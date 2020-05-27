عربي ودولي

نشر فيديو اعتراض مقاتلتي سوخوي لطائرة أميركية فوق المتوسط

الحرة - واشنطن
27 مايو 2020
قالت البحرية الأميركية إن ما قام به الطيارون الروس عرَّض سلامة الطائرة للخطر
قالت البحرية الأميركية إن ما قام به الطيارون الروس عرَّض سلامة الطائرة للخطر

نشر الجيش الأميركي الأربعاء مقطعا مصورا لحادثة قيام مقاتلتين روسيتين باعتراض إحدى طائراتها الاستطلاعية فوق البحر الأبيض المتوسط.

ويظهر المقطع المقتضب، ومدته 11 ثانية، طائرة روسية تقترب بشكل ملحوظ من طائرة استطلاع أميركية من طراز "P-8A".

ويظهر مقطع آخر حادثة الاعتراض من زاوية أخرى:

وقالت البحرية الأميركية إن ما قام به الطيارون الروس "غير ضروري" و "لا يتوافق مع المناورات الجيدة وقواعد الطيران الدولية، وعرَّض سلامة الطائرة للخطر".

واعتبرت أن "الاعتراض غير آمن وغير محترف بسبب اقتراب الطيارين الروس من جناحي طائرة P-8A في وقت واحد، مما يحد من قدرة P-8A على المناورة بأمان".

وهذا الاعتراض هو الثالث من نوعه، خلال شهرين فوق ذات المنطقة.

في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة" التي وقعتها روسيا، وهي تسمح للدول بالتحليق بغرض الاستطلاع فوق أراضي دول أخرى موقعة على الاتفاقية.
 

الحرة - واشنطن

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عربي ودولي

نشر فيديو اعتراض مقاتلتي سوخوي لطائرة أميركية فوق المتوسط

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أفراد من الجيش العراقي
العراق

مقتل جندي عراقي بهجوم مسلح لداعش جنوب بغداد

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العراق

مقتل جندي عراقي بهجوم مسلح لداعش جنوب بغداد

الحرة - واشنطن
27 مايو 2020
أفراد من الجيش العراقي
أفراد من الجيش العراقي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الأربعاء مقتل جندي وإصابة آخر بهجوم مسلح لداعش جنوب بغداد.

وذكر بيان للخلية أن "مجموعة إرهابية داعشية أطلقت النار على نقطة حراسة تابعة إلى الفرقة السابعة عشرة ما أدى إلى استشهاد مقاتل وإصابة آخر في قرية حبش ضمن منطقة صدر اليوسفية جنوب بغداد".

ويعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة حوادث مماثلة شهدها العراق مؤخرا نفذها تنظيم داعش، كان أعنفها الهجوم الذي وقع مطلع الشهر الجاري واستهدف عناصر في الحشد الشعبي قرب صلاح الدين وأسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

وفي منتصف مايو قتل عنصرا أمن عراقيين وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الطارمية شمالي بغداد.

وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع إعلان قوات الأمن العراقية قتل واعتقال قيادات بارزة في تنظيم داعش، من أبرزهم عبد الناصر قرداش الذي كان مقربا من زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي.

وكان المفتش العام الحكومي في وزارة الدفاع الأميركية شون أودونال كشف في وقت سابق أن تنظيم "داعش" مازال يحتفظ بقدرات خطيرة على شن عمليات إرهابية واعتداءات مسلحة تندرج في إطار "حركة تمرد صغيرة" وذلك في كل من سوريا والعراق.
 

الحرة - واشنطن