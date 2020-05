نشر فيديو اعتراض مقاتلتي سوخوي لطائرة أميركية فوق المتوسط

نشر الجيش الأميركي الأربعاء مقطعا مصورا لحادثة قيام مقاتلتين روسيتين باعتراض إحدى طائراتها الاستطلاعية فوق البحر الأبيض المتوسط.

ويظهر المقطع المقتضب، ومدته 11 ثانية، طائرة روسية تقترب بشكل ملحوظ من طائرة استطلاع أميركية من طراز "P-8A".

The third time in two months, #Russian pilots flew in an unsafe & unprofessional manner while intercepting a @USNavy P-8A Maritime Patrol & Reconnaissance Aircraft above the Mediterranean Sea. We expect nothing less than professional & safe interactions!https://t.co/83be4kFbeV pic.twitter.com/YFwv4XTOvv