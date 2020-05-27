قانون منع إهانة النشيد الوطني الصيني يشعل الشارع في هونغ كونغ

أطلقت شرطة هونغ كونغ غاز الفلفل الأربعاء على المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية الذين تجمعوا قبل دراسة مشروع قانون يعتبر المساس بالنشيد الوطني الصيني جريمة.

وقامت الشرطة بتفريق حوالي مئة متظاهر كانوا يرددون شعارات خلال استراحة الغداء في حي سنترال التجاري، مطلقة العديد من كرات غاز الفلفل باتجاههم، كما ذكرت فرانس برس .

وتناقش الهيئة التشريعية في هونغ كونغ الأربعاء مشروع القانون الذي يحظر إهانة النشيد الوطني الصيني، وقبل الجلسة، طوقت الشرطة المبنى الذي نهبه المحتجون العام الماضي، وأحاطته بحواجز ملأتها بالمياه.

وهزت هونغ كونغ العام الماضي سبعة أشهر من الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديموقراطية والتي غذتها سنوات من المخاوف المتزايدة من سعي بكين إلى النيل من حريات المدينة.

يذكر أن هونغ كونغ شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين الرافضين لاقتراح الصين بسن قانون للأمن القومي يحظر "النشاط الانفصالي والتخريب"، فضلا عن التدخل الأجنبي والإرهاب في المنطقة شبه المستقلة.

وتم تقديم مشروع القانون في الجلسة التشريعية الوطنية الصينية الجمعة الماضية، ومن المتوقع أن يتم تمريره في 28 مايو الجاري، وسوف يتجاوز المجلس التشريعي للمدينة ويسمح لحكومة هونغ كونغ بإنشاء وكالات تابعة للبر الرئيسي في المدينة التي ستمكن العملاء الصينيين بشكل تعسفي من اعتقال الأشخاص بسبب الأنشطة التي تعتبر مؤيدة للديمقراطية.