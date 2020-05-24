عربي ودولي

"الردع النووي".. ما الذي تعزم كوريا الشمالية فعله؟  

الحرة / وكالات - واشنطن
24 مايو 2020
دعا الزعيم الكوري الشمالي إلى "وضع القوات المسلحة في حالة تأهب"
دعا الزعيم الكوري الشمالي إلى "وضع القوات المسلحة في حالة تأهب"

بحثت كوريا الشمالية في إجراءات جديدة تستهدف تعزيز قدراتها في مجال "الردع النووي"، وذلك خلال اجتماع عسكري برئاسة الزعيم كيم جونغ-أون، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.

وقالت الوكالة إنه تم خلال الاجتماع "استعراض إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الردع النووي العسكري للبلاد ووضع القوات المسلحة الاستراتيجية في حالة تأهب".

ونقلت تقارير أميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث إجراء أول تجربة نووية منذ 1992 فيما يمكن أن يشكل تحذيرا لروسيا والصين، وفق ما أفادت صحيفة واشنطن بوست الجمعة. 

وحذر مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها أن "تعطيل" المفاوضات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "الذي قد يشعر بأنه لم يعد ملزما بإحترام الوقف الإختياري للتجارب النووية"، وفقا لما قاله المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الأسلحة داريل كيمبال للصحيفة. 

الحرة / وكالات - واشنطن

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إيران

طهران تحمل "مشغل الصواريخ" مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

الحرة / ترجمات - واشنطن
24 مايو 2020
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي

كشف برلماني إيراني سابق، الجمعة، بأن مسؤولين في الدولة حملوا مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير الماضي، على عاتق مشغل نظام الصواريخ.

وكتب المشرع السابق محمود صادقي تغريدة في 22 مايو، قال فيها إن وزير الدفاع أمير حاتمي، قد رد على تحقيق برلماني بخصوص سقوط الطائرة.

وكان الاستجواب مع صادقي، الذي انتهت فترة توليه الوزارة للتو، قد انتهى في 23 أبريل الماضي، بحيث يكون الوزير مطالبا بالرد كتابة أو وجها لوجه على هذا النوع من الاستجوابات، بحسب موقع "راديو فردا".

وبحسب النائب السابق، فإن حاتمي قال إن سبب إطلاق النار على الطائرة الأوكرانية هو انتهاك مشغل الصواريخ للقواعد التنظيمية المتعلقة بإطلاق النار، وذلك دون الحصول على إذن.

واتهم حاتمي المشغل بعدم التواصل مع مركز القيادة، حيث اعتمد على معلومات مبهمة قادمة من وزارة الدفاع.

 ومن المفترض أن يشرح وزير الدفاع خلال هذا الاستجواب، الأسباب التي أدت إلى غياب التنسيق بين شبكة الدفاع الجوي الإيرانية، والتي أدت إلى إطلاق صاروخين على طائرة ركاب فوق طهران.

وفي 4 أبريل الماضي، أعلن رئيس الجهاز القضائية بالقوات الجوية، إنه جرى اعتقال شخص وتم التحقيق معه بخصوص إطلاق الصواريخ على الطائرة.

وظلت السلطات الإيرانية تنكر مسؤوليتها في الحادث، إلا أنها أقرت بأنها أطلقت الصواريخ على الطائرة نتيجة خطأ بشري.

الحرة / ترجمات - واشنطن