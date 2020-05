وسط جائحة كورونا.. الصين تواصل طمس المظاهر الإسلامية في المساجد

مع تقدم خطة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين لطمس هوية المسلمين خارج منطقة شينجيانغ، تم تجريد عدد من دور العبادة في محافظة هينان من رموزها الدينية، وفق مجلة بيتر ونتر.

وأفادت المجلة على موقعها أن الصين، رغم مواجتها أزمة صحية بسبب تفشي وباء كورونا، إلا أن السلطات جندت في 18 مارس عمالا يضعون كمامات، للعمل على سطح مسجد غونغمازوانغ في منطقة التنمية الاقتصادية في مدينة تشنغتشو، عاصمة هينان.

ولم تكن هناك أي حاجة لأعمال إصلاح أو صيانة، بل إن الهدف كان إعادة تصميم المسجد ليبدو "صينيا بشكل أكبر" بعد إزالة قبابه والنجوم والأهلة التي كانت تزينه في نوفمبر الماضي.

وكان مكتب الشؤون الدينية في المدينة قد أمر بأعمال الترميم في يونيو الماضي، لكن القائمين على المسجد رفضوا الامتثال وقاوموا الأمر فيما وبخهم مسؤولو المكتب "لعصيانهم قيادة الحزب"، وفق المجلة المعنية بالحريات الدينية وحقوق الإنسان في الصين.

Rectification of Mosques in Henan Continued Amid the Pandemic

As the CCP advances its 5-year plan to “sinicize” Muslims outside of Xinjiang, numerous places of worship in the province were stripped of religious symbols.https://t.co/FdfL6Nvuzl