ترامب يعلن أن الوقت حان لمغادرة القوات الأميركية أفغانستان

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن الوقت قد حان لعودة الجنود الأميركيين العاملين في أفغانستان إلى بلدهم بعد 19 عاما من وجودهم هناك.

وأضاف في تغريدة أن القوات الأميركية تتصرف كقوة شرطة في أفغانستان، وليس كقوة مقاتلة.

ودعا ترامب إلى اتباع استراتيجية المراقبة لما يجري في أفغانستان وتنفيذ "ضربات كالرعد" إن لزم الأمر.

We are acting as a police force, not the fighting force that we are, in Afghanistan. After 19 years, it is time for them to police their own Country. Bring our soldiers back home but closely watch what is going on and strike with a thunder like never before, if necessary!