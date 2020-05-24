عربي ودولي

قتلى بينهم نساء وأطفال.. انفجار في الصومال أثناء احتفال بعيد الفطر

فرانس برس
24 مايو 2020
مسلمون يؤدون صلاة آخر جمعة في رمضان في العاصمة الصومالية مقديشو
مسلمون يؤدون صلاة آخر جمعة في رمضان في العاصمة الصومالية مقديشو

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب عشرون، بينهم نساء وأطفال، بانفجار الأحد في بيداوة التي تبعد حوالى 250 كلم شمال غرب مقديشو، وذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر، وفق ما أفادت الشرطة وشهود.

وقال المسؤول في الشرطة محمد مختار، إن "المعلومات الأولية التي تلقيناها تفيد بانتشال جثث خمسة أشخاص في مكان الانفجار وإصابة أكثر من عشرين آخرين"، موضحا أن بين الضحايا "نساء وأطفالا".

وخرج الناس في الصومال الأحد لصلاة العيد والاحتفال في المتنزهات رغم جائحة كورونا. 

وأضاف مختار أن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في أي لحظة لأن بعض الاشخاص أصيبو بجروح بالغة". 

وقال الشاهد محمد إبراهيم إن الحشد كان يرقص ويغني محتفلا بعيد الفطر حين وقع الانفجار.

وأورد "لست خبيرا، لكنني أعتقد أنها قنبلة وضعت بجانب الطريق. الانفجار كان هائلا وأسفر عن عدد من الضحايا يفوق ما تخلفه قنبلة يدوية". 

وقال شاهد آخر هو عبدي حسن إن الناس كانوا متجمعين منذ السبت في المكان للمشاركة في عروض رقص تقليدية.

وأضاف "الجميع في المدينة صدموا لما حدث. كيف يمكن قتل مدنيين أبرياء كانوا يحتفلون بالعيد ولم يؤذوا أحدا".

ولم تتبن أي جهة الاعتداء حتى الآن، لكن الصومال تتعرض عادة لهجمات يشنها متمردو الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وينشط أيضا تنظيم داعش في الصومال.

والأحد الماضي قُتل محافظ إقليم مدغ وثلاثة من حراسه في تفجير انتحاري في عاصمة الإقليم غالكعيو تبنّته حركة "الشباب" الإسلامية. 

وترتبط حركة الشباب الصومالية بتنظيم القاعدة، وتسعى لإطاحة الحكومة الصومالية المعترف بها دوليا والمدعومة من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وقوامها 20 ألف جندي.

وأُخرجت حركة الشباب من مقديشو في العام 2011 وخسرت غالبية معاقلها، لكنها لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، وتشن عمليات انطلاقا منها. 
 

فرانس برس

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جونسون يعلن إعادة فتح المدارس الابتدائية في بريطانيا جزئيا 

الحرة / وكالات - واشنطن
24 مايو 2020
أعداد الوفيات في بريطانيا تقترب من 40 ألف
أعداد الوفيات في بريطانيا تقترب من 40 ألف

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أن المدارس الابتدائية في البلاد ستعيد فتح أبوابها جزئيا اعتبارا من أول يونيو.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي إن العودة إلى مقاعد الدارسة ستقتصر في المرحلة الأولى على التلامذة الذين تراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات وبين عشر سنوات و11 سنة.

وسيتزامن هذا القرار مع فرض الحكومة البريطانية حجرا صحيا لمدة 14 يوما على الوافدين من الخارج، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في تدبير مثير للجدل يقلق قطاع الطيران.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل "في حين بدأ العالم الخروج مما نأمل أن يكون أسوأ ما في الجائحة، علينا أن ننظر إلى المستقبل وأن نحمي البريطانيين عبر تقليص عدد الحالات التي يمكن أن تدخل عبر حدودنا".

وأضافت "نتخذ حاليا هذه التدابير لإبقاء معدلات العدوى منخفضة والحؤول دون موجة ثانية يمكن أن تكون مدمرة".

وتعد بريطانيا الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بعد الولايات المتحدة مع أكثر من 41 ألف حالة، مع الأخذ في الاعتبار الوفيات التي يشتبه بأنها ناجمة عن الوباء.

ورفعت المملكة المتحدة القيود عن عدد المرات التي يمكن فيها للسكان الخروج من منازلهم منذ أكثر من أسبوع، ومن المقرر أن تعيد المدارس فتح أبوابها في الأول من يونيو.

ويتعين على المسافرين الوافدين ملء استمارة لدى وصولهم إلى البلاد مع كامل بياناتهم وسيخضعون لمراقبة عشوائية. وسيتعرض المخالفون لغرامة بقيمة ألف جنيه.

وثمة استثناءات للطواقم الطبية وسائقي الشاحنات والإيرلنديين، لكن ليس للمسافرين القادمين من فرنسا كما لمحت مؤخرا لندن وباريس.

وردا على سؤال عن الاستثناءات، أوضحت الوزيرة أنها ستشمل العاملين في المناطق الحدودية وأولئك الذين يتولون نقل المنتجات الأساسية.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه سيطلب من الوافدين تنزيل تطبيق تتبع الموقع الجغرافي الذي ستفعّله قريبا المملكة المتحدة لمواصلة الحد من تفشي الوباء.

وبعد الانتقادات التي تعرض لها على خلفية طريقة إدارة الأزمة، تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعداد منظومة تتبع فاعلة سيتم تطبيقها بحلول الأول من يونيو.

ويثير الحجر الصحي لمدة 14 يوما قلق قطاع الطيران المشلول جراء الجائحة. والجمعة حذرت شركة الطيران "فيرجن أتلاتنيك" التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، بأن هذا القرار سيعوق استئناف رحلاتها.

وأثار القرار انتقادات في صفوف الأغلبية المحافظة، وقال النائب المحافظ ديفيد ديفيس إن "من غير الحكيم" فرض هذه القيود على المسافرين الوافدين من "دول واجهت فيروس كورونا أفضل منا".

الحرة / وكالات - واشنطن