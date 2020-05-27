نشر فيديو اعتراض مقاتلتي سوخوي لطائرة أميركية فوق المتوسط

نشر الجيش الأميركي الأربعاء مقطعا مصورا لحادثة قيام مقاتلتين روسيتين باعتراض إحدى طائراتها الاستطلاعية فوق البحر الأبيض المتوسط.

ويظهر المقطع المقتضب، ومدته 11 ثانية، طائرة روسية تقترب بشكل ملحوظ من طائرة استطلاع أميركية من طراز "P-8A".

The third time in two months, #Russian pilots flew in an unsafe & unprofessional manner while intercepting a @USNavy P-8A Maritime Patrol & Reconnaissance Aircraft above the Mediterranean Sea. We expect nothing less than professional & safe interactions!https://t.co/83be4kFbeV pic.twitter.com/YFwv4XTOvv — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) May 27, 2020

ويظهر مقطع آخر حادثة الاعتراض من زاوية أخرى:

وقالت البحرية الأميركية إن ما قام به الطيارون الروس "غير ضروري" و "لا يتوافق مع المناورات الجيدة وقواعد الطيران الدولية، وعرَّض سلامة الطائرة للخطر".

واعتبرت أن "الاعتراض غير آمن وغير محترف بسبب اقتراب الطيارين الروس من جناحي طائرة P-8A في وقت واحد، مما يحد من قدرة P-8A على المناورة بأمان".

وهذا الاعتراض هو الثالث من نوعه، خلال شهرين فوق ذات المنطقة.

في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة" التي وقعتها روسيا، وهي تسمح للدول بالتحليق بغرض الاستطلاع فوق أراضي دول أخرى موقعة على الاتفاقية.

