عربي ودولي

وسط جائحة كورونا.. الصين تواصل طمس المظاهر الإسلامية في المساجد

الحرة / ترجمات - واشنطن
26 مايو 2020
صورة نشرتها مجلة بيتر ونتر لأحد المساجد الصينية التي خضعت لأعمال "ترميم"
صورة نشرتها مجلة بيتر ونتر لأحد المساجد الصينية التي خضعت لأعمال "ترميم"

مع تقدم خطة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين لطمس هوية المسلمين خارج منطقة شينجيانغ، تم تجريد عدد من دور العبادة في محافظة هينان من رموزها الدينية، وفق مجلة بيتر ونتر.

وأفادت المجلة على موقعها أن الصين، رغم مواجتها أزمة صحية بسبب تفشي وباء كورونا، إلا أن السلطات جندت في 18 مارس عمالا يضعون كمامات، للعمل على سطح مسجد غونغمازوانغ في منطقة التنمية الاقتصادية في مدينة تشنغتشو، عاصمة هينان. 

ولم تكن هناك أي حاجة لأعمال إصلاح أو صيانة، بل إن الهدف كان إعادة تصميم المسجد ليبدو "صينيا بشكل أكبر" بعد إزالة قبابه والنجوم والأهلة التي كانت تزينه في نوفمبر الماضي.

وكان مكتب الشؤون الدينية في المدينة قد أمر بأعمال الترميم في يونيو الماضي، لكن القائمين على المسجد رفضوا الامتثال وقاوموا الأمر فيما وبخهم مسؤولو المكتب "لعصيانهم قيادة الحزب"، وفق المجلة المعنية بالحريات الدينية وحقوق الإنسان في الصين.

ونقلت بيتر ونتر عن مدير مسجد في تشنغتشو قوله إن "جميع المساجد في الصين تخضع لعمليات ترميم"، مضيفا أن  الرئيس "شي جينبينغ يتصرف كطاغية. أي شخص يقاوم عمليات الهدم هذه سيفقد وظيفته وستعاقبه الحكومة".

ونسبت لمدير مسجد آخر قوله إن 50 مسجدا على الأقل في تشنغتشو شهد إزالة الرموز الإسلامية في العام الماضي. وأضاف "هذه رموز ديننا، لكنها تعدل الآن لتكون صينية".

وتابع "لا نجرؤ على قول أي شيء. يهدمون ثم يبنون شيئا جديدا، حقيقة إنه إهدار للمال والموارد البشرية. حتى الكلمات والعبارات باللغة العربية ينبغي محوها الآن من المركبات". 

وذكرت المجلة أن الحكومة أنفقت حوالي 280 ألف دولار لإضفاء الطابع الصيني على مسجد نيزهوانغ في منطقة شينشوي في المدينة. وتمت إعادة تصميم المآذن وإزالة الأهلة والنجوم في نوفمبر الماضي.

ونقلت عن إمام في المسجد أن "المسجد الآن يشبه معبدا صينيا".

وفي إطار جهود تغليب الثقافة الصينية على المظاهر الإسلامية في البلاد، يجري شطب الأسماء والكلمات أو النصوص العربية من المحلات التجارية التي يديرها صينيون من إثنية هوي المسلمة. 

الحكومة الصينية تشن حملة لطمس المظاهر العربية والإسلامية وتظهر في الصورة الملصق الأصلي لإحدى عربات الطعام والملصق الجديد باللغة الصينية فقط

وفي مدينة كيفنغ الواقعة في محافظة هينان، والتي تحتضن نسبة كبيرة من المسلمين الصينيين منذ القرن 11، تعج سوق الأطعمة بالمحلات التي تقدم وجبات صينية حلال.

لكن مع امتداد حملة الحزب الحاكم لمحو الثقافة العربية، بدأت يافطات المحلات تفقد أسماءها العربية التقليدية أو عبارات عربية كانت تعلقها.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

صورة لمقاتلة روسية من طراز ميغ-29 فولكروم في قاعدة الجفرة الجوية في
آخر الأخبار

بعد صور الطائرات.. واشنطن: روسيا تحاول إخفاء تدخلها المزعزع للاستقرار في ليبيا

مكتب التحقيقات الفدرالي يفتح تحقيقا في وفاة أميركي من أصول افريقية بعد انتشار فيديو لشرطي يضع رجله فوق عنق الرجل-المصدر وسائل التواصل الاجتماعي
أميركا

"أعجز عن التنفس لا تقتلوني".. فيديو اللحظات الأخيرة لرجل أسود اعتقلته الشرطة الأميركية

أورتاغوس: شحنات النفط الإيراني لفنزويلا ثمنها أطنان من الذهب
عربي ودولي

واشنطن: شحنات النفط الإيراني لفنزويلا تذكير محزن بسوء إدارة مادورو

واشنطن تجدد التحذير من نوايا الصين بخصوص هونغ كونغ
آخر الأخبار

واشنطن تحذر من فقدان هونغ كونغ مركزها المالي من دون حكم ذاتي

يحتاج أربعة من كل خمسة يمنيين إلى مساعدات إنسانية
اليمن

برنامج الأغذية: نحتاج إلى 870 مليون دولار لمساعدة اليمن

بايرن ميونيخ يبتعد في صدارة الدوري الألماني قبل ست مراحل من نهايته
رياضة

الدوري الألماني.. بايرن يهزم دورتموند ويقترب من اللقب

صورة نشرتها مجلة بيتر ونتر لأحد المساجد الصينية التي خضعت لأعمال "ترميم"
عربي ودولي

وسط جائحة كورونا.. الصين تواصل طمس المظاهر الإسلامية في المساجد

آخر الأخبار

بعد صور الطائرات.. واشنطن: روسيا تحاول إخفاء تدخلها المزعزع للاستقرار في ليبيا

ميشال غندور - واشنطن
26 مايو 2020
صورة لمقاتلة روسية من طراز ميغ-29 فولكروم في قاعدة الجفرة الجوية في
صورة لمقاتلة روسية من طراز ميغ-29 فولكروم في قاعدة الجفرة الجوية في

أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الحرة" أن المعلومات المفصلة التي نشرتها القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" تبرهن كيف أن روسيا لا تزود قوات خليفة حفتر بالأسلحة المتطورة فقط، ولكن تسعى كذلك إلى إخفاء تدخلها في ذلك البلد.

وقال المتحدث "لسوء حظ الكرملين فإن طلاء الأعلام على المقاتلات الروسية لا يخفي الحقيقة، لأن أعمال روسيا المزعزعة للاستقرار في ليبيا واضحة للعيان".

وأضاف المتحدث "لا المجتمع الدولي ولا الشعب الليبي ينصتان لمزاعم روسيا بأن مرتزقتها، الذين تم تصويرهم في نهاية هذا الأسبوع وهم يعبرون بشكل جماعي على الجبهات في طرابلس، يختلفون إلى حد ما عن أجندة روسيا التي تخدم نفسها في ليبيا".

وختم المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالقول إن "الولايات المتحدة ستعمل مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ومع كل المستعدين فعلياً لرمي السلاح والتفاوض على حل سياسي للصراع في ليبيا".

وقد أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، أنه لم يعد بإمكان روسيا إنكار تورطها في الحرب المستمرة في ليبيا، بعدما كشفت أن موسكو أرسلت مقاتلات إلى هذا البلد لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب خليفة حفتر في نزاعه على السلطة مع حكومة الوفاق الوطني.

وأوضحت أفريكوم في بيان أن المقاتلات غادرت قاعدة في روسيا ثم توقفت أولا في سوريا حيث "أعيد طلاؤها لإخفاء أصلها الروسي" قبل توجهها إلى ليبيا.

ونشرت أفريكوم 15 صورة لطائرات عسكرية روسية في سماء ليبيا أو في قواعد عسكرية من دون أن تشير إلى موعد وصولها بالتحديد.

وقال قائد أفريكوم، الجنرال ستيفن تاونسند، في بيان "لطالما نفت روسيا مدى تورطها في النزاع الليبي المستمر. لا يمكنها إنكار ذلك الآن"، مضيفا أن "روسيا تحاول بشكل واضح قلب الميزان لصالحها في ليبيا".

ميشال غندور - واشنطن