عربي ودولي

قانون "الأمن القومي" يعيد التوتر الى شوارع هونغ كونغ

أسوشيتد برس
24 مايو 2020
شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين
شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين

أطلقت شرطة هونغ كونغ وابلا من الغاز المسيل للدموع في منطقة تسوق شعبية بينما خرج المئات إلى الشوارع في مسيرة ضد تشريع أمن قومي صيني صارم مقترح للمدينة.
  
وانتقد مؤيدو الديمقراطية في هونغ كونغ بشدة اقتراح الصين بسن قانون للأمن القومي يحظر "النشاط الانفصالي والتخريب"، فضلا عن التدخل الأجنبي والإرهاب في المنطقة شبه المستقلة، يقول منتقدون إنه يتعارض مع إطار "دولة واحدة ونظامان" الذي يعد بحريات المدينة غير الموجودة في البر الرئيسي.
  
وبعد ظهر الأحد، تجمعت حشود من المتظاهرين يرتدون ملابس سوداء في كوزواي باي، منطقة التسوق الشعبية، للاحتجاج على التشريع المقترح. ردد المتظاهرون هتافات "قفوا مع هونغ كونغ" و "حرروا هونغ كونغ" و "ثورة عصرنا".
  
وتعد الاحتجاجات هي استمرار لحركة مناصرة للديمقراطية استمرت أشهر بدأت العام الماضي وانحدرت في بعض الأحيان إلى العنف بين الشرطة والمتظاهرين.
  
وتم تقديم مشروع القانون الذي أثار مسيرة الأحد في الجلسة التشريعية الوطنية الصينية الجمعة. ومن المتوقع أن يتم تمريره في 28 مايو الجاري، وسوف يتجاوز المجلس التشريعي للمدينة ويسمح لحكومة هونغ كونغ بإنشاء وكالات تابعة للبر الرئيسي في المدينة التي ستمكن العملاء الصينيين بشكل تعسفي من اعتقال الأشخاص بسبب الأنشطة التي تعتبر مؤيدة للديمقراطية.
  
ووصف وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو هذه الخطوة بأنها "جرس الموت بالنسبة لدرجة عالية من الحكم الذاتي" الذي وعدت به بكين هونغ كونغ
  
ودفع تآكل حريات هونغ كونغ كريس باتين، آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ قبل تسليمها إلى الصين عام 1997، إلى إدانة ما أسماه "دكتاتورية صينية جديدة".
  
وصرح باتن في مقابلة مع صحيفة تايمز أوف لندن: "أعتقد أن هونغ كونغ تعرضت للخيانة من قبل الصين، والتي أثبتت مرة أخرى أنه لا يمكنك الوثوق بها".
  
بينما دافع برنارد تشان، وهو سياسي رفيع المستوى في هونغ كونغ ونائب في مجلس الشعب الوطني، عن تشريع الأمن القومي الذي دفعت به الصين، قائلاً إنه مكتوب في قانون هونغ كونغ الأساسي - الدستور المصغر للمدينة - ولكنه لم يُسن قط.
  

يجب أن يطبق "بلا أي تأخير"


من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد أن القانون حول "الأمن القومي" في هونغ كونغ، الذي قدّم إلى البرلمان الصيني، يجب أن يطبق "بلا أي تأخير"، في وقت كانت تجري صدامات بين مئات المتظاهرين وقوات حفظ الأمن في المستعمرة البريطانية السابقة.

وتخشى الحركة المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ أن يوجه مشروع القانون التي أُحيل الجمعة إلى برلمان بكين، ضربة خطيرة للحريات في المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

أسوشيتد برس

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قانون "الأمن القومي" يعيد التوتر الى شوارع هونغ كونغ

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"جنود أتراك احتلوا أراضي يونانية".. أثينا تعلق

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اليونان تنفي أن يكون جنود أتراك دخلوا حدودها
اليونان تنفي أن يكون جنود أتراك دخلوا حدودها

نفت اليونان الأحد تقارير تفيد بأن جنودا أتراكا احتلوا أراضي يونانية عند مجرى نهر إيفروس الحدوديّ، حيث تقوم أثينا بتوسيع سياج لإبعاد المهاجرين.

وقال وزير الخارجية نيكوس ديندياس إن المزاعم، التي نشرتها الصحافة البريطانية، بأن القوات التركية احتلت قطعة أرض عادة ما تكون مغمورة بالمياه في هذا الوقت من العام، تقع في الجانب اليوناني من الحدود "خاطئة تماما".

أقر ديندياس، في مقابلة مع تلفزيون سكاي، بأن "وجود القوات التركية لوحظ في قطاع من الأرض حيث كان الجيش اليوناني يقوم ببعض الأعمال التحضيرية" بعد أن أعلنت أثينا أنها لن تعطي تركيا إحداثيات توسيع سياجها في إيفروس مقدما.

لكنه قال إنّ اليونان طلبت من تركيا "عدم اتخاذ أي خطوة أخرى في المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع اليونانية قالت بالفعل السبت "لم تحتل قوات أجنبية أراضٍ يونانية في أي وقت".

وكانت القوات الخاصة التركية حاضرة في الأسابيع الأخيرة حيث يقوم الجيش اليوناني بأعمال تحضيرية لتوسيع السياج الحدودي لمنع عبور أعداد ضخمة من المهاجرين.

وقال ديندياس "سنمضي قدما في توسيع السياج. إن التزامنا الدستوري هو حماية التراب اليوناني".

وفي آذار/مارس، تصاعد التوتر بين البلدين إبان توجه آلاف المهاجرين إلى الحدود اليونانية بعدما فتحت تركيا المجال أمام مغادرتهم أراضيها نحو أوروبا.

وطيلة أيام، وقعت مناوشات على الحدود حيث رشق المهاجرون، الذين حاولوا اختراق الحدود، بالحجارة شرطة مكافحة الشغب اليونانية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

كما أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع على القوات اليونانية، واتهمت أثينا الشرطة التركية بتسليم قواطع أسلاك للمهاجرين لمساعدتهم على اختراق السياج.

وزعمت قوات الحدود اليونانية أيضا أن القوات التركية أطلقت أخيرا أعيرة نارية في الهواء. بدورها، اتهمت أنقرة أثينا بضرب المهاجرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم، زاعمة أن بعضهم مات متأثرا بإصاباته بالرصاص.

نفت الحكومة اليونانية مزاعم استخدام القوة المفرطة.