واشنطن تؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي في الصراع الليبي

أكد السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، على أهمية التوصل لحل سياسي للصراع الليبي الدائر منذ سنوات.

وقال خلال مشاركته بإحياء يوم الذكرى في المقبرة العسكرية للجنود الأميركيين في تونس، الاثنين، برفقة السفير الأميركي هناك دونالد بلوم، إن الولايات المتحدة تفخر بشراكتها مع الحكومة الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوفاق الوطني.

ويقام هذه الاحتفال تخليدا للجنود الأميركيين الذين لقوا حتفهم في شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكر نورلاند أن الولايات المتحدة تفخر أيضا بأولئك المستعدين لحماية الحرية والسلام.

US Ambassador Reaffirms Partnership with GNA, Urges All Parties to Support Peace US Ambassador Richard Norland on... Posted by U.S. Embassy Libya on Monday, May 25, 2020

وكشف أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، الأحد، معربا تقدير الولايات المتحدة لالتزامهم بالمفاوضات الجارية التي تقودها الأمم المتحدة والتي يمكن أن توقف التصعيد الجاري في البلد وتفتح بابا هاما لحل سياسي للصراع.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أجرى اتصالا مع السراج مؤخرا وأكد فيه معارضة الولايات المتحدة لتدفق الأسلحة والذخائر التي يتم نقلها في البلاد.

ودعا بومبيو إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال والعودة إلى الحوار السياسي.

وفي حين تغرق ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، يتلقى طرفا النزاع دعما من قوى خارجية مختلفة.

فالإمارات وروسيا تدعمان خليفة حفتر، في حين تدخلت تركيا عسكريا دعما لحكومة الوفاق الوطني.

