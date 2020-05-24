عمان والسودان والمغرب تعلن أول أيام عيد الفطر 

أعلن السودان والمغرب إضافة إلى سلطنة عمان يوم الأحد أول أيام عيد الفطر، بعد أن ثبتت رؤية الهلال مساء السبت.

وتعني رؤية الهلال "شرعيا" أن السبت هو المتمم لرمضان وأن الأحد هو أول أيام شوال.

وكانت هذه الدول قد دعت إلى تحري الهلال، ورجحت بأن يكون أول أيام العيد، أي فاتح شوال، إما يوم الأحد أو الاثنين إن لم يتم رصد الهلال مساء السبت.

وأعلنت دول عدها أنّ السبت هو المتمّم لشهر رمضان وأنّ العيد سيكون الأحد.

واحتفلت كل من موريتانيا والصومال بأول أيام عيد الفطر، السبت.