فيديو لحظة سقوط الطائرة الباكستانية ووقوع الانفجار

أظهرت لقطات لكاميرا أمنية لحظة تحطم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية في كراتشي الجمعة وعلى متنها 99 شخصا، وفق ما نقل موقع "ياهو نيوز".

التقطت الكاميرا اللقطات من على سطح مبنى يملكه شخص يدعى رضا فاطمة في منطقة مالير بالمدينة.

وقال مالك المبنى: "كنا في المنزل وسمعنا دوي انفجار، وبعد ذلك، كانت هناك رائحة نار مشتعلة، وعندما صعدت إلى السطح، رأيت سحب الدخان".

ورصد الفيديو لحظة سقوط الطائرة باتجاه الأرض، ثم تصاعد أعمدة الدخان نتيجة الانفجار.

وسقطت الطائرة وهي من طراز إيرباص وقتل 97 من الركاب وأفراد الطاقم على منطقة سكنية مزدحمة في كراتشي بعد ظهر يوم الجمعة بعد أن حاول قائدها مرتين الهبوط في مطار المدينة.

ولم يعرف ما إذا كانت الكارثة أسفرت عن سقوط ضحايا على الأرض، بعد معلومات أولية تحدثت عن ذلك.