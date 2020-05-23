عربي ودولي

مصر.. تسريب مقطع فيديو من تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي

أحمد حسين - القاهرة
23 مايو 2020
إعدام هشام عشماوي
إعدام هشام عشماوي

نشر إعلاميون مصريون ووسائل إعلام مقربة من السلطة مقاطع فيديو من عملية إعدام هشام عشماوي قائد تنظيم " المرابطون"، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة عسكرية في مارس الماضي، وفق ما أعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان رسمي وقتها. 

وجاء نشر هذه المقاطع عقب انتهاء الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل الاختيار، الذي يروي بحسب صانعيه قصة ضابط الصاعقة المصري أحمد المنسي، وقصة ضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي.

واستخدم مخرج العمل لقطة حقيقية تم تصويرها أثناء تلاوة حكم الإعدام على عشماوي قبل تنفيذه، ويظهر فيه عشماوي بصحبة عدد من قوات الأمن الملثمة، وضابط يتلو الحكم، وفي نهايته يسأل عشماوي عن كلماته الأخيرة ليجيب عشماوي " مبقاش ينفع"، وتنتهي الحلقة.  

لكن ثلاثة مقاطع أخرى تم تداولها أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير لم يعرف مصدرها، يظهر الأول هشام عشماوي بعد تنفيذ حكم الإعدام وهو معلق في المشنقة ويقترب منه شخص يبدو طبيبا ليفحص نبضه من الساعد، بحضور عدد من الأشخاص يرتدون الزي العسكري الرسمى للجيش المصري.

بينما يُظهر المقطع الثاني عشماوي وهو ممدد على سجادة في أرضية الغرفة بعد نزع حبل المشنقه من حوله، ويتقدم منه شخصان ليعيدا فحص المؤشرات الحيوية عن طريق بؤبؤ العين، ولم يظهر في المقطع الثالث سوى عشماوي الذي اقترب منه مصور المقطع ليحصل على لقطة مقربة لوجهه. 

وكان من بين من نشروا صورا من هذه، الممثل أحمد العوضي والذي جسد شخصية عشماوي في مسلسل الاختيار. 

وحكم على هشام عشماوي من المحكمة العليا للطعون العسكرية بالإعدام مرتين في قضيتي " الفرافرة" التي قتل فيها ضابطان و26 مجندا، و" أنصار بيت المقدس الثالثة"، وصدر بحقه حكم ثالث بالإعدام هذا الأسبوع من محكمة الجنايات في قضية أنصار بيت المقدس ضمن 37 متهما.

وكان هشام عشماوي ضابطا في الجيش المصري، ووصل لرتبة رائد قبل أن يتم تسريحه عام 2011، لينضم بعدها بعام إلى ما يعرف بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس" ثم انفصل عنه لاحقا عقب مبايعة التنظيم لـ"داعش"، وأسس ما يعرف بتنظيم "المرابطون" في مدينة درنة الليبية وبايع تنظيم القاعدة الإرهابي.

ونسبت إليه السلطات المصرية تنظيم وتنفيذ عدد من الهجمات ضد قوات الأمن كان من أبرزها كمين الفرافرة، وتفجير مبنى القنصلية الإيطالية ومذبحة العريش الثالثة، وحادث الواحات التي قتل فيها 16 فرد أمن، بحسب الرواية الرسمية المصرية. 

وفي أكتوبر عام 2018 ألقت قوات المشير خليفة حفتر القبض على عشماوي في مدينة درنة الليبية، وتم تسليمه الي مصر في مايو عام 2019، ووصفته وسائل الإعلام المصرية بأنه أكثر المطلوبين أمنيا، لتتم محاكمته وينفذ فيه حكم الإعدام.

أحمد حسين - القاهرة

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منظمة الصحة تدق ناقوس الخطر: بؤرة جديدة لفيروس كورونا

الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورنا المستجد في بلدان أميركا اللاتينية بشكل لافت
ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورنا المستجد في بلدان أميركا اللاتينية بشكل لافت

في الوقت بدأت فيه دول عديدة حول العالم الخفيف من إجراءات الإغلاق العام الذي فرضته منذ أكثر من شهرين لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بعض دول أميركا اللاتينية حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية المنطقة بؤرة جديدة. 

وفي حين تستعيد أوروبا حيث أودى الوباء بأكثر من 170 ألف شخص، إيقاع حياة طبيعية في شكل تدريجي، فإن أميركا اللاتينية تشهد تفشيا واسع النطاق للوباء مع تداعيات كارثية على الاقتصاد والوظائف.

والجمعة أعلنت المنظمة  أن أميركا اللاتينية باتت تشكل "بؤرة جديدة" لوباء كوفيد-19، مع وضع يثير القلق خصوصا في البرازيل.

وقال مسؤول الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر عبر الإنترنت من جنيف إن "أميركا الجنوبية باتت بؤرة جديدة للمرض"، ثم أضاف "نحن نرى أن عدد الإصابات يزداد في العديد من الدول الأميركية الجنوبية". 

والقلق يشمل العديد من هذه الدول، ولكن من الواضح أن البرازيل هي الأكثر تضررا حتى الآن".


البرازيل:

سجلت البرازيل أكثر من 330.890 إصابة و21048 ألف وفاة، علما بأن عدد سكانها يناهز 210 ملايين نسمة، ما يجعلها البلد الثاني الأكثر تضررا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة. 

وغالبية الحالات أحصيت في منطقة ساو باولو  لكن مقدار الإصابة وفق عدد السكان هو الأكبر في ولاية الأمازون حيث أصيب نحو 490 شخصا من كل مئة ألف شخص، وهي نسبة عالية".

وقالت مجموعة من العلماء البرازيليين إن الأرقام الرسمية لا تعكس إلى حد بعيد واقع تفشي الوباء في البلاد، موضحة أنها أدنى بخمس عشرة مرة على الأقل من الحقيقة ما يعني أن عدد المصابين يتجاوز 3,6 ملايين شخص.

بيرو:

أعلنت وزارة الصحة البيروفية، أن بيرو، ثاني أكثر الدول تضررا من وباء كوفيد 19 في أميركا اللاتينية بعد البرازيل، تجاوزت عتبة 100 ألف إصابة مؤكدة و3000 حالة وفاة.

وبلغ عدد الحالات المبلغ عنها الآن 108769 حالة منها 3148 حالة وفاة، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الوزارة نشر على تويتر، بينما تعيش البلاد أسبوعها التاسع من الإغلاق.

الإكوادور:

تجاوزت الإكوادور الجمعة عتبة الثلاثة آلاف وفاة جراء جائحة كوفيد-19، على ما أعلن وزير الصحة في هذه الدولة التي تُعتبر بين البلدان الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في أميركا اللاتينية. 

وقال الوزير خوان كارلوس زيفالوس في مؤتمر صحفي "للأسف لدينا 3056 وفاة" بسبب الفيروس، لافتا إلى أن هناك 35828 إصابة مؤكدة في الإكوادور.

وإضافة إلى الوفيات الـ 3056 التي سبّبتها الجائحة، تقول الحكومة إن هناك 1892 حالة وفاة اخرى يرجح أن تكون مرتبطة بفيروس كورونا.

واعترف رئيس الإكوادور لينين مورينو في وقت سابق بأن حكومته تواجه "مشاكل" في معالجة تكدس جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد بسبب انهيار نظام المستشفيات ونقص الأماكن في المشارح.

الأرجنتين:

في الأرجنتين، ضرب فيروس كورونا العاصمة بشكل خاص، إذ قال الرئيس في مؤتمر صحفي إنّ "منطقة العاصمة البالغ عدد سكّانها 14 مليون نسمة "فيها أعلى كثافة سكّانية وأكبر عدد مصابين بالفيروس".

وأضاف "منطقة العاصمة تضمّ 86% من حالات الإصابة على المستوى الوطني، وهي المركز الرئيسي للإصابات".

وأحصت الأرجنتين 10649 إصابة بكوفيد-19، فضلاً عن 433 وفاة، بينما تماثل 1659 للشفاء.

وتمّ تمديد فترة الحجر في بوينس آيرس ومحيطها حتّى 24 مايو الجاري، لكن من المرجح أن تقرر الحكومة تمديدا آخر بسبب تزايد عدد الحالات المؤكدة مع تزايد عدد الاختبارات.

في حين قد يُعاد فتح بقيّة أنحاء الأرجنتين اعتمادًا على قرارات السلطات المحلّية، حسب ما أعلن الرئيس ألبرتو فرنانديز الجمعة. ويتواصل الحجر في الأرجنتين منذ خمسين يوماً.

المكسيك

أشارت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك إلى تسجيل عدد قياسي من حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا الجمعة، بلغ أكثر من 479 حالة إضافة إلى 2960 حالة إصابة جديدة.

وسجلت المكسيك في المجمل 62527 حالة إصابة بكورونا و6989 حالة وفاة منذ اكتشاف أول حالة في أواخر فبراير .

وتم تسجيل الذروة السابقة في حالات الوفاة في 20 مايو عندما أعلنت السلطات وفاة 424 شخصا.

ومن بين البلدان الأخرى الأكثر تضرراً في المنطقة، كولومبيا (143 ألفا و939 إصابة و562 حالة وفاة) وجمهورية الدومينيكان (11 ألفا و739 إصابة و424 وفاة) وبنما (9449 إصابة و69 وفاة).

خطر الجوع والفقر يتربص بأميركا اللاتينية

منظّمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حذرت في تقرير نشر الثلاثاء، من أنّ جائحة كوفيد-19 ستؤدّي إلى زيادة الجوع والفقر في أميركا اللاتينية.

وقالت المنظمة في تقريرها إنّ "الأمن الغذائي للمنطقة تفاقم في السنوات الأخيرة، وقد يكون لهذه الأزمة الجديدة تأثير خطر على بعض البلدان والمناطق".

ولهذا السبب، ناشدت المنظمة الأممية حكومات هذه الدول إعلان الغذاء والزراعة أنشطة استراتيجية ذات مصلحة عامة وطنية. 

وقال الممثّل الإقليمي للفاو خوليو بيرديغو في بيان إنّه "من الضروري الحفاظ على ديمومة النظام الغذائي كي لا تتحوّل الأزمة الصحية إلى أزمة غذائية".

الحرة - واشنطن