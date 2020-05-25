عربي ودولي

"تأتي مرة كل 10 سنوات".. عاصفة تضرب الساحل الغربي لأستراليا (صور)

أسوشيتد برس
25 مايو 2020
جانب من الدمار الذي خلفته العاصفة التي ضربت أستراليا اليوم
جانب من الدمار الذي خلفته العاصفة التي ضربت أستراليا اليوم

انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل والشركات ومالت جدران الأبنية وتضعضعت، فيما هوت الأشجار واقتلعت من جذورها حين اجتاحت عاصفة شديدة الاثنين منطقة شاسعة بطول الساحل الغربي الأسترالي لليوم الثاني على التوالي.
  
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، جراء ما وصفها القائم بأعمال مساعد المفوض بوزارة الإطفاء وخدمات الطوارئ بولاية غرب أستراليا غون برومهول بأنها عاصفة تأتي "مرة واحدة كل العقد".

عاصفة قوية تضرب الساحل الغربي لأستراليا
الدمار الذي خلفته العاصفة التي ضرب الساحل الغربي لأستراليا

  
وجاءت العاصفة التي أصابت منطقة كبيرة بشكل غير عادي نتيجة لبقايا إعصار مانغا المتأخر الذي ضرب جنوب شرق البلاد واصطدم في جنوب المحيط الهندي بجبهة باردة تتحرك شمال شرق البلاد.
  
واجتاح هذا الطقس السيء امتدادًا يمتد لمسافة 1200 كيلومتر من الساحل الغربي من كارنارفون إلى كيب ليوين، بما في ذلك عاصمة الولاية، بيرث، حيث هبت الرياح ليلا بسرعة تزيد عن 90 كيلومترًا في الساعة، حسبما أفاد مكتب مدير الأرصاد الجوية نيل بينيت.

أمطار غزيرة مصاحبة لعاصفة قوية تضرب أستراليا
أمطار غزيرة مصاحبة لعاصفة قوية تضرب أستراليا

  
ووصلت سرعة الرياح إلى 132 كيلومتر في الساعة في كيب ليوين، وهي الأسرع لشهر أيار منذ عام 2005.
  
وهطلت أمطار غزيرة على الساحل لمسافة 1500 كيلومتر من منطقة مصنع مارغريت ريفر للنبيذ في الجنوب إلى إكسماوث في الشمال.
  

وقال بينيت إن الأمطار والأمواج التي يبلغ ارتفاعها 8 أمتار تسببت في فيضانات على طول الساحل وتآكل الشواطئ.

أسوشيتد برس

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جانب من الدمار الذي خلفته العاصفة التي ضربت أستراليا اليوم
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"تأتي مرة كل 10 سنوات".. عاصفة تضرب الساحل الغربي لأستراليا (صور)

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شهر ونصف من الإغلاق.. اليابان تعلن انتهاء حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا

أسوشيتد برس
25 مايو 2020
اليابان تعلن انتهاء حالة الطوارىء المفروضة بسبب كورونا
اليابان تعلن انتهاء حالة الطوارىء المفروضة بسبب كورونا

وافق خبراء في لجنة حكومية يابانية خاصة على خطة لإنهاء حالة الطوارئ المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد في طوكيو وأربع محافظات أخرى متبقية، ما يمهد الطريق لرئيس الوزراء شينزو آبي لإعلان إنهاء الإجراء بالكامل، والسماح للشركات باستئناف عملها تدريجيًا.
  
وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين إن خبراء في لجنة - مكلفة من الحكومة - وافقوا على خطة لإنهاء حالة الطوارئ الذي استمرت لأكثر من شهر ونصف.
  
ومن المقرر أن يعلن آبي انتهاء الطوارئ رسميا في وقت لاحق اليوم الاثنين بعد موافقة اللجان البرلمانية.
  
وأكد نيشيمورا أن رفع الطوارئ لا يعني انتهاء الوباء، وأن الهدف هو التقليل إلى أدنى حد ممكن من تكرار انتشار العدوى مع موازنة التدابير الوقائية والاقتصاد.
  
وكان آبي أعلن حال الطوارئ في 7 أبريل في أجزاء من اليابان بما في ذلك العاصمة طوكيو، ثم مددها لتشمل الدولة بأكملها في وقت لاحق من الشهر حتى نهاية مايو.
  
وعلى عكس الإغلاق الصارم على النمط الأوروبي، فإن حال الطوارئ في اليابان اقتصرت إلى حد كبير على طلب الحكومة من السكان البقاء في المنازل، ومن الشركات غير الأساسية الإغلاق، أو العمل لساعات أقصر، وهي استراتيجية كانت تهدف إلى تقليل الضرر الاقتصادي.
  
وستقوم إدارة طوكيو والمحافظات المجاورة لها بإعادة فتح المدارس والمرافق العامة والشركات على مراحل في الأسابيع المقبلة، وذلك أثناء مراقبة معدلات انتشار العدوى.
  
وذكر نيشيمورا أن البيانات الحديثة تشير إلى أن العدوى تباطأت بما يكفي، وأن الأنظمة الطبية باتت تحت ضغط أقل، وأن الوقت قد حان لاستئناف النشاط الاجتماعي والاقتصادي تدريجيًا.
  
وأوضح أن طوكيو وهوكايدو، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 12 حالة جديدة يوم الأحد، ما زالتا بحاجة إلى توخي الحذر.
  
وقال: "لا يمكننا القضاء تماما على الفيروس إلى الصفر. حتى بعد رفع الطوارئ، يجب علينا اتخاذ إجراءات وقائية بحزم بناءً على أنماط حياتنا الجديدة".
  
يذكر أن اليابان أعلنت عن تسجيل 16580 إصابة بالفيروس، من بينها 830 حالة وفاة.

أسوشيتد برس