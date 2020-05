ناجيان فقط من ركاب الباكستانية المنكوبة.. زبير يروي لحظات الهروب من الموت

روى أحد ناجيين اثنين فقط من حادثة تحطم الطائرة الباكستانية تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت سقوط الطائرة المنكوبة وكيف تمكن من الهرب وسط النيران وصراخ الركاب.

وقال محمد زبير، وهو مهندس يبلغ من العمر 24 عاما، "كان هناك صراخ في كل مكان"، مضيفا "عندما اصطدمت الطائرة بالأرض استعدت وعيي، ورأيت النار في كل مكان. لم يكن من الممكن رؤية أي شخص".

وتابع في المقابلة التي استغرقت 53 ثانية من سريره في المستشفى وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "كان هناك صراخ أطفال وكبار ومسنين، صراخ في كل مكان. كان الجميع يحاولون النجاة".

وأوضح الشاب بصوت واضح وبدا وجهه سليما بعد الكارثة "تخلصت من حزام الأمان ورأيت ضوءا وحاولت السير في هذا الاتجاه وكان ذلك مجديا. من هناك قفزت" من الطائرة.

