عربي ودولي

صحيفة: الصين تستغل كورونا للانقلاب على جيرانها

الحرة / ترجمات - دبي
24 مايو 2020
الصين تسن قوانين جديدة لمحاولة إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ
الصين تسن قوانين جديدة لمحاولة إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ

خلال الشهرين الماضيين، استغلت الصين انشغال العالم في مواجهة فيروس كورونا وارتفاع أعداد الوفيات، واتخذت إجراءات أكثر عدوانية مع عدد من الدول الآسيوية، وفقاً لصحيفة "أتلانتك".

فلم يمر يوم واحد في هونغ كونغ دون أنباء عن اعتقال نشطاء أو مشاجرات بين المشرعين أو تصريحات مفخخة من مسؤولي البر الرئيسي. 

كما اصطدمت سفينة صينية بسفينة فيتنامية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مما أدى إلى غرقها، وقبالة سواحل ماليزيا، في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، بدأت سفينة أبحاث صينية، مصحوبة بحرس السواحل وسفن صيد أعمال المسح بالقرب من منصة نفط ماليزية.

ثم أعلنت بكين أنها أنشأت وحدتين إداريتين على جزر في بحر الصين الجنوبي تطالب بها فيتنام أيضًا، ورد المسؤولون الصينيون أيضًا بغضب على مطالب تايوان بالاعتراف الدولي خاصة بعد الإشادة العالمية التي حظيت بها بعد نجاحها في مكافحة الفيروس.

 

إلغاء الحكم الذاتي

 

وقد توجت هذه التحركات هذا الأسبوع عندما أعلن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أنه سيفرض مجموعة قوانين واسعة النطاق للأمن القومي على هونغ كونغ ردا على احتجاجات العام الماضي. 

ولفرض تشريعاتها الجديدة، تحايلت بكين على العملية التشريعية في المدينة وبدأت في تفكيك إطار "دولة واحدة ونظامان" الذي تحكم هونغ كونغ بموجبه.

أذهل الإعلان في وقت متأخر مساء الخميس المشرعين والدبلوماسيين والعديد من سكان المدينة البالغ عددهم 7.4 مليون نسمة، الذين استيقظوا يوم الجمعة وهم يشككون في مستقبل هونج كونج. 

فقد تراجعت سوق الأسهم وارتفع الاهتمام بشبكات "VPN" ، وتساءل سكان هونج كونج عما إذا كان عام 2047، وهو العام الذي تستعيد فيه الصين السيطرة الكاملة على المدينة، قد وصل مبكرًا قبل أكثر من عقدين. 

وقالت أتانيا تشان، منسقة معسكر الديمقراطية في الهيئة التشريعية في المدينة: "أنا حزينة، الليلة الماضية كانت نكسة".

وعلى الرغم من أن الكثير من طموحات دول العالم قد تأثرت بجائحة كورونا وبعضها وصل إلى طريق مسدود، إلا أن طموحات الصين الإقليمية لم تتأثر بهذا الوباء، وتسبب سلوك بكين في إثارة القلق وخصوصا تحركها في هونغ كونغ لفرض إرادتها . 

وكانت الصين فشلت في تمرير قانون من خلال حلفائها في هونغ كونغ من شأنه أن يسمح بتسليم المجرمين إلى البر الرئيسي، إلا أنها من خلال قانون الأمن القومي الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، يمكن لقوات الأمن في بكين العمل في المدينة، والتي على الرغم من انها جزء من الصين، حافظت على قوانينها ومحاكمها وشرطتها الخاصة، وسيعطي التشريع بكين أداة جديدة للقضاء على المتظاهرين والمعارضين.

 

جرس الموت

 

من جانبه، وصف وزير الخارجية مايك بومبيو الأميركي القانون بأنه "جرس الموت" للحكم الذاتي في هونج كونج، وتقوم وزارة الخارجية بإعداد تقرير حول هذه القضية. 

وبالمثل، أظهر الكونغرس وحدة نادرة العام الماضي عندما دفع من أجل مشروع قانون يسعى للدفاع عن المتظاهرين في هونغ كونغ ومعاقبة أولئك الذين ينتهكون حرياتهم.

كما ساعد تفشي فيروس كورونا، والاتهامات الموجهة للصين بأنها وراء تسرب الفيروس في اتخاذ الحزبين في أميركا نهجا أكثر تشدداً تجاه بكين، لكن الإجراءات الأميركية تجاه الصين حصلت على استقبال غير متكافئ في آسيا.

أما عن موقف الدول المجاورة، فقد دفع غرق السفينة الفيتنامية، المسؤولين في هانوي إلى تقديم احتجاج رسمي للصين، وأكد هونغ لي، كبير المحللين في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، أن هناك اعتقادًا متزايدًا بين القادة الفيتناميين بأن هذه الأنواع من ردود الفعل غير كافية الآن. 

وأثارت الإجراءات التي اتخذتها الصين مرة أخرى إمكانية رفع دعوى قضائية من قبل فيتنام في محاولة لمحاسبة الصين. 

 

استفزازية

 

بينما انتقد أنطونيو كاربيو، قاضي المحكمة العليا السابق بالفلبين الذي تقاعد العام الماضي، تحركات بكين ووصفها بـ "الاستفزازية"، مضيفاً: "طالما أن بكين لا تزال على مطالبتها بالأراضي البحرية الفلبينية، لا يمكن للصين أن تتوقع أبدًا أن يثق الشعب الفلبيني بها".

وأضاف شهرمان لوكمان، كبير المحللين في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في ماليزيا، أنه عندما أرسلت الولايات المتحدة سفنًا إلى ماليزيا لمواجهة وجود سفينة المسح الصينية، ردت كوالالمبور ببعض التردد، ويعتقد البعض أن وصول السفن الأميركية قد ألهب الوضع، مما أدى إلى مزيد من التصعيد من قبل بكين. 

وأفاد بومبيو خلال مكالمة أخيرة مع زعماء جنوب شرق آسيا أن بكين تتحرك للاستفادة من الانشغال الناجم عن تفشي فيروس كورونا، وأشار أيضا إلى نتائج تقرير صدر مؤخرا عن مركز ستيمسون ومقره واشنطن بأن السدود الصينية على نهر ميكونج، والتي تتدفق عبر العديد من دول جنوب شرق آسيا، تتسبب في ظروف جفاف شديدة أسفل النهر. 

الحرة / ترجمات - دبي

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عيد الفطر مختلف هذا العام.. "الزائر الثقيل" يغير طقوس احتفال المسلمين

فرانس برس
24 مايو 2020
يتعيّن على المحتفلين هذه السنة التأقلم مع جائحة كوفيد-19
يتعيّن على المحتفلين هذه السنة التأقلم مع جائحة كوفيد-19

تحتفل غالبية المسلمين حول العالم بحلول أول أيام عيد الفطر الأحد، في مناسبة سعيدة نغّصها عليهم هذه السنة فيروس كورونا المستجدّ الذي حلّ ضيفاً ثقيلاً حرم معظمهم من أداء صلاة العيد جماعة وأجبرهم على الاحتفال بالعيد وسط تدابير عزل مشدّدة لمكافحة الجائحة.

وعيد الفطر الذي يعتبر من أهم الأعياد الإسلامية يتم الاحتفال به سنوياً بأداء الصلاة جماعة وبتبادل الزيارات العائلية وشراء الهدايا والملابس والحلويات.

لكن هذه السنة، يتعيّن على المحتفلين التأقلم مع جائحة كوفيد-19 ولا سيّما أنّ دولاً عدّة شدّدت خلال عطلة العيد التدابير السارية لمكافحة تفشّي الفيروس الفتّاك بعدما أدّى التراخي في الالتزام بالقيود خلال شهر رمضان إلى ارتفاع في معدلات الإصابة بالوباء.

وفي حين تحتفل غالبية المسلمين بالعيد يوم الأحد، أعلن المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني أنّ أول أيام عيد الفطر هو الإثنين، في حين أعلن مكتب الوكيل الشرعي للإمام علي خامنئي في لبنان، أنّ الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

ومن مصر إلى العراق مروراً بتركيا وسوريا، حظرت دول عدة أداء الصلاة جماعة، وفرضت المملكة العربية السعودية، موطن الحرمين الشريفين، حظر تجول لمدة خمسة أيام كاملة اعتباراً من يوم السبت.

والسعودية، أكبر الدول الخليجية من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، سجّلت منذ بداية شهر رمضان ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين زاد عن أربعة أضعاف، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في المملكة حوالي 68 ألف شخص.

والسبت أعلنت "رئاسة شؤون الحرمين" في تغريدة على تويتر "إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، مع إيقاف حضور المصلين".

 

بدوره أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس أنّ المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، المغلق منذ نحو شهرين بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، لن يُعاد فتحه أمام المصلّين إلا بعد عيد الفطر.

أما في لبنان، فأعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة فقط، مع إخضاع المصلّين لإجراءات وضوابط وشروط صحية صارمة لمنع تفشّي الوباء، من أبرزها "الوضوء في المنزل واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمّامات والقفّازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد".

 

عدم مبالاة 

 

في بعض دول آسيا، تقاطر المسلمون على الأسواق التجارية لابتياع حاجيات العيد، غير مبالين بتدابير التباعد الاجتماعي التي فرضتها السلطات ومتحدّين، بالقوة أحياناً، محاولات بذلتها الشرطة للمباعدة بين الحشود.

وقالت عِشرَت جاهان، وهي أم لأربعة أطفال، في تصريح لوكالة فرانس برس أثناء تبضّعها في سوق مزدحمة في مدينة روالبندي الباكستانية: "على مدى أكثر من شهرين أطفالي محتجزون في المنزل"، وأضافت "هذا عيدٌ للأطفال، وإذا لم يتمكنّوا من الاحتفال به بملابس جديدة فلا فائدة من العمل بكدّ طوال العام".

وباكستان التي رضخت لضغوط رجال الدين للسماح بالصلاة في المساجد خلال شهر رمضان، لم تعلن بعد ما إذا كانت ستسمح بالتجمّعات أثناء عيد الفطر أم لا.

وفي أندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، لجأ الآلاف إلى المهرّبين ومزوّري الوثائق للالتفاف على القيود المفروضة على السفر بهدف الوصول إلى بلداتهم والاحتفال بعيد الفطر مع أفراد عائلاتهم، ما يهدّد بارتفاع غير مسبوق في أعداد المصابين بالفيروس.

 

 مخاوف

 

وإذا كان عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الشرق الأوسط وآسيا لا يزال أقلّ بكثير ممّا هي الحال عليه في أوروبا أو الولايات المتحدة، إلا أنّ التزايد المطّرد في أعداد المصابين في هذه الدول يثير مخاوف من أن يؤدّي أي تفشٍّ محتمل للوباء إلى انهيار الأنظمة الصحيّة فيها، ولا سيّما أنّ عدداً كبيراً من هذه الدول يعاني نقصا في تجهيز نظمه الصحّية وتمويلها.

وفي إيران التي سجّلت فيها أكبر حصيلة من الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس في الشرق الأوسط، ناشدت السلطات المواطنين تجنّب السفر خلال عيد الفطر، وقال وزير الصحة سعيد نمكي إنّ "مصدر القلق الأكبر بالنسبة إلينا هو بلوغ المرض ذروات جديدة في البلاد جرّاء عدم احترام الإرشادات الصحية".

بدورها شدّدت الإمارات العربية المتّحدة التدابير المتّخذة لمكافحة تفشّي الجائحة، مع فرضها حظر تجول ليلياً بدءاً من الساعة 8 مساءً بدلاً من 10 مساءً خلال شهر رمضان. لكنّ هذا التدبير لم يمنع كثيرين من التخطيط لرحلات إلى فنادق فاخرة على شواطئ دبي أو عجمان أو رأس الخيمة.


وإذا كانت تدابير احتواء كوفيد-19 تتفاوت بين دولة وأخرى في المنطقة، إلا أنّ تداعيات الجائحة تكاد تكون واحدة على النشاط الاقتصادي في سائر هذه الدول، ولا سيّما على قطاعات بعينها مثل المراكز التجارية والفنادق ومتاجر الألبسة والحلويات، وهي قطاعات تعوّل في العادة على هذا العيد وسواه من الأعياد والعطل لزيادة أعمالها وأرباحها.

 

عيد كوميدي نايت

 

وفي ما بدا كأنه محاولة لإنارة شمعة سرور في عتمة الجائحة، يعتزم 40 كوميدياً مسلماً من حول العالم إحياء حفل عبر الإنترنت بعنوان "ذي سوشالي ديستانت عيد كوميدي نايت" (سهرة العيد الكوميدية عن بُعد)".

وقال مدّثر أحمد، المسؤول عن منتدى "كونكورديا" الذي ينظّم هذا الحدث إنّ "شهر رمضان هذا العام كان صعباً بشكل خاص على المجتمعات الإسلامية حول العالم"، وأضاف: "نحن فخورون بجمع بعض من أفضل المواهب الكوميدية المسلمة للترفيه عن أولئك الذين يحتفلون بالعيد في منازلهم".

فرانس برس