عربي ودولي

فيديو لحظة سقوط الطائرة الباكستانية ووقوع الانفجار

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
لحظة سقوط الطائرة الباكستانية
لحظة سقوط الطائرة الباكستانية

أظهرت لقطات لكاميرا أمنية لحظة تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية في كراتشي الجمعة وعلى متنها 99 شخصا، وفق ما نقل موقع "ياهو نيوز".

التقطت الكاميرا اللقطات من على سطح مبنى يملكه شخص يدعى رضا فاطمة في منطقة مالير بالمدينة.

وقال مالك المبنى: "كنا في المنزل وسمعنا دوي انفجار، وبعد ذلك، كانت هناك رائحة نار مشتعلة، وعندما صعدت إلى السطح، رأيت سحب الدخان".

ورصد الفيديو لحظة سقوط الطائرة باتجاه الأرض، ثم تصاعد أعمدة الدخان نتيجة الانفجار.

وسقطت الطائرة وهي من طراز إيرباص وقتل 97 من الركاب وأفراد الطاقم على منطقة سكنية مزدحمة في كراتشي بعد ظهر يوم الجمعة بعد أن حاول قائدها مرتين الهبوط في مطار المدينة.

ولم يعرف ما إذا كانت الكارثة أسفرت عن سقوط ضحايا على الأرض، بعد معلومات أولية تحدثت عن ذلك.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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وزير المالية العراقي في الخليج.. ومناشدة لدعم مالي عاجل

فرانس برس
23 مايو 2020
التقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي الفوري للعراق
التقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي الفوري للعراق

بدأ وزير المالية العراقي علي علاوي الجمعة جولة خليجية، في مسعى لتأمين مبالغ تجنب البلاد التخلف عن دفع رواتب ملايين الموظفين في أعقاب انهيار أسعار النفط الخام.

والتقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم "الدعم المالي العاجل للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها لموظفيها".

وقال مسؤول حكومي عراقي لوكالة فرانس برس قبل مغادرة علاوي إن الأخير الذي يقوم أيضا بمهام وزير النفط بالوكالة، سيزور أيضا "الكويت والإمارات لجمع المساعدات المالية".

وأشار مسؤول آخر إلى أن العراق "يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من السيولة لنتمكن من دفع رواتب" ثمانية ملايين موظف مدني ومتقاعد يتقاضون نحو أربعة مليارات دولار شهريا.

ويقف العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك، على شفير كارثة مالية قد تدفعه إلى اتخاذ تدابير تقشفية، بين انخفاض أسعار الخام ووباء كوفيد-19، وخصوصا أن اقتصاده يعتمد بأكثر من 90 في المئة على الإيرادات النفطية التي انخفضت بواقع خمسة أضعاف خلال عام واحد.

ولا يزال العراق يعتمد في مشروع موازنته للعام 2020، والتي لم يصوت عليها بعد، على سعر متوقع للنفط قدره 56 دولارا للبرميل.

وقال المسؤول الثاني إن الحكومة السابقة كانت تفكر حتى في مطالبة الكويت بمنح مهلة لبغداد التي تدفع لها تعويضات شهرية عن غزوها من قوات صدام حسين في العام 1991.

وقال المسؤول "من المحتمل جدا أيضا أن يقوم (رئيس الوزراء مصطفى) الكاظمي برحلته الأولى إلى الخليج بدوره"، هو المعروف بقربه وعلاقته الشخصية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

فرانس برس