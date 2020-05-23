عربي ودولي

هيئة أوروبية تدعو إلى عدم الاكتفاء بمحاكمة داعش وفق القوانين المحلية

الحرة / وكالات - واشنطن
23 مايو 2020
مقاتلو داعش خلال اجتياحهم مدينة تكريت
مقاتلو داعش خلال اجتياحهم مدينة تكريت

قالت هيئة مدعومة من الاتحاد الأوروبي السبت، إنه يجب توجيه اتهامات ارتكاب جرائم في حق "المقاتلين الأجانب" التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، والعائدين إلى أوطانهم من العراق وسوريا. 

وأوضحت شبكة الإبادة الجماعية، وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي في عام 2002 للتنسيق بين المحققين والمدعين العامين، أن العديد من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، يواجهون حاليا اتهامات بموجب قوانين الإرهاب المحلية فقط.

وقالت الهيئة التي يوجد مقرها في وكالة التعاون القضائي الأوروبية يوروجيست، إنهم قد يواجهون اتهامات أوسع بموجب القوانين الدولية التي تغطي أسوأ الجرائم التي تحدث أثناء الصراعات، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت في تقرير: "لا ينبغي اعتبار داعش منظمة إرهابية فحسب".

وأضافت أن تنظيم داعش يمكن معاملته بموجب القانون الإنساني الدولي "كطرف في نزاع مسلح في العراق وسوريا".

ولذلك، تقول الهيئة، "يمكن أن يكون أعضاؤه ومقاتلوه الأجانب مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى".

وقال تقرير الهيئة إن أمثلة على المقاتلين الأجانب العائدين الذين يحاكمون بتهم تراكمية موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا وهولندا.

وعلى سبيل المثال، حُكم على إرهابي ألماني سجل مقطع فيديو على هاتفه المحمول وهو يقطع أذن وأنف جندي سوري ميت خارج مدينة حلب السورية، بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف فقط.

وفي هولندا، حُكم على إرهابي آخر من داعش بالسجن سبع سنوات ونصف، فقط، بتهمة السخرية من رجل موضوع على الصليب ومشاركة الصورة على فيسبوك.

وتقول شبكة الإبادة الجماعية إنه يمكن إقامة مثل هذه المحاكمات على نطاق عالمي لمحاكمة المقاتلين الأجانب الآخرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية.

وقال التقرير "إن محاكمة جرائم الإرهاب مقترنة بأفعال الجرائم الدولية الأساسية التي تؤدي إلى عقوبات أعلى وتوفر المزيد من العدالة للضحايا".

وأضافت "من خلال الاعتراف بهذه الجرائم وتسميتها على حقيقتها يمكن تحقيق العدالة للضحايا".

ونقل التقرير عن دراسة أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف الذي يتخذ من لندن مقراً له في منتصف عام 2018، قائلاً إن هناك 7252 شخصًا في أوروبا الشرقية و 5904 آخرين في أوروبا الغربية مرتبطون بجماعة داعش بمن فيهم المقاتلون السابقون والنساء والأطفال.

ولا تزال القوات السورية تحتجز حوالي 2000 مقاتل، وهناك 1000 آخرون قيد الاحتجاز في العراق، معظمهم من المواطنين الأوروبيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

الحرة / وكالات - واشنطن

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الزاوي والجغيفي.. سنتكوم تعلن قتل اثنين من قادة داعش في سوريا

23 مايو 2020
مقاتل من قوات سوريا الديموقراطية خلال المعارك الأخيرة التي انتهت بتحرير الباغوز من قبضة داعش
مقاتل من قوات سوريا الديموقراطية خلال المعارك الأخيرة التي انتهت بتحرير الباغوز من قبضة داعش

أعلنت القيادة المركزية الأميركية الجمعة، أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديموقراطية قتلت اثنين من قادة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، في غارة بشرق سوريا هذا الأسبوع.

وقالت القيادة المركزية (سنتكوم) في بيان، إن أحمد عيسى إسماعيل الزاوي وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي قتِلا في الغارة المشتركة على موقع لتنظيم داعش في محافظة دير الزور في 17 مايو.

وأشار البيان إلى أن الزاوي المعروف أيضا باسم أبو علي البغدادي، كان "والي داعش" بشمال بغداد و"مسؤولا عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية من كبار قادة داعش إلى عناصره في شمال بغداد".

وأضاف أن الجغيفي المعروف أيضا باسم أبو عمار، كان "مسؤولا كبيرا في اللوجستيات والإمدادات لداعش، وهو مسؤول عن توجيه عملية تأمين ونقل الأسلحة ومواد العبوات الناسفة والأفراد في جميع أنحاء العراق وسوريا".

واعتبر البيان أن "إقصاء" هذين العنصرين "سيعطل الهجمات المستقبلية ضد المدنيين الأبرياء وشركائنا الأمنيين، وفي المنطقة ككل".

وتابع "تُواصل القوات الشريكة للتحالف في العراق وسوريا الضغط المستمر على داعش لمنع عودة ظهوره".

منذ هزيمته بسوريا في مارس 2019، يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات دموية، خاصة ضمن المنطقة الواقعة بين ريف دير الزور والسخنة بأقصى بادية حمص الشرقية.

وبعدما سيطر التنظيم عام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبد خسائر متتالية قبل هزيمته العام الماضي.