عربي ودولي

"فرصة مهمة".. واشنطن ترحب بالهدنة بين طالبان وكابول

فرانس برس
24 مايو 2020
كثّفت طالبان هجماتها على القوات الأفغانية منذ وقّعت اتفاقاً تاريخياً مع الولايات المتّحدة
كثّفت طالبان هجماتها على القوات الأفغانية منذ وقّعت اتفاقاً تاريخياً مع الولايات المتّحدة

رحّبت الولايات المتحدة، السبت، بالهدنة المفاجئة التي أعلنتها حركة طالبان الأفغانية المتمرّدة بمناسبة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الأحد والتي سارع الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى تأكيد التزام قواته بها، معتبرة إيّاها "فرصة مهمّة ينبغي أن لا تفوّت".

وقال الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في تغريدة على تويتر إنّ "الولايات المتّحدة ستقوم بدورها للمساعدة"، مشدّداً على أنّ هذه المبادرة "يجب أن تتبعها على الفور خطوات إيجابية أخرى: إطلاق الجانبين سراح السجناء المتبقّين على النحو المحدّد في الاتفاق المبرم بين الولايات المتّحدة وحركة طالبان، وعدم العودة إلى مستويات مرتفعة من العنف، والاتفاق على موعد جديد لبدء المفاوضات الأفغانية-الأفغانية".

وبعد أن شنّت الحركة المتمرّدة خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة هجمات دامية على القوات الحكومية، تعد هذه أول مرة تبادر فيها طالبان، من تلقاء نفسها، إلى إعلان وقف لإطلاق النار، منذ أطاح بنظامها في نهاية 2001 تدخّل عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال المتحدّث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إنّ قيادة الحركة تطلب من أفرادها "اتّخاذ إجراءات خاصّة لضمان سلامة مواطنيهم، وعدم شنّ أيّ عمليات هجومية على العدو في أيّ مكان كان"، مشدّداً في الوقت نفسه على حقّ مقاتلي طالبان في الدفاع عن أنفسهم إذا ما تعرضوا لأي هجوم.

ورحب الرئيس الأفغاني أشرف غني بإعلان طالبان الهدنة، وأعلنت الرئاسية الافغانية عن خطوة مماثلة بوقف إطلاق النار وقال غني في تغريدة على حسابه في تويتر إنه كقائد عام للقوات المسلحة الأفغانية أصدر أمراً للجيش بوقف إطلاق النار، مضيفا أن تفاصيل القرار ستعلن غدا بعد صلاة العيد.

ونهاية أبريل رفضت طالبان دعوة أطلقها غني لوقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان. ويومها اعتبرت الحركة المتمرّدة دعوة غني "غير عقلانية وغير مقْنعة".

وكثّفت طالبان هجماتها على القوات الأفغانية منذ وقّعت في نهاية فبراير في الدوحة اتفاقاً تاريخياً مع الولايات المتّحدة ينصّ على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً مقابل ضمانات أمنية.

ومنذ توقيعها اتفاق الدوحة، شنّت طالبان أكثر من 3800 هجوم أسفرت عن مقتل 420 مدنياً وإصابة 906 آخرين، بحسب حصيلة نشرتها السلطات الأفغانية الاثنين.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان ( يوناما) فإنّ طالبان تتحمّل مسؤولية سقوط 208 ضحايا مدنيين في أبريل، بزيادة نسبتها 25 بالمئة عن الشهر نفسه في 2019.

أما عدد الضحايا المدنيين الذين تسببت قوات الأمن الأفغانية بسقوطهم في أبريل فبلغ 172، بزيادة نسبتها 38 بالمئة عن الشهر نفسه في العام الماضي.

ونجح الرئيس الأفغاني، الذي يطالب منذ سنوات بوقف لإطلاق النار بين القوات الحكومية ومقاتلي طالبان، في يونيو 2018 في إقرار هدنة لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر احترمها الطرفان يومها.

كما احترمت طالبان هدنة جزئية مدّتها تسعة أيام من 22 فبراير إلى 2 مارس أقرّت بمناسبة توقيع اتفاق الدوحة.

فرانس برس

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طهران تحمل "مشغل الصواريخ" مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

24 مايو 2020
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي

كشف برلماني إيراني سابق، الجمعة، بأن مسؤولين في الدولة حملوا مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير الماضي، على عاتق مشغل نظام الصواريخ.

وكتب المشرع السابق محمود صادقي تغريدة في 22 مايو، قال فيها إن وزير الدفاع أمير حاتمي، قد رد على تحقيق برلماني بخصوص سقوط الطائرة.

وكان الاستجواب مع صادقي، الذي انتهت فترة توليه الوزارة للتو، قد انتهى في 23 أبريل الماضي، بحيث يكون الوزير مطالبا بالرد كتابة أو وجها لوجه على هذا النوع من الاستجوابات، بحسب موقع "راديو فردا".

وبحسب النائب السابق، فإن حاتمي قال إن سبب إطلاق النار على الطائرة الأوكرانية هو انتهاك مشغل الصواريخ للقواعد التنظيمية المتعلقة بإطلاق النار، وذلك دون الحصول على إذن.

واتهم حاتمي المشغل بعدم التواصل (مع مركز القيادة)، حيث اعتمد على معلومات مبهمة قادمة من وزارة الدفاع.

 ومن المفترض أن يشرح وزير الدفاع خلال هذا الاستجواب، الأسباب التي أدت إلى غياب التنسيق بين شبكة الدفاع الجوي الإيرانية، والتي أدت إلى إطلاق صاروخين على طائرة ركاب فوق طهران.

وفي 4 أبريل الماضي، أعلن رئيس الجهاز القضائية بالقوات الجوية، إنه جرى اعتقال شخص وتم التحقيق معه بخصوص إطلاق الصواريخ على الطائرة.

وظلت السلطات الإيرانية تنكر مسؤوليتها في الحادث، إلا أنها أقرت بأنها أطلقت الصواريخ على الطائرة نتيجة خطأ بشري.