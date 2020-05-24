أمر نادر.. مراجع دينية إيرانية تخالف خامنئي في موعد عيد الفطر

يجري الاحتفال بعيد الفطر في إيران هذا العام في يومين مختلفين، الأحد والاثنين، في خطوة نادرة، تستند إلى قرار المرجعيات الدينية المختلفة في البلاد.

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي السبت أن عيد الفطر يصادف هذا العام يوم الأحد.

في المقابل، أعلنت مرجعيات دينية كبرى أخرى في البلاد، بينها آية الله عبدالله الجوادي الآملي وناصر مكارم الشيرازي ولطف الله الصافي الكلبايكاني، في بيانات منفصلة العيد الاثنين.

لكن عملياً، ونظراً لطبيعة النظام السياسي في إيران، يحتفل في العيد في غالبية المساجد المفتوحة في البلاد الأحد.

وتحتفل الأقلية السنية في البلاد بالعيد الأحد كما في غالبية العالم الإسلامي.

في طهران حيث لا تزال غالبية المساجد مغلقة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد، شارك المؤمنون في صلاة الصبح الجماعية لكن مع احترام قواعد التباعد، وفق ما شاهد صحافيون في فرانس برس.

وتبقى الصلوات الجماعية ممنوعة بالمبدأ في العاصمة نظراً للوضع الصحي، لكن منح استثناء خاص لمناسبة العيد.

تحتفل غالبية المسلمين حول العالم بحلول أول أيام عيد الفطر الأحد، في مناسبة سعيدة نغّصها عليهم هذه السنة فيروس كورونا المستجدّ الذي حلّ ضيفاً ثقيلاً وحرم معظمهم من أداء صلاة العيد جماعةً وأجبرهم على الاحتفال بالعيد وسط تدابير عزل مشدّدة لمكافحة الجائحة.

وفي العادة يتم الاحتفال بعيد الفطر بأداء الصلاة جماعة وبتبادل الزيارات العائلية، لكن هذه السنة، يتعيّن على المحتفلين التأقلم مع جائحة كوفيد-19 ولا سيّما أنّ دولاً عدّة شدّدت خلال عطلة العيد التدابير السارية لمكافحة تفشّي الفيروس الفتّاك بعدما أدّى التراخي في الالتزام بالقيود خلال شهر رمضان إلى ارتفاع في معدلات الإصابة بالوباء.

وفي حين تحتفل غالبية المسلمين السنّة بالعيد يوم الأحد، أعلن المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني أنّ أول أيام عيد الفطر هو الإثنين، في حين أعلن مكتب الوكيل الشرعي للإمام علي خامنئي في لبنان، أنّ الأحد هو أول أيام عيد الفطر.