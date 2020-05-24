عربي ودولي

تصوروا مع ضحاياهم في سوريا والعراق.. "السيلفي" تهمة جديدة لعناصر داعش في بريطانيا

الحرة / ترجمات - دبي
24 مايو 2020
الادعاء البريطاني يعتبر صور السيلفي مع الضحايا تهمة جديدة لمقاتلي داعش
الادعاء البريطاني يعتبر صور السيلفي مع الضحايا تهمة جديدة لمقاتلي داعش

كشفت صحيفة الغارديان أن الادعاء البريطاني أعلن أنه سيتم اعتبار صور "السيلفي" أو غيرها من الصور التي التقطها مقاتلوا داعش الذين عادوا إلى بريطانيا، وهم في سوريا والعراق تهمة جديدة مستقلة عن التهم الأخرى مثل الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية.

وبحسب الصحيفة، نشر عدد من مقاتلي داعش الذين عادوا إلى بريطانيا صور سيلفي وهم بجانب الجثث أو يحملون رؤوسا مقطوعة، مما اعتبرها الادعاء أنها تصور "المعاملة للإنسانية" للمتوفي.

وبالرغم أنه قد عاد نحو 400 شخصاً من أفراد التنظيم إلى بريطانيا، لم تتم مقاضاة إلا 40 شخصاً فقط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعقيدات في استرداد الأدلة من ساحة المعركة.

وأكد متحدث باسم النيابة العامة أن صور السيلفي التي تم التقاطها في سوريا والعراق يمكن أن تشكل تهمة منفصلة إذا دعمتها الأدلة.

وأشار إلى أنه في الشهر الماضي، تم القبض على عبد المجيد عبد الباري الذي ظهر في صورة وهو يحمل رأسا تم فصله عن الجثة في سوريا، وهو المعروف باسم "جلاد داعش جون"، وتم اعتقاله في إسبانيا بعد خروجه من سوريا.

وقال ناطق باسم النيابة العامة إنهم لم يحاكموا حتى الآن شخصًا مرتبطًا بالإرهاب أو جرائم الحرب "على أساس الصورة فقط".

وأفاد ممثلو الادعاء في الاتحاد الأوروبي إنهم يطورون بشكل متزايد "اتهامات تراكمية" ضد مقاتلي داعش الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ، ثم عادوا إلى أوروبا.

وذكر بيان صدر يوم السبت عن وكالة "يوروجوست لإنفاذ القانون" أن أكثر من 20 حالة في ألمانيا وفرنسا والمجر وفنلندا وهولندا شهدت اتهامات إضافية أضيفت إلى "عضوية منظمة إرهابية" لزيادة إمكانية إصدار أحكام أعلى.

وصرحت نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال حقوق الإنسان للطائفة الإيزيدية "إن العيش دون الحصول على العدالة هو نوع آخر من التعذيب".

الحرة / ترجمات - دبي

اقرأ أيضا

Palestinian President Mahmoud Abbas wears a protective face mask during a leadership meeting in Ramallah, in the Israeli…
من زاوية أخرى

وقف "التنسيق الأمني" يعادل حل السلطة أو انهيارها
الادعاء البريطاني يعتبر صور السيلفي مع الضحايا تهمة جديدة لمقاتلي داعش
عربي ودولي

تصوروا مع ضحاياهم في سوريا والعراق.. "السيلفي" تهمة جديدة لعناصر داعش في بريطانيا

وسائل التواصل ضجت ليل أمس بهذه الشائعات
لبنان.. معركة البقاء

شائعة عن وفاة الرئيس اللبناني تخرج وكالة الأنباء الرسمية عن صمتها

داعش يستثمر 300 مليون دولار في عملة "البيتكوين"
اقتصاد

هل يستخدم داعش "بيتكوين" لإخفاء 300 مليون دولار؟.. "فوربس" تجيب

الإيرانييون يقبلون على التسجيل في الحج رغم تفشي فيروس كورونا
إيران

رغم فيروس كورونا وإغلاق الحرمين.. إقبال إيراني على التسجيل في حملات الحج

دراسة جديدة تؤكد أن مناعة الجسم ضد فيروس كورونا تستمر 6 أشهر فقط
صحة

"سنحتاج للتلقيح سنويا".. مناعة الجسم ضد فيروس كورونا تستمر 6 أشهر فقط

Lebanese artist Lea Bou Habib works on a mural , on behalf of the NGO Art of Change, depicting the Lebanese parliament in a…
من زاوية أخرى

الثورة والسلطة في لبنان خطان متوازيان برعاية المرشد

إيران

رغم فيروس كورونا وإغلاق الحرمين.. إقبال إيراني على التسجيل في حملات الحج

الحرة / ترجمات - دبي
24 مايو 2020
الإيرانييون يقبلون على التسجيل في الحج رغم تفشي فيروس كورونا
الإيرانييون يقبلون على التسجيل في الحج رغم تفشي فيروس كورونا

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية دعت المسلمين حول العالم إلى الامتناع عن التخطيط للحج هذا العام حتى يتم السيطرة على فيروس كورونا المستجد، أعلنت منظمة الحج والعمرة في إيران، أن حصة البلاد من الحج لهذا العام امتلأت بحوالي 88%، وفقاً لموقع راديو فردا.

وذكر رئيس المنظمة علي رضا رشيديان، أنه على الرغم من أن المسؤولين السعوديين لم يعلنوا رسميًا بعد عن موقفهم من الحج العام الحالي، فقد تم إجراء عملية تسجيل واختيار قوافل الحج في إيران.

وبحسب رشيديان، تم الانتهاء من شغل 88٪ من حصة إيران من الحج حتى الآن، ويتم عقد دروس التعليم على الأركان عبر  الإنترنت بسبب الوباء.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن دعا جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم في الأول من أبريل الماضي إلى الامتناع عن التخطيط للحج بسبب تفشي الوباء.

وحتى 22 مايو، تجاوز عدد حالات الإصابة في المملكة العربية السعودية أكثر من 67 ألف حالة إصابة، مما دفع المملكة إلى وقف العمرة والصلاة في الحرمين المكي والنبوي، والسماح لأعداد محدود بأداء الصلوات جماعة في المسجدين.

ووفقاً للأرقام الرسمية، سجلت إيران سجلت أكثر من 130 ألف حالة إصابة، وأكثر من 7300 حالة وفاة. 

ومع ذلك، أعرب رشيديان عن أمله في أن يقام الحج "بموجب البروتوكولات الصحية"، مشيدا بقدرة السعودية على نجاح الموسم.

ومن المعروف أنه يسافر سنويا أكثر من 2.5 مليون مسلم إلى مكة لأداء فريضة الحج، من بينهم نحو 87 ألف إيراني، معظمهم من كبار السن وعرضة للإصابة بفيروس كورونا بسهولة.

الحرة / ترجمات - دبي