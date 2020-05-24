عربي ودولي

جونسون يعلن إعادة فتح المدارس الابتدائية في بريطانيا جزئيا 

الحرة / وكالات - واشنطن
24 مايو 2020
أعداد الوفيات في بريطانيا تقترب من 40 ألف
أعداد الوفيات في بريطانيا تقترب من 40 ألف

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أن المدارس الابتدائية في البلاد ستعيد فتح أبوابها جزئيا اعتبارا من أول يونيو.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي إن العودة إلى مقاعد الدارسة ستقتصر في المرحلة الأولى على التلامذة الذين تراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات وبين عشر سنوات و11 سنة.

وسيتزامن هذا القرار مع فرض الحكومة البريطانية حجرا صحيا لمدة 14 يوما على الوافدين من الخارج، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في تدبير مثير للجدل يقلق قطاع الطيران.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل "في حين بدأ العالم الخروج مما نأمل أن يكون أسوأ ما في الجائحة، علينا أن ننظر إلى المستقبل وأن نحمي البريطانيين عبر تقليص عدد الحالات التي يمكن أن تدخل عبر حدودنا".

وأضافت "نتخذ حاليا هذه التدابير لإبقاء معدلات العدوى منخفضة والحؤول دون موجة ثانية يمكن أن تكون مدمرة".

وتعد بريطانيا الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بعد الولايات المتحدة مع أكثر من 41 ألف حالة، مع الأخذ في الاعتبار الوفيات التي يشتبه بأنها ناجمة عن الوباء.

ورفعت المملكة المتحدة القيود عن عدد المرات التي يمكن فيها للسكان الخروج من منازلهم منذ أكثر من أسبوع، ومن المقرر أن تعيد المدارس فتح أبوابها في الأول من يونيو.

ويتعين على المسافرين الوافدين ملء استمارة لدى وصولهم إلى البلاد مع كامل بياناتهم وسيخضعون لمراقبة عشوائية. وسيتعرض المخالفون لغرامة بقيمة ألف جنيه.

وثمة استثناءات للطواقم الطبية وسائقي الشاحنات والإيرلنديين، لكن ليس للمسافرين القادمين من فرنسا كما لمحت مؤخرا لندن وباريس.

وردا على سؤال عن الاستثناءات، أوضحت الوزيرة أنها ستشمل العاملين في المناطق الحدودية وأولئك الذين يتولون نقل المنتجات الأساسية.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه سيطلب من الوافدين تنزيل تطبيق تتبع الموقع الجغرافي الذي ستفعّله قريبا المملكة المتحدة لمواصلة الحد من تفشي الوباء.

وبعد الانتقادات التي تعرض لها على خلفية طريقة إدارة الأزمة، تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعداد منظومة تتبع فاعلة سيتم تطبيقها بحلول الأول من يونيو.

ويثير الحجر الصحي لمدة 14 يوما قلق قطاع الطيران المشلول جراء الجائحة. والجمعة حذرت شركة الطيران "فيرجن أتلاتنيك" التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، بأن هذا القرار سيعوق استئناف رحلاتها.

وأثار القرار انتقادات في صفوف الأغلبية المحافظة، وقال النائب المحافظ ديفيد ديفيس إن "من غير الحكيم" فرض هذه القيود على المسافرين الوافدين من "دول واجهت فيروس كورونا أفضل منا".

الحرة / وكالات - واشنطن

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العراق يدعو المتعافين من كورونا إلى التبرع بـ"بلازما الشفاء"

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24 مايو 2020
أنباء عن وفاة شاب في العراق بسلالة أوروبية من فيروس كورونا المستجد
أنباء عن وفاة شاب في العراق بسلالة أوروبية من فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، تماثل طبيب عراقي للشفاء من فيروس كورونا، بعد أن "وصلت إصابته إلى درجة حرجة استلزمت وضعه على جهاز الإنعاش الرئوي"، وسط دعوات للمتعافين من الوباء للتبرع ببلازما الدم.

وأضافت الوزارة أن الطبيب تلقى علاجا ببلازما "الشفاء" بعد ساعات من نقله إلى الإنعاش.

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Posted by ‎وزارة الصحة العراقية‎ on Sunday, May 24, 2020

ودعا المركز الوطني العراقي لنقل الدم، الأحد، المرضى المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى التبرع بـ"بلازما الدم" التي قال إنها كانت وراء "تماثل العديد من الحالات الحرجة إلى الشفاء".

ونشر المركز رقم هاتف، للاتصال عليه من قبل المتبرعين.

وأمر رئيس الوزراءالعراقي مصطفى الكاظمي الأجهزة الأمنية، الأحد، بتشديد إجراءات الحظر الشامل، في محاولة لاحتواء العدوى.

وسجلت أعداد الإصابات اليومية في العراق رقما قياسيا، السبت، بعد تسجيل 308 إصابة في يوم واحد، لترتفع أعداد المصابين الإجمالية إلى 4272 إصابة، بينما توفي 152 شخصا نتيجة المرض حتى الآن.

الحرة - واشنطن