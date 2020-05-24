عربي ودولي

معارك ليبيا.. المرصد: مقتل أول مرتزق سوري موال لروسيا

الحرة / وكالات - واشنطن
24 مايو 2020
مقتل أول مرتزق سوري موال لروسيا خلال القتال إلى جانب قوات حفتر في ليبيا
مقتل أول مرتزق سوري موال لروسيا خلال القتال إلى جانب قوات حفتر في ليبيا

وثق  المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أول مرتزق سوري ممن جندتهم روسيا للقتال في ليبيا إلى جانب قوات حفتر. 

وعلى غرار ما تفعله الحكومة التركية بنقل "المرتزقة" من الفصائل السورية الموالية لها للقتال في ليبيا إلى جانب "حكومة الوفاق الوطني، بدأت روسيا مؤخرا عملية تجنيد السوريين وتحويلهم لمرتزقة وإرسالهم للقتال في ليبيا أيضا، لكن إلى جانب "الجيش الوطني الليبي".

وتتم عمليات التجنيد عبر شركة أمنية روسية.، حسب المرصد.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن المرتزق السوري الموالي لروسيا قتل  خلال معارك شارك فيها إلى جانب "قوات حفتر". 

أما تعداد الواصلين إلى ليبيا ممن أرسلتهم الشركة الروسية، فقد بلغ حتى الآن 450 مرتزقا من محافظات الرقة وحمص واللاذقية والحسكة، حسب المرصد.

فيما تتواجد دفعة أخرى في اللاذقية ضمن منطقة قاعدة حميميم العسكرية التي تسيطر عليها روسيا، يتم التمهيد لنقلها إلى ليبيا.

 ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن المجندين يتقاضون رواتب شهرية بقيمة 1000 دولار أميركي مقابل القتال إلى جانب "قوات حفتر" ضد "حكومة الوفاق الوطني" التي تدعمها تركيا ويتواجد ضمنهم "مرتزقة سوريين" موالين لأنقرة.

وتحدثت أنباء عن إرسال روسيا ثماني مقاتلات حربية  على الأقل إلى قوات حفتر، بالتزامن مع التقدم الذي حققته حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، على الأرض، خاصة بعد استيلائها على قاعدة الوطية العسكرية ومناطق أخرى في غربي ليبيا.

 

 

 


 

الحرة / وكالات - واشنطن

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كنيسة ألمانية - صورة تعبيرية

قال مسؤولون ألمان إن 107 أشخاص على الأقل أصيبوا بفيروس كورونا بعد أن حضر بعضهم صلاة جماعية في كنيسة بفرانكفورت قبل أسبوعين، مما أثار مخاوف بشأن زيادة تفشي الفيروس مع اتجاه بعض الدول لتخفيف القيود على التجمعات العامة.

وقال وزير الصحة بولاية هيسن كاي كلوزه، إن مسؤولي الصحة بدأوا في تجميع قوائم الأشخاص الذين حضروا الصلاة وأيضا هؤلاء الذين كانوا على تواصل معهم.

وأضاف كلوزه "يوضح هذا الوضع مدى أهمية أن نظل يقظين ولا نتجاهل، خاصة أثناء تخفيف القيود"، مؤكدا أن "الفيروس لا يزال موجودًا ويريد الانتشار".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن هذه الأنباء أتت بالتزامن مع دعوة الرئيس دونالد ترامب لحكام الولايات لإعادة فتح دور العبادة، و"تهديده بتجاوزهم إذا لم يفعلوا ذلك".

وقال ترامب وقتها "الأمة بحاجة إلى مزيد من الصلاة في هذه الظروف".

ونقلت الصحيفة عن فلاديمير بريتزكاو، أحد أعضاء مجمع الكنيسة الإنجيلية المعمدانية في فرانكفورت، الذي تتبع له الكنيسة المصابة، قوله، إن "المجتمعين مارسوا التباعد الاجتماعي وحافظوا على المسافة الموصى بها بين الأفراد وقاموا بعمليات تعقيم".

وألغت الكنيسة الصلوات في مواقعها بعد انتشار المرض وقررت إقامتها عبر الإنترنت.

وأفاد معهد روبرت كوخ للفيروسات في ألمانيا، بـ431 إصابة جديدة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للعدوى المؤكدة في ألمانيا إلى أكثر من 178 ألفا.

الحرة - واشنطن