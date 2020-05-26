عربي ودولي

واشنطن: شحنات النفط الإيراني لفنزويلا تذكير محزن بسوء إدارة مادورو

ميشال غندور - واشنطن
26 مايو 2020
أورتاغوس: شحنات النفط الإيراني لفنزويلا ثمنها أطنان من الذهب
أورتاغوس: شحنات النفط الإيراني لفنزويلا ثمنها أطنان من الذهب

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس للـ"الحرة" إن فنزويلا كانت تنتج مليون برميل من النفط يومياً ولكن عليها اليوم أن تستورد نفطها اسبوعاً بأسبوع من إيران.

وأضافت أورتاغوس أن هذا تذكير محزن بسوء إدارة مادورو الفاقد للأمل.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إلى أنه مقابل المساعدة الإيرانية فإن منظمة مادورو الجرمية نهبت تسعة أطنان من صفائح الذهب وأرسلتها إلى طهران.

وختمت أورتاغوس قائلة إن الفنزويليين بحاجة إلى انتخابات رئاسية حرة وعادلة تؤدي إلى الديمقراطية والتعافي الاقتصادي، وليس إلى صفقات مادورو الباهظة مع دولة أخرى منبوذة.

وقد وصلت، الاثنين، أول ناقلة من خمس ناقلات نفط إيرانية، أرسلتها طهران لكاراكاس، إلى مصفاة في إحدى الموانىء الفنزويلية، في وقت يتجدد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.

وكتب وزير النفط الفنزويلي طارق العيسيمي في تغريدة أرفقها بصورة للناقلة الراسية في الميناء "وصول أول سفينة، فورتشن، إلى مصفاتنا في إيل باليتو".

 ودخلت الناقلة مساء السبت المياه الإقليمية الفنزويلية تواكبها سفن عسكرية فنزويلية. ويتوقع أن تصل الناقلات الأربع الأخرى، فورست وبيتونيا وفاكسون وكلافيل، في الأيام المقبلة.

وينقل هذا الأسطول نحو مليون ونصف مليون برميل من الوقود ومشتقاته التي تدخل في إنتاج البنزين، وفق معلومات صحفية.

وتسعى واشنطن إلى إطاحة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، وفرضت عقوبات على صادرات الخام لفنزويلا وإيران وكذلك على العديد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين في البلدين.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكد للنفط في العالم، لكن إنتاجها تراجع بشكل هائل.

ميشال غندور - واشنطن

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واشنطن تحذر من فقدان هونغ كونغ مركزها المالي من دون حكم ذاتي

الحرة / وكالات - واشنطن
26 مايو 2020
واشنطن تجدد التحذير من نوايا الصين بخصوص هونغ كونغ
واشنطن تجدد التحذير من نوايا الصين بخصوص هونغ كونغ

حذر البيت الأبيض، الثلاثاء، من أن هونغ كونغ قد تخسر موقعها كمركز مالي دولي، إذا فرضت الصين في المدينة مشروعها للأمن القومي المثير للجدل، وحرمتها تاليا من حكمها الذاتي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كايلي ماكيناني إن "من الصعوبة تصور كيف يمكن لهونغ كونغ أن تبقى عاصمة مالية إذا سيطرت الصين" على المستعمرة البريطانية السابقة، مؤكدة أن هذا التحذير صادر من الرئيس دونالد ترامب نفسه في ضوء "استيائه" من مشروع بكين.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، قد كشف يوم الأحد، أن واشنطن ستفرض، على الأرجح، عقوبات على الصين إذا طبقت قانون الأمن القومي الذي سيعطيها سيطرة أكبر على هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم ذاتي.

وقد تم الإعلان عن مسودة التشريع الجديد يوم الجمعة خلال الدورة السنوية للبرلمان الصيني. 

وقد واجهت هونغ كونغ أشهرا من الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة، وقد أشعل فتيلها مشروع قانون خاص بتسليم المطلوبين إلى السلطات الصينية.

وتقول مسودة القرار الصيني إن مبدأ النظامين لدولة واحدة "حقق نجاحا غير مسبوق في هونغ كونغ، لكن مخاطر الأمن القومي الملحوظة بشكل متزايد في المدينة أصبحت مشكلة بارزة".

وتضيف الوثيقة أن الأنشطة "تحدت بشكل خطير الخط الأساسي لمبدأ (دولة واحدة ونظامان)، وألحقت الضرر بسيادة القانون، وهددت السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية"، وفقا لوكالة أنباء شينخوا.

لكن أوبراين قال إن مسودة التشريع تمثل استحواذا على هونغ كونغ، محذرا من أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى فرض عقوبات على الصين بموجب قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2019.

 

الحرة / وكالات - واشنطن