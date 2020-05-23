عربي ودولي

ناجيان فقط من ركاب الباكستانية المنكوبة.. زبير يروي لحظات الهروب من الموت

الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
محمد زبير أحد ناجيين اثنين فقط من كارثة الطائرة الباكستانية
محمد زبير أحد ناجيين اثنين فقط من كارثة الطائرة الباكستانية

روى أحد ناجيين اثنين فقط من حادثة تحطم الطائرة الباكستانية تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت سقوط الطائرة المنكوبة وكيف تمكن من الهرب وسط النيران وصراخ الركاب.

وقال محمد زبير، وهو مهندس يبلغ من العمر 24 عاما، "كان هناك صراخ في كل مكان"، مضيفا "عندما اصطدمت الطائرة بالأرض استعدت وعيي، ورأيت النار في كل مكان. لم يكن من الممكن رؤية أي شخص".

وتابع في المقابلة التي استغرقت 53 ثانية من سريره في المستشفى وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "كان هناك صراخ أطفال وكبار ومسنين، صراخ في كل مكان. كان الجميع يحاولون النجاة".

وأوضح الشاب بصوت واضح وبدا وجهه سليما بعد الكارثة "تخلصت من حزام الأمان ورأيت ضوءا وحاولت السير في هذا الاتجاه وكان ذلك مجديا. من هناك قفزت" من الطائرة.

وتابع "كان علي أن أقفز حوالي 10 أقدام (مترين) للوصول إلى بر الأمان. "

وقال مسؤول في وزارة الصحة في ولاية السند وعاصمتها كراتشي إن محمد زبير أُصيب بحروق لكن حالته مستقرة.

وكانت الطائرة القادمة من لاهور تحطمت فوق حي سكني بعيد ظهر الجمعة خلال اقترابها من مطار كراتشي بسبب عطل تقني. وكانت تقل 99 شخصا هم 91 مسافرا وأفراد الطاقم الثمانية، حسبما ذكر ناطق باسم الشركة مصححا بذلك أرقاما أولى تحدثت عن 98 راكبا.

ولم يعرف ما إذا كانت الكارثة أسفرت عن سقوط ضحايا على الأرض، بعد معلومات أولية تحدثت عن ذلك.

وقال متحدث باسم حكومة مقاطعة السند إن راكبا آخر نجا من الحادث يدعى ظفر مسعود ويعمل رئيسا لبنك البنجاب. وقال البنك إن مسعود يعاني من كسور لكنه "واعٍ ويستجيب بشكل جيد".

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن شاهد عيان يدعى شكيل أحمد قوله إن "الطائرة أصابت أولا برج اتصالات ثم تحطمت فوق المنازل".

وقال شاهد آخر يدعى رجا أحمد "رأيت راكبا يقفز من الطائرة، كان على قيد الحياة ويتكلم. طلب مني مساعدته لكن ساقيه كانتا عالقتين في مخرج النجاة". كما تحدث الشاهد عن جثة رآها "تسقط فوق سيارته".

وقال رجل الإطفاء سرفراز أحمد لوكالة فرانس برس إن العديد من الضحايا كانت أحزمتهم ما زالت مربوطة.

وتم التعرف على هويات 19 شخصا على الأقل حتى الآن، بينما تجري فحوص الحمض النووي في جامعة كراتشي لمعرفة هويات الضحايا الآخرين.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط على السماح باستئناف الرحلات الداخلية التي علقت منذ أكثر من شهر لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وأبقي على عدد قليل جدا من الرحلات الداخلية.

ويعود آخر تحطم لطائرة مدنية كبيرة في باكستان إلى ديسمبر 2016 حين تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية خلال رحلة داخلية في منطقة جبلية شمال البلاد ما أسفر عن مصرع 47 شخصا.

وبقيت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية واحدة من أكبر شركات الطيران العالمية حتى سبعينات القرن الماضي، لكن سمعتها تضررت بسبب خسائر مالية وسوء إدارة وتأخر في الرحلات.

الحرة - واشنطن

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الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
وثقت الأمم المتحدة 123 حالة لأشخاص اختفوا في الفترة ما بين الأول من أكتوبر ولغاية 21 مارس 2020 في العراق
وثقت الأمم المتحدة 123 حالة لأشخاص اختفوا في الفترة ما بين الأول من أكتوبر ولغاية 21 مارس 2020 في العراق

كشف تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق السبت عن أعداد المتظاهرين المختطفين والجهات التي تقف وراء ذلك، منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي.

وقال التقرير الذي نشرته يونامي على موقعها الرسمي إن مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وثق 123 حالة لأشخاص اختفوا في الفترة ما بين الأول من أكتوبر ولغاية 21 مارس 2020. 

وأضاف أن من بين ذلك العدد، تم العثور على 98 شخصا، بينما لا يزال 25 شخصا في عداد المفقودين.

وأشار التقرير إلى "تورط جهات مسلحة ذات مستويات عالية من التنظيم والموارد والإمكانيات".

وتابع "لم يكن أي من الذين تمت مقابلتهم على معرفة بهوية المسؤولين عن اختطافهم، على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط ميليشيات. "

كما أضافوا بأنهم لا يعتقدون أن قوات الأمن العراقية كانت مسؤولة بشكل مباشر، ولا العصابات الإجرامية العادية هي المُلامة.

وخلص التقرير إلى أن "استمرار غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص التقارير بشأن بالانتهاكات والتجاوزات".

وتحدث أيضا عن عمليات "قتل المتعمد، وإطلاق النار وهجمات باستخدام السكاكين، وتهديد وترهيب، واستخدام مفرط وغير قانوني للقوة في مواقع المظاهرات".

ورحب التقرير بخطوة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن عمليات استهداف المحتجين.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت "إن قيام الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر البشرية والأضرار ذات الصلة هي خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة".

وأضافت أن "التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا هو أمر مشجع".

وقدم التقرير توصيات محددة للحكومة العراقية، من بينها: بذل جهود فورية للعثور على أولئك المتظاهرين والناشطين الذين لازالوا في عداد المفقودين، واتخاذ إجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف، والإعلان عن هوية ما يسمى بالقوة المجهولة أو المجاميع المسلحة أو "المليشيات" المسؤولة عن حالات الاختطاف.

الحرة - واشنطن