلسلة من المدن الساحلية وقاعدة جوية رئيسية. وتتعرض قوات حفتر  الآن لضغوط في معقلها الغربي الأخير.

حرب بالوكالة

وقال أنس الغوماتي، المحلل الليبي الذي يرأس معهد صادق، وهو مركز أبحاث مقره طرابلس، إن "حفتر يواجه أسوأ أزمة له منذ ست سنوات".

لكن الصراع لم ينته بعد، كما يقول مسؤولون ومحللون في الأمم المتحدة، مع تزايد المخاوف من أن يجذب تركيا وروسيا إلى مواجهة أخرى بالوكالة ويحول ليبيا إلى ساحة معركة شبيهة بسوريا.

لا يزال حفتر البالغ من العمر 76 عاما يسيطر على جزء كبير من ليبيا ويحظى بدعم كبير من قوى خارجية. وفي الأسبوع الماضي، أكد مسؤول رفيع المستوى في طرابلس أن الطائرات الحربية الروسية جاءت من سوريا لدعم حفتر، في إضافة إلى الأسلحة الروسية والمرتزقة الروس الذين يساعدوا الرجل القوي.

حذرت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مجلس الأمن الدولي من أن "الحشد العسكري المقلق" يتكشف في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقالت "لقد وصلنا إلى نقطة تحول أخرى في الصراع"، مشيرة إلى أن التصعيد يمكن أن يؤدى إلى "حرب بالوكالة ".

وتعيش ليبيا بالفعل حربا بالوكالة، في أحد أكثر الصراعات تدويلا في العالم على موارد النفط والغاز المربحة، والأراضي، والطموحات الأيديولوجية والجيوستراتيجية.

وقتل أو جرح عدة آلاف من المدنيين، من بينهم أكثر من 200 شخص منذ 1 أبريل، في حين فر حوالي 200,000 شخص من منازلهم في العام الماضي وحده، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

انقسام أوروبي بشأن حفتر

الأوروبيون منقسمون. إذ تدعم دول مثل فرنسا واليونان حفتر بينما تدعم إيطاليا ودول أخرى حكومة طرابلس التي نصبتها الأمم المتحدة . وتدعم الولايات المتحدة الحكومة مع إبقاء اتصالات مع حفتر، حسب الصحيفة الأميركية.

واليوم، برزت تركيا وروسيا كصانعتين للملوك في ليبيا. وتطمح كل منهما إلى مليارات الدولارات من عقود النفط والغاز والبناء، فضلا عن القواعد العسكرية لتكون بمثابة بوابات لبناء النفوذ في جميع أنحاء أفريقيا.

قبل أقل من خمسة أشهر، كان لحفتر اليد العليا إذ كان يسيطر على شرق وجنوب ليبيا، وكذلك معظم المنشآت النفطية الليبية. وكانت قواته - وهي مجموعات من الميليشيات التي تعمل تحت اسم القوات المسلحة العربية الليبية - تمضي قدما في عدة خطوط أمامية لطرابلس واستولت على مدينة سرت الاستراتيجية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في يناير.

وبحلول ذلك الوقت، كانت حكومة طرابلس، المعروفة باسم حكومة الوفاق الوطني، قد وقعت اتفاقات مع تركيا، مما سمح لها بالوصول إلى حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط. وفي المقابل، زادت أنقرة من دعمها العسكري، وأرسلت طائرات بدون طيار، ومرتزقة سوريين، ومدربين عسكريين، وعربات مدرعة، من بين أسلحة أخرى.

وفي الشهر الماضي، تقدمت الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني ضد منافسيها، واستولت على بلدات على طول الساحل غرب طرابلس. لكن أهم عملية منذ أشهر كانت السيطرة على قاعدة الوطية الجوية، التي تبعد حوالي 140 كلم جنوب العاصمة، التي كان حفتر يسيطر عليها منذ عام 2014.

وقد عزز ذلك معنويات قوات حكومة الوفاق، التي استعرضت نظام الدفاع الجوي الروسي الذي استولت عليه في شوارع طرابلس. وقد أحرج الاستيلاء على العديد من أنظمة "بانانترس" الأخرى وتدميرها بواسطة طائرات تركية بدون طيار، شركاء موسكو وحفتر العسكريين الآخرين.

و السبت، كانت قوات حكومة الوفاق تتقدم نحو مدينة ترهونة، آخر معاقل حفتر الغربية.

خطوة حفتر القادمة

وكتب طارق مجيريسي، المحلل الليبي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هذا الأسبوع، في تعليق له، أن مسار الحرب يتوقف الآن على استجابة داعمي حفتر الأجانب وجهودهم الرامية إلى كبح "الصعود التركي".

ويوم الخميس، تعهد قائد القوات الجوية لحفتر في بيان بشن "أكبر حملة جوية في التاريخ الليبي" بما في ذلك ضد أهداف تركية.

وقال فتحي باشاغ، وزير داخلية حكومة الوفاق، لوكالة بلومبرج إن ما لا يقل عن ست طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ 29 وطائرتين من طراز سوخوي 24 قدمت إلى معقل حفتر الشرقي من سوريا.

ووصف الخبراء والمحللين الأمنيين بأن هذه التحذيرات موجهة لتركيا. وقالت الصحيفة إنها لم تتمكن من التحقق من وجود الطائرات الروسية بشكل مستقل.

ولكن إذا أرسلت موسكو هذه المقاتلات، فإن ذلك سيمثل تصعيدا كبيرا. وحتى الآن، كان الدور الأكثر أهمية لروسيا هو من خلال مئات المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر، وهي شركة غامضة مرتبطة بالكرملين، ساعدت حفتر على تحقيق مكاسب.

ولم ترد موسكو على تقارير عن وصول الطائرات الحربية . بيد أنها انضمت إلى أنقرة هذا الأسبوع في تأييد الدعوات لوقف إطلاق النار ودعم عملية السلام السياسية بقيادة الأمم المتحدة في محاولة واضحة لتجنب المواجهة .

كما حاولت القوتان في يناير التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولكن حفتر انسحب فجأة من العملية، مما أحرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما حاولت القوى الأوروبية والولايات المتحدة في يناير إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب الليبية. لكن المحادثات في برلين لم تفعل الكثير.

التصدعات الداخلية

وقال المحللون إن خسائر حفتر فى الغرب تسببت في تصدع داخل معسكره. وكذلك إلغاء اتفاق سياسي مؤخرا وإعلان نفسه مسيطرا تماما على شرق ليبيا، الأمر الذي أدى إلى نفور العديد من حلفائه السياسيين والقبائل المؤثرة.

وقال غوماتي: "لم تلق دعوة حفتر للعودة إلى الحكم العسكري شعبية. "حلفاؤه السياسيون في شرق ليبيا لا يثقون به .. ويعملون على إجراء محادثات استكشافية مع حكومة الوفاق الوطني نتيجة لذلك. ويريد مؤيدوه الدوليون دعمه ولكنهم يجدونه غير فعال عسكريا وغير منتظم سياسيا. إنه يخوض الكثير من المعارك الداخلية والخارجية".

وقد تبحث روسيا، الحليف الرئيسي، عن بدائل لحفتر. وقد دعمت موسكو مبادرة سياسية جديدة من عقيلة صالح رئيس البرلمان لحكومة منافسة في الشرق.

وقال مجيريسي إن "نافذة فرصة أوروبا تضيق".

وأضاف "يجب أن تتحرك بسرعة إذا رغبت أن تحمي بقوة مصالحها ودورها كحاجز ضد التعدي الروسي على البلاد"، وأيضا منع تطور صراع آخر على غرار سوريا في جوارها".

الحرة / ترجمات - واشنطن