معارك ليبيا.. المرصد: مقتل أول مرتزق سوري موال لروسيا

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أول مرتزق سوري ممن جندتهم روسيا للقتال في ليبيا إلى جانب قوات حفتر.

وعلى غرار ما تفعله الحكومة التركية بنقل "المرتزقة" من الفصائل السورية الموالية لها للقتال في ليبيا إلى جانب "حكومة الوفاق الوطني، بدأت روسيا مؤخرا عملية تجنيد السوريين وتحويلهم لمرتزقة وإرسالهم للقتال في ليبيا أيضا، لكن إلى جانب "الجيش الوطني الليبي".

وتتم عمليات التجنيد عبر شركة أمنية روسية.، حسب المرصد.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن المرتزق السوري الموالي لروسيا قتل خلال معارك شارك فيها إلى جانب "قوات حفتر".

أما تعداد الواصلين إلى ليبيا ممن أرسلتهم الشركة الروسية، فقد بلغ حتى الآن 450 مرتزقا من محافظات الرقة وحمص واللاذقية والحسكة، حسب المرصد.

فيما تتواجد دفعة أخرى في اللاذقية ضمن منطقة قاعدة حميميم العسكرية التي تسيطر عليها روسيا، يتم التمهيد لنقلها إلى ليبيا.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن المجندين يتقاضون رواتب شهرية بقيمة 1000 دولار أميركي مقابل القتال إلى جانب "قوات حفتر" ضد "حكومة الوفاق الوطني" التي تدعمها تركيا ويتواجد ضمنهم "مرتزقة سوريين" موالين لأنقرة.

وتحدثت أنباء عن إرسال روسيا ثماني مقاتلات حربية على الأقل إلى قوات حفتر، بالتزامن مع التقدم الذي حققته حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، على الأرض، خاصة بعد استيلائها على قاعدة الوطية العسكرية ومناطق أخرى في غربي ليبيا.



