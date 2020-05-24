عربي ودولي

عمان والسودان والمغرب تعلن أول أيام عيد الفطر 

الحرة - واشنطن
24 مايو 2020
تعني رؤية الهلال "شرعيا" أن السبت هو المتمم لرمضان
تعني رؤية الهلال "شرعيا" أن السبت هو المتمم لرمضان

أعلن السودان والمغرب إضافة إلى سلطنة عمان يوم الأحد أول أيام عيد الفطر، بعد أن ثبتت رؤية الهلال مساء السبت. 

وتعني رؤية الهلال "شرعيا" أن السبت هو المتمم لرمضان وأن الأحد هو أول أيام شوال.

وكانت هذه الدول قد دعت إلى تحري الهلال، ورجحت بأن يكون أول أيام العيد، أي فاتح شوال، إما يوم الأحد أو الاثنين إن لم يتم رصد الهلال مساء السبت.

وأعلنت دول عدها أنّ السبت هو المتمّم لشهر رمضان وأنّ العيد سيكون الأحد.

واحتفلت كل من موريتانيا والصومال بأول أيام عيد الفطر، السبت.

الحرة - واشنطن

اقرأ أيضا

تعني رؤية الهلال "شرعيا" أن السبت هو المتمم لرمضان
عربي ودولي

عمان والسودان والمغرب تعلن أول أيام عيد الفطر 

قالت دراسة جديدة إن فيروس كورونا يؤثر على كفاءة المشيمة عند الحوامل
أزمة كورونا

دراسة جديدة تكشف تأثير فيروس كورونا على الحوامل

في النصف الأول من مارس تخطت حصيلة الوفيات اليومية في نيويورك الألف
أميركا

"بشرى سارة" من الولاية الأميركية الأكثر تضررا بكورونا

كثّفت طالبان هجماتها على القوات الأفغانية منذ فبراير
عربي ودولي

بعد رفضها وقف إطلاق النار في رمضان.. طالبان تبادر بهدنة لأول مرة 

ترامب ينوي فرض قيود على برنامج توظيف الطلاب الأجانب
أميركا

الأولوية للأميركي.. قرار يحد من برنامج توظيف الطلاب الأجانب

بطل فرنسا في العام 2018 لطفي دراجي
رياضة

انطلاق منافسات أمم أوروبا 2020 بعيدا عن المستطيل الأخضر

زعانف الحوت الصدرية كانت ملفوفة
منوعات

غواص ينقذ حوتا ويواجه غرامة بآلاف الدولارات

عربي ودولي

بعد رفضها وقف إطلاق النار في رمضان.. طالبان تبادر بهدنة لأول مرة 

فرانس برس
23 مايو 2020
كثّفت طالبان هجماتها على القوات الأفغانية منذ فبراير
كثّفت طالبان هجماتها على القوات الأفغانية منذ فبراير

أعلنت حركة طالبان الأفغانية السبت وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من الأحد، بمناسبة عيد الفطر، وذلك بعدما شنّت الحركة المتمرّدة خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة هجمات دامية على القوات الحكومية.

وهذه أول مرة تبادر فيها طالبان، من تلقاء نفسها، إلى إعلان وقف لإطلاق النار، منذ أطاح بنظامها في نهاية 2001 تدخّل عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال المتحدّث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إنّ قيادة الحركة تطلب من أفرادها "اتّخاذ إجراءات خاصّة لضمان سلامة مواطنيهم، وعدم شنّ أيّ عمليات هجومية على العدو في أيّ مكان كان"، مشدّداً في الوقت نفسه على حقّ مقاتلي طالبان في الدفاع عن أنفسهم إذا ما تعرضوا لأي هجوم.

ورحب الرئيس الأفغاني  أشرف غني بإعلان طالبان الهدنة، وأعلنت الرئاسية الافغانية عن خطوة مماثلة بوقف إطلاق النار وقال غني في تغريدة على حسابه في تويتر إنه كقائد عام للقوات المسلحة الأفغانية أصدر أمراً للجيش بوقف إطلاق النار، مضيفا أن تفاصيل القرار ستعلن غدا بعد صلاة العيد.

ونهاية أبريل رفضت طالبان دعوة أطلقها غني لوقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان. ويومها اعتبرت الحركة المتمرّدة دعوة غني "غير عقلانية وغير مقْنعة".

وكثّفت طالبان هجماتها على القوات الأفغانية منذ وقّعت في نهاية فبراير في الدوحة اتفاقاً تاريخياً مع الولايات المتّحدة ينصّ على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً مقابل ضمانات أمنية.

ومنذ توقيعها اتفاق الدوحة، شنّت طالبان أكثر من 3800 هجوم أسفرت عن مقتل 420 مدنياً وإصابة 906 آخرين، بحسب حصيلة نشرتها السلطات الأفغانية الاثنين.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان ( يوناما) فإنّ طالبان تتحمّل مسؤولية سقوط 208 ضحايا مدنيين في أبريل، بزيادة نسبتها 25 بالمئة عن الشهر نفسه في 2019.

أما عدد الضحايا المدنيين الذين تسببت قوات الأمن الأفغانية بسقوطهم في أبريل فبلغ 172، بزيادة نسبتها 38 بالمئة عن الشهر نفسه في العام الماضي.

والرئيس أشرف غني، الذي يطالب منذ سنوات بوقف لإطلاق النار بين القوات الحكومية ومقاتلي طالبان، نجح في يونيو 2018 في إقرار هدنة لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر احترمها الطرفان يومها.

كما احترمت طالبان هدنة جزئية مدّتها تسعة أيام من 22 فبراير إلى 2 مارس أقرّت بمناسبة توقيع اتفاق الدوحة.

فرانس برس