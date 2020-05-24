صحيفة: الصين تستغل كورونا للانقلاب على جيرانها

خلال الشهرين الماضيين، استغلت الصين انشغال العالم في مواجهة فيروس كورونا وارتفاع أعداد الوفيات، واتخذت إجراءات أكثر عدوانية مع عدد من الدول الآسيوية، وفقاً لصحيفة "أتلانتك".

فلم يمر يوم واحد في هونغ كونغ دون أنباء عن اعتقال نشطاء أو مشاجرات بين المشرعين أو تصريحات مفخخة من مسؤولي البر الرئيسي.

كما اصطدمت سفينة صينية بسفينة فيتنامية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مما أدى إلى غرقها، وقبالة سواحل ماليزيا، في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، بدأت سفينة أبحاث صينية، مصحوبة بحرس السواحل وسفن صيد أعمال المسح بالقرب من منصة نفط ماليزية.

ثم أعلنت بكين أنها أنشأت وحدتين إداريتين على جزر في بحر الصين الجنوبي تطالب بها فيتنام أيضًا، ورد المسؤولون الصينيون أيضًا بغضب على مطالب تايوان بالاعتراف الدولي خاصة بعد الإشادة العالمية التي حظيت بها بعد نجاحها في مكافحة الفيروس.

إلغاء الحكم الذاتي

وقد توجت هذه التحركات هذا الأسبوع عندما أعلن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أنه سيفرض مجموعة قوانين واسعة النطاق للأمن القومي على هونغ كونغ ردا على احتجاجات العام الماضي.

ولفرض تشريعاتها الجديدة، تحايلت بكين على العملية التشريعية في المدينة وبدأت في تفكيك إطار "دولة واحدة ونظامان" الذي تحكم هونغ كونغ بموجبه.

أذهل الإعلان في وقت متأخر مساء الخميس المشرعين والدبلوماسيين والعديد من سكان المدينة البالغ عددهم 7.4 مليون نسمة، الذين استيقظوا يوم الجمعة وهم يشككون في مستقبل هونج كونج.

فقد تراجعت سوق الأسهم وارتفع الاهتمام بشبكات "VPN" ، وتساءل سكان هونج كونج عما إذا كان عام 2047، وهو العام الذي تستعيد فيه الصين السيطرة الكاملة على المدينة، قد وصل مبكرًا قبل أكثر من عقدين.

وقالت أتانيا تشان، منسقة معسكر الديمقراطية في الهيئة التشريعية في المدينة: "أنا حزينة، الليلة الماضية كانت نكسة".

وعلى الرغم من أن الكثير من طموحات دول العالم قد تأثرت بجائحة كورونا وبعضها وصل إلى طريق مسدود، إلا أن طموحات الصين الإقليمية لم تتأثر بهذا الوباء، وتسبب سلوك بكين في إثارة القلق وخصوصا تحركها في هونغ كونغ لفرض إرادتها .

وكانت الصين فشلت في تمرير قانون من خلال حلفائها في هونغ كونغ من شأنه أن يسمح بتسليم المجرمين إلى البر الرئيسي، إلا أنها من خلال قانون الأمن القومي الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، يمكن لقوات الأمن في بكين العمل في المدينة، والتي على الرغم من انها جزء من الصين، حافظت على قوانينها ومحاكمها وشرطتها الخاصة، وسيعطي التشريع بكين أداة جديدة للقضاء على المتظاهرين والمعارضين.

جرس الموت

من جانبه، وصف وزير الخارجية مايك بومبيو الأميركي القانون بأنه "جرس الموت" للحكم الذاتي في هونج كونج، وتقوم وزارة الخارجية بإعداد تقرير حول هذه القضية.

وبالمثل، أظهر الكونغرس وحدة نادرة العام الماضي عندما دفع من أجل مشروع قانون يسعى للدفاع عن المتظاهرين في هونغ كونغ ومعاقبة أولئك الذين ينتهكون حرياتهم.

كما ساعد تفشي فيروس كورونا، والاتهامات الموجهة للصين بأنها وراء تسرب الفيروس في اتخاذ الحزبين في أميركا نهجا أكثر تشدداً تجاه بكين، لكن الإجراءات الأميركية تجاه الصين حصلت على استقبال غير متكافئ في آسيا.

أما عن موقف الدول المجاورة، فقد دفع غرق السفينة الفيتنامية، المسؤولين في هانوي إلى تقديم احتجاج رسمي للصين، وأكد هونغ لي، كبير المحللين في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، أن هناك اعتقادًا متزايدًا بين القادة الفيتناميين بأن هذه الأنواع من ردود الفعل غير كافية الآن.

وأثارت الإجراءات التي اتخذتها الصين مرة أخرى إمكانية رفع دعوى قضائية من قبل فيتنام في محاولة لمحاسبة الصين.

استفزازية

بينما انتقد أنطونيو كاربيو، قاضي المحكمة العليا السابق بالفلبين الذي تقاعد العام الماضي، تحركات بكين ووصفها بـ "الاستفزازية"، مضيفاً: "طالما أن بكين لا تزال على مطالبتها بالأراضي البحرية الفلبينية، لا يمكن للصين أن تتوقع أبدًا أن يثق الشعب الفلبيني بها".

وأضاف شهرمان لوكمان، كبير المحللين في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في ماليزيا، أنه عندما أرسلت الولايات المتحدة سفنًا إلى ماليزيا لمواجهة وجود سفينة المسح الصينية، ردت كوالالمبور ببعض التردد، ويعتقد البعض أن وصول السفن الأميركية قد ألهب الوضع، مما أدى إلى مزيد من التصعيد من قبل بكين.

وأفاد بومبيو خلال مكالمة أخيرة مع زعماء جنوب شرق آسيا أن بكين تتحرك للاستفادة من الانشغال الناجم عن تفشي فيروس كورونا، وأشار أيضا إلى نتائج تقرير صدر مؤخرا عن مركز ستيمسون ومقره واشنطن بأن السدود الصينية على نهر ميكونج، والتي تتدفق عبر العديد من دول جنوب شرق آسيا، تتسبب في ظروف جفاف شديدة أسفل النهر.