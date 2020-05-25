عربي ودولي

التحقيقات بمقتل الطالبة اللبنانية في بريطانيا تتواصل.. متهم سادس ومناشدة من الشرطة

الحرة / ترجمات - دبي
25 مايو 2020
الطالبة اللبنانية آيه هاشم التي قتلت الأسبوع الماضي في بريطانيا
الطالبة اللبنانية آيه هاشم التي قتلت الأسبوع الماضي في بريطانيا

اتهمت الشرطة البريطانية شخص سادس في قضية مقتل الطالبة اللبنانية اللاجئة آية هاشم (19 عاما) وذلك بعدما أطلق عليها النار أثناء ذهابها للتسوق، وفقاً لصحيفة الغارديان.

وقال متحدث باسم شرطة لانكشاير في بيان، إن أياز حسين، 34 عاما، هو المتهم السادس في القضية، وإنه سيمثل أمام القضاة في بريستون يوم الاثنين.

وقد تم بالفعل اتهام أربعة رجال وامرأة بقتل آية هاشم، التي تم إطلاق النار عليها أثناء سيرها إلى مركز تسوق بالقرب من منزلها في بلاكبيرن يوم الأحد 17 مايو.

والمتهمون الخمسة هم: فيروز سليمان 39 عاماً، أبو بكر ساتيا 31 عاماً، عثمان ساتيا 28 عاما، جودي تشابمان 26 عاما وكاشف منظور 24 عاما.

وأضاف بيان الشرطة: "تحركنا يسير بخطى سريعة، مما جعلنا نلقي القبض على 14 شخصًا ونتهم ستة منهم، مع إطلاق سراح شخص واحد بدون تهمة، كما تم إطلاق سراح بعضهم بكفالة أو هم قيد التحقيق".

وناشدت الشرطة أي شخص لديه معلومات أو مقاطع فيديو للحظة تنفيذ الجريمة أن يقدمها للجهات المختصة لأنها تفيد التحقيقات، مؤكدة عزمها وتصميمها على الوصول إلى حقيقة ما حدث ومن المسؤول عن وفاة آية.

 

وكانت آية طالبة في السنة الثانية بكلية القانون في جامعة سالفورد، وهي ناشطة في العمل التطوعي ضمن مجتمع اللجوء واللاجئين في بلاكبيرن، كما أنها متطوعة في جمعيات الأطفال بالمنطقة.

وهي الأبنة الكبرى بين عائلتها التي تضم أربعة أشقاء، ونعاها والدها إسماعيل، وقال إنها كانت قد اجتازت مؤخرا امتحان القانون في السنة الثانية بالجامعة، وكانت نائب رئيسة جمعية القانون في كليتها.

وقد أعرب والدا الفتاة عن حزنهما بعد مقتلها، وقالا: "لقد دمرنا موتها تماماً، ونود أن ننتهز هذه الفرصة لمناشدة أي شخص قد يكون لديه أي معلومات مهما كانت صغيرة، قد تقدم المسؤولين عن قتلها إلى العدالة".

الحرة / ترجمات - دبي

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"عاملة منزلية" تقدم على الانتحار داخل مركز إيواء تابع لسفارتها في لبنان

فرانس برس
25 مايو 2020
شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يستقدمون عمالاً أجانب للخدمة المنزلية عاجزين عن دفع الرواتب بالدولار
شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يستقدمون عمالاً أجانب للخدمة المنزلية عاجزين عن دفع الرواتب بالدولار

أقدمت عاملة منزلية فيليبينية في لبنان على الانتحار في مركز إيواء تُديره سفارتها، حسبما قال مسؤولون قنصليون، بعد أيام من تنديد هيئة حقوقية بظروف الإقامة في المركز.

وقالت سفارة الفيليبين في بيان على صفحتها في فيسبوك، إنّ "عاملة الخدمة المنزلية" كانت وصلت الجمعة إلى مركز الإيواء وفي اليوم التالي "قفزت على ما يبدو من غرفة كانت تتشاركها مع شخصين آخرين، ما أدى الى وفاتها متأثّرة بجروحها، مشيرة إلى أنه "يجري حاليا التحقيق في تفاصيل الحادثة".

وتأتي وفاة العاملة الفيليبينية بعد زيارةٍ إلى مركز الإيواء أجرتها الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.

وندّدت الهيئة، في رسالة بعثتها إلى السفارة ونُشرت على فيسبوك، بالأوضاع في مركز الإيواء، مشيرة الى أنّ نسبة الإشغال داخله "تتجاوز قدرته على الاستيعاب"، ومعتبرةً أنّ احترام تدابير التباعد الاجتماعي أمر غير ممكن في هذه الظروف.

كما دعت السلطات اللبنانية إلى ضمان حماية عاملات المنازل الاجنبيات "من ظروف العمل الاستغلالية أثناء فترة الحجْر".

وفي مقطع فيديو نُشر الإثنين، قالت السفارة الفيليبين إنها أخذت على عاتقها حاليًا 26 شخصًا يتم إطعامهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه مجانًا. واضافت "يقوم موظفو السفارة بزيارة (مركز الإيواء) بانتظام للتأكد من حصول الجميع على المساعدة التي يحتاجونها".

ويشهد لبنان منذ نهاية الصيف انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ منذ عقود. ويتزامن مع شحّ في الدولار وقيود مصرفية مشددة على سحبه، ما جعل شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يستقدمون عمالاً أجانب للخدمة المنزلية أو لمؤسساتهم، عاجزين عن دفع الرواتب بالدولار. وبات بعضهم يدفع بالليرة اللبنانية التي تدهورت قيمتها وبات تحويلها الى الدولار عملية خاسرة لعمّال المنازل الذين يرسلون الأموال الى عائلاتهم.

ويعيش في لبنان أكثر من 250 ألفاً من عمال الخدمة المنزلية، بينهم أكثر من 186 ألف امرأة يحملن تصاريح عمل تتحدر غالبيتهن العظمى من إثيوبيا، بالإضافة إلى الفيليبين وبنغلادش وسريلانكا وسواها.

وغالباً ما تندّد منظمات حقوقية بنظام الكفالة المتبع في لبنان والذي يمنح أصحاب العمل "سيطرة شبه كاملة" على حياة عاملات المنازل المهاجرات، ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة مقابل رواتب ضئيلة.

فرانس برس