عربي ودولي

هل يمتلك كيم جونغ أون قدرات خارقة؟ صحيفة مقربة من السلطة تجيب

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
تكهنات كثيرة بشأن من يحكم كوريا الشمالية بعد كيم جونغ أون في حال وفاته أو عجزه عن الحكم، لأن الأخير لم يحدد خلفا له
تكهنات كثيرة بشأن من يحكم كوريا الشمالية بعد كيم جونغ أون في حال وفاته أو عجزه عن الحكم، لأن الأخير لم يحدد خلفا له

اعترفت صحيفة "رودونغ سينمون" التي تعد لسان حال السلطات في كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، "لا يمكنه أن يطوي المكان والزمان" ليكون حاضرا في جميع المناسبات.

وبعد سنوات من الأساطير المرتبطة بحكام كوريا الشمالية، يبدو أن الصحيفة بصدد إعطاء إشارة إلى أن البلاد بدأت تتخلى عن مبدأ الدعاية العمياء التي بلغت حد الأساطير حول قادتها.

صحيفة "ديلي ميل البريطانية" نقلت عن محللين قولهم بأن بيونغ يانع "تتخذ الآن نهجًا يركز على إضفاء الطابع الإنساني على الديكتاتور".

وقالت صحيفة رودونغ سينمون هذا الأسبوع: "من الناحية الواقعية، لا يمكن لأي شخص أن يختفي فجأة ويعاود الظهور من خلال المساحة الزمنية- المكانية القابلة للطي".

ونفت الصحيفة أن يكون أفراد عائلة كيم قادرون على "تشوكجيوبوب" وهي عبارة كورية يقصد بها الطي الافتراضي للمساحة والسفر مسافات كبيرة بسرعة فائقة".

وفي الكورية، يُترجم هذا المصطلح على أنه "سحر تقلص المسافة" ويشبه السرعة الخارقة للطبيعة أو الانتقال الفوري كما يصور في أفلام الخيال.

وفي حديث الخميس، قال مسؤول من وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية إن اتجاه النظام السري لإزالة الغموض عن قادته ممثلين في كيم جونغ أون ووالده وزعيمه السابق كيم جونغ إيل، أمر "جدير بالملاحظة"، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب.

وبحسب المسؤول فإن السلطات يبدو أنها تفضل الآن الحديث عن الوطنية وحب الناس لبلدهم.

المسؤول في وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية قال كذلك "سنواصل تحليل تداعيات هذا المستجد".

ومنذ الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمتهم الثانية في هانوي العام الماضي، بذل كيم جونغ أون جهودًا لإظهار جانبه "الإنساني" وحث المواطنين على عدم اعتباره أسطورة.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن كيم حديثه في مارس من العام الماضي بعد انهيار المفاوضات "إن تعظيم النشاط الثوري للزعيم ومظهره سيؤدي إلى تغطية الحقيقة".

وأضاف أن "الولاء المطلق ينبثق عندما يعجب المواطنون بقائدهم باعتباره إنسانا ورفيقا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ظهر كيم جونغ أون لأول مرة علنا بعد 20 يومًا من الغياب، مما أثار شائعات حول صحته.

وأفادت بعض التقارير في أبريل أنه خضع لعملية جراحية في القلب، حيث قالت وسائل إعلام يابانية إن الجراحة لم تنجح وأنه في حالة صحية حرجة، بينما ذهبت صحف أخرى بعيدا من هذا، وزعمت أنه مات.

ومنذ ذلك الحين، قال مسؤولو المخابرات الكورية الجنوبية إنه لا توجد إشارة على أن كيم جونغ أون خضع لعملية قلبية.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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هل يمتلك كيم جونغ أون قدرات خارقة؟ صحيفة مقربة من السلطة تجيب

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محكمة فنزويلية تأمر بمصادرة ممتلكات شركة تلفزيون أميركية

أمر القضاء الفنزويلي الجمعة بأن تتم "فورا" مصادرة ممتلكات ومعدات شركة التلفزيون المشفرة "دايركت-تي في" المملوكة للشركة الأميركية للاتصالات "أيه تي أند تي" التي كانت قد أعلنت وقف نشاطاتها في هذا البلد بسبب العقوبات الأميركية.

وأمرت المحكمة العليا الهيئة الوطنية للاتصالات (كوناتل) "بمصادرة كل الموجودات والملكيات العقارية والمكاتب التجارية والمقار الإدارية ومراكز العمليات والبث والأجهزة اللاقطة وكل معدات أخرى أو تمديدات تستخدم لتقديم خدمات الاشتراك" بشبكة "دايركت-تي في".

وأوضحت المحكمة العليا في بيان أن "كوناتل يمكنها، لتحقيق ذلك، الاعتماد على دعم الجيش".

وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس ظهر الجمعة أن عسكريين تابعين للحرس الوطني دخلوا المقر الرئيسي لـ"دايركت-تي في" في كراكاس.

وكلفت المحكمة العليا "كوناتل" تعيين مجلس إدارة جديد "لضمان عودة الخدمات فورا وحقوق العمل التي يتمتع بها الموظفون".

وكانت الشركة الأميركية "أيه تي أند تي" أعلنت الثلاثاء، وقف نشاطات "دايركت-تي في" في فنزويلا، موضحة أن العقوبات الأميركية تمنع بث القناتين الإخباريتين الخاصتين "غلوبوفيجن" و"بيديفيسا تي في" التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية.

وأوضحت المجموعة الأميركية أن بث القناتين عبر هذه الشبكة كان شرطا وضعه الرئيس نيكولاس مادورو لمنح ترخيص للتلفزيون المشفر في فنزويلا.

وتفيد أرقام رسمية أن "دايركت-تي في" تمثل 45 بالمئة من سوق التلفزيون المدفوع في فنزويلا. ويطال إنهاء عمله 6,5 ملايين مشترك في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة.
 

الحرة / وكالات - واشنطن