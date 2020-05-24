عربي ودولي

"قوة نارية هائلة".. تمارين بالذخيرة الحية للجيش الأميركي في الخليج

الحرة / ترجمات - واشنطن
24 مايو 2020
تدريبات أميركية بالذخيرة الحية في مياة الخليج ردا على استفزازات من إيران
تدريبات أميركية بالذخيرة الحية في مياة الخليج ردا على استفزازات من إيران

قال مسؤولون إن الجيش الأميركي استعرض الأسبوع الماضي "قوته النارية الهائلة" في الخليج، في نفس اليوم الذي حذر فيه السفن من الاقتراب من سفنه الحربية مسافة تقل عن 100 ياردة، بعد احتكاكات مع زوارق حربية إيرانية.

وحسب تقرير لفوكس نيوز نشر الأحد، قال المسؤولون إن طائرة حربية أميركية من طراز AC-130 شاركت في تدريب بالذخيرة الحية في الخليج مع USS Bataan Amphibious Ready (Group (ARG والوحدة 26 مشاة بحرية بين 19 و21  مايو.

 وقال الكابتن لانس ليشر في تصريحات "كانت هذه فرصة رائعة لدمج القوة النارية الرائعة لـ AC-130W في تدريب سلاح البحرية بالذخيرة الحية، والتدرب على الضربات السريعة والقاتلة بدقة بالغة ضد الأهداف السطحية التي تمثل تهديدات" للقوات الأميركية بالمنطقة.

وتابع ليشر قائلا إن "هذا التنسيق المعقد الذي يشمل SOCCENT، والقوات البحرية، يوسع من قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا ضد أي تهديدات قد نواجهها أثناء العمل بشكل قانوني لدعم الأمن البحري وشركائنا الإقليميين في الخليج العربي".

وبدأ التدريب بالذخيرة الحية الأسبوع الماضي في ذات اليوم الذي حذر فيه الجيش الأميركي السفن الإيرانية من الاقتراب مسافة أقل من 100 ياردة من بوراجه الحربية، عقب مضايقات من الزوارق الحربية الإيرانية الشهر الماضي.

وكانت سفن إيرانية اقتربت من سفن البحرية الأميركية في الخليج مسافة تصل لـ "عشر ياردات"، حسب التقرير، في خطوة وصفها الجيش الأميركي بالنشاط "الخطير والاستفزازي". 

وهدد الرئيس ترامب في وقت لاحق "بتدمير" هذه الزوارق إن استمرت في المضايقات.

وفي السنوات الأخيرة، اُتهمت السفن الإيرانية بمضايقة السفن الأميركية في الخليج ومضيق هرمز، الذي يشهد مرور 20 في المئة من نفط العالم.

وازدادت حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الكبرى مع طهران في 2018.

وشهد الصيف الماضي سلسلة من الهجمات المتزايدة التي استهدفت ناقلات نفط ومواقع أخرى حول الخليج.  

وبلغ الوضع ذروته بعد ضربة أميركية في يناير الماضي قرب مطار بغداد، أودت بحياة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ردت عليها إيران بضربة صاروخية على قواعد عسكرية في العراق تأوي قوات أميركية، لكنها لم تتسبب في أضرار جسيمة.

 


 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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عربي ودولي

جونسون يعلن إعادة فتح المدارس الابتدائية في بريطانيا جزئيا 

الحرة / وكالات - واشنطن
24 مايو 2020
أعداد الوفيات في بريطانيا تقترب من 40 ألف
أعداد الوفيات في بريطانيا تقترب من 40 ألف

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أن المدارس الابتدائية في البلاد ستعيد فتح أبوابها جزئيا اعتبارا من أول يونيو.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي إن العودة إلى مقاعد الدارسة ستقتصر في المرحلة الأولى على التلامذة الذين تراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات وبين عشر سنوات و11 سنة.

وسيتزامن هذا القرار مع فرض الحكومة البريطانية حجرا صحيا لمدة 14 يوما على الوافدين من الخارج، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في تدبير مثير للجدل يقلق قطاع الطيران.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل "في حين بدأ العالم الخروج مما نأمل أن يكون أسوأ ما في الجائحة، علينا أن ننظر إلى المستقبل وأن نحمي البريطانيين عبر تقليص عدد الحالات التي يمكن أن تدخل عبر حدودنا".

وأضافت "نتخذ حاليا هذه التدابير لإبقاء معدلات العدوى منخفضة والحؤول دون موجة ثانية يمكن أن تكون مدمرة".

وتعد بريطانيا الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بعد الولايات المتحدة مع أكثر من 41 ألف حالة، مع الأخذ في الاعتبار الوفيات التي يشتبه بأنها ناجمة عن الوباء.

ورفعت المملكة المتحدة القيود عن عدد المرات التي يمكن فيها للسكان الخروج من منازلهم منذ أكثر من أسبوع، ومن المقرر أن تعيد المدارس فتح أبوابها في الأول من يونيو.

ويتعين على المسافرين الوافدين ملء استمارة لدى وصولهم إلى البلاد مع كامل بياناتهم وسيخضعون لمراقبة عشوائية. وسيتعرض المخالفون لغرامة بقيمة ألف جنيه.

وثمة استثناءات للطواقم الطبية وسائقي الشاحنات والإيرلنديين، لكن ليس للمسافرين القادمين من فرنسا كما لمحت مؤخرا لندن وباريس.

وردا على سؤال عن الاستثناءات، أوضحت الوزيرة أنها ستشمل العاملين في المناطق الحدودية وأولئك الذين يتولون نقل المنتجات الأساسية.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه سيطلب من الوافدين تنزيل تطبيق تتبع الموقع الجغرافي الذي ستفعّله قريبا المملكة المتحدة لمواصلة الحد من تفشي الوباء.

وبعد الانتقادات التي تعرض لها على خلفية طريقة إدارة الأزمة، تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعداد منظومة تتبع فاعلة سيتم تطبيقها بحلول الأول من يونيو.

ويثير الحجر الصحي لمدة 14 يوما قلق قطاع الطيران المشلول جراء الجائحة. والجمعة حذرت شركة الطيران "فيرجن أتلاتنيك" التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، بأن هذا القرار سيعوق استئناف رحلاتها.

وأثار القرار انتقادات في صفوف الأغلبية المحافظة، وقال النائب المحافظ ديفيد ديفيس إن "من غير الحكيم" فرض هذه القيود على المسافرين الوافدين من "دول واجهت فيروس كورونا أفضل منا".

الحرة / وكالات - واشنطن