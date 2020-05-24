عربي ودولي

"جنود أتراك احتلوا أراضي يونانية".. أثينا تعلق

24 مايو 2020
اليونان تنفي أن يكون جنود أتراك دخلوا حدودها
اليونان تنفي أن يكون جنود أتراك دخلوا حدودها

نفت اليونان الأحد تقارير تفيد بأن جنودا أتراكا احتلوا أراضي يونانية عند مجرى نهر إيفروس الحدوديّ، حيث تقوم أثينا بتوسيع سياج لإبعاد المهاجرين.

وقال وزير الخارجية نيكوس ديندياس إن المزاعم، التي نشرتها الصحافة البريطانية، بأن القوات التركية احتلت قطعة أرض عادة ما تكون مغمورة بالمياه في هذا الوقت من العام، تقع في الجانب اليوناني من الحدود "خاطئة تماما".

أقر ديندياس، في مقابلة مع تلفزيون سكاي، بأن "وجود القوات التركية لوحظ في قطاع من الأرض حيث كان الجيش اليوناني يقوم ببعض الأعمال التحضيرية" بعد أن أعلنت أثينا أنها لن تعطي تركيا إحداثيات توسيع سياجها في إيفروس مقدما.

لكنه قال إنّ اليونان طلبت من تركيا "عدم اتخاذ أي خطوة أخرى في المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع اليونانية قالت بالفعل السبت "لم تحتل قوات أجنبية أراضٍ يونانية في أي وقت".

وكانت القوات الخاصة التركية حاضرة في الأسابيع الأخيرة حيث يقوم الجيش اليوناني بأعمال تحضيرية لتوسيع السياج الحدودي لمنع عبور أعداد ضخمة من المهاجرين.

وقال ديندياس "سنمضي قدما في توسيع السياج. إن التزامنا الدستوري هو حماية التراب اليوناني".

وفي آذار/مارس، تصاعد التوتر بين البلدين إبان توجه آلاف المهاجرين إلى الحدود اليونانية بعدما فتحت تركيا المجال أمام مغادرتهم أراضيها نحو أوروبا.

وطيلة أيام، وقعت مناوشات على الحدود حيث رشق المهاجرون، الذين حاولوا اختراق الحدود، بالحجارة شرطة مكافحة الشغب اليونانية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

كما أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع على القوات اليونانية، واتهمت أثينا الشرطة التركية بتسليم قواطع أسلاك للمهاجرين لمساعدتهم على اختراق السياج.

وزعمت قوات الحدود اليونانية أيضا أن القوات التركية أطلقت أخيرا أعيرة نارية في الهواء. بدورها، اتهمت أنقرة أثينا بضرب المهاجرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم، زاعمة أن بعضهم مات متأثرا بإصاباته بالرصاص.

نفت الحكومة اليونانية مزاعم استخدام القوة المفرطة.

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بعد شهرين من الإغلاق.. كنيسة القيامة تعيد فتح أبوابها

فرانس برس
24 مايو 2020
اعادة فتح كنيسة القيامة بالقدس
اعادة فتح كنيسة القيامة بالقدس

بعد إغلاق استمر شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، أعيد فتح كنيسة القيامة في القدس أمام الزائرين اليوم الأحد.
  
وأغلقت السلطات المسيحية، التي تدير الموقع، الكنيسة أمام الزوار في مارس الماضي لمنع انتشار الفيروس، لكن رجال الدين استمروا في إقامة الصلوات داخل الكنيسة طوال فترة الإغلاق، من دون مصلين.

وسمحت السلطات اليوم الأحد بدخول 50 شخصًا إلى الكنيسة في المرة الواحدة، وطلبت منهم الحفاظ على مسافات بينهم، وتجنب لمس أحجار الكنيسة أو أيقوناتها أو غيرها من العناصر الدينية.

بينما دخل كهنة من مختلف الطوائف المسيحية الكنيسة، انتظرت حفنة من المؤمنين في الخارج لفتح الباب للجمهور. 

وأعادت السلطات الإسرائيلية فتح المدارس ودور العبادة والأسواق تدريجيا مع تباطؤ انتشار الفيروس.

 سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية أكثر من 16700 إصابة بالمرض، و279 حالة وفاة. كما تعافى أكثر من 14 ألف شخص.

من جهتها، اعلنت دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس الثلاثاء أن باحات المسجد الاقصى ستفتح مجددا أمام المصلين بعد عيد الفطر الذي يبدأ الاحد.

فرانس برس