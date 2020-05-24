"الردع النووي".. ما الذي تعزم كوريا الشمالية فعله؟  

بحثت كوريا الشمالية في إجراءات جديدة تستهدف تعزيز قدراتها في مجال "الردع النووي"، وذلك خلال اجتماع عسكري برئاسة الزعيم كيم جونغ-أون، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.
وقالت الوكالة إنه تم خلال الاجتماع "استعراض إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الردع النووي العسكري للبلاد ووضع القوات المسلحة الاستراتيجية في حالة تأهب".
ونقلت تقارير أميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث إجراء أول تجربة نووية منذ 1992 فيما يمكن أن يشكل تحذيرا لروسيا والصين، وفق ما أفادت صحيفة واشنطن بوست الجمعة.
وحذر مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها أن "تعطيل" المفاوضات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "الذي قد يشعر بأنه لم يعد ملزما بإحترام الوقف الإختياري للتجارب النووية"، وفقا لما قاله المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الأسلحة داريل كيمبال للصحيفة.