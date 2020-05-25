عربي ودولي

يشبه "إخفاء كارثة تشرنوبل".. مسؤول أميركي ينتقد تستر الصين على كورونا

رويترز
25 مايو 2020
مواطنون صينيون في مدينة ووهان التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد أواخر 2019
مواطنون صينيون في مدينة ووهان التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد أواخر 2019

قارن مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، يوم الأحد، بين طريقة تعامل الصين مع تفشي وباء كورونا، وإخفاء الاتحاد السوفيتي لما حدث من انصهار في قلب المفاعل النووي بمحطة تشيرنوبل عام 1986.

وقال أوبراين إن بكين علمت بتطورات الفيروس، الذي نشأ في ووهان، منذ نوفمبر، لكنها كذبت على منظمة الصحة العالمية وحالت دون حصول خبراء من الخارج على المعلومات.

وأضاف أوبراين في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي)، "لقد أطلقوا (الصينيون) فيروسا على العالم دمر تريليونات الدولارات من الثروة الاقتصادية الأميركية ينبغي أن ننفقها للإبقاء على اقتصادنا حيا، وللحفاظ على الأميركيين من تفشي الفيروس".

وقال أوبراين إن "عملية التستر على الفيروس التي قاموا بها سوف تُسجل في التاريخ، على غرار كارثة تشيرنوبل، وسنرى من يذيع عنها تقريرا خاصا خلال 10 أو 15 عاما قادمة".

"الملعومات الحقيقية لم تعلن"

وكانت كارثة محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة قد أطلقت مواد نووية مشعة أودت بحياة عشرات الأشخاص في غضون أسابيع وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم. وأخرت موسكو الكشف عن حجم ما اعتبر فيما بعد أسوأ حادث نووي في التاريخ.

وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشكوى من طريقة تعامل الصين مع تفشي وباء كورونا.

وتنكر الصين الاتهامات الموجهة إليها، فيما اتهم وزير خارجيتها يوم الأحد الولايات المتحدة بـ"نشر الأكاذيب" و"الهجوم على بلاده".

وفي المقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) قال أوبراين "هذه مشكلة حقيقية، وآلاف كثيرة جدا من الأرواح أُزهقت في أميركا وفي أنحاء العالم لأن المعلومات الحقيقية لم تُعلن".


 

رويترز

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يشبه "إخفاء كارثة تشرنوبل".. مسؤول أميركي ينتقد تستر الصين على كورونا

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"الجيش الوطني الليبي" يعلن اعتقال قيادي في داعش

الحرة - واشنطن
25 مايو 2020
ليبيا.. قوات حفتر تعلن القبض على قيادي في تنظيم داعش
ليبيا.. قوات حفتر تعلن القبض على قيادي في تنظيم داعش

قال أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، الأحد، إن قوات الجيش ألقت القبض على شخص سوري وصفه بأنه أحد قادة تنظيم داعش. 

ونشر المسماري على صفحته الرسمية على فيسبوك، صورا لهذا الشخص

عاجل : وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس تلقي القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى ابوبكر...

Posted by ‎الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Sunday, May 24, 2020

وأضاف المسماري على صفحته، أن "وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس تلقي القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني أحد أخطر عناصر داعش في سوريا">

وأكد المسماري أن الرويضاني "انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام".

وذكر المسماري أن المذكور "قبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك".

ورأى المسماري في هذا "دليلا آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة".

وتشن القوات الموالية للمشير حفتر، الذي يسيطر على أجزاء كبيرة وشاسعة في غرب ليبيا المدعوم من روسيا والإمارات ومصر، هجوما منذ أبريل من العام الماضي، في محاولة للسيطرة على طرابلس. 

لكن منذ إطلاق حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، عملية "عاصفة السلام" مدعومة بطائرات تركية بدون طيار نهاية مارس الماضي، نجحت في استعادة السيطرة على قاعدة "الوطية" الجوية الاستراتيجية.

والسبت أعلنت سيطرتها "على معسكرات الصواريخ واليرموك وحمزة وتواصل تقدمها وملاحقة فلول ميليشيات حفتر الهاربة"، العقيد محمد قنونو المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في بيان. 

 

الحرة - واشنطن