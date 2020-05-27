لم يحدد موعدا.. ترامب يقول إنه يريد الانسحاب الكامل من أفغانستان

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، التأكيد على رغبته في الانسحاب الكامل من أفغانستان، لكنه أضاف أنه لم يحدد موعدا مستهدفا، وسط تكهنات بأنه ربما يجعل إنهاء أطول حروب الولايات المتحدة جزءا من حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "نحن هناك منذ 19 عاما، نعم، أعتقد أن هذا يكفي... يمكننا دائما العودة إذا أردنا".

وردا على سؤال عما إذا كانت عطلة عيد الشكر في 26 نوفمبر، موعدا مستهدفا، قال ترامب "لا. ليس لدي موعد مستهدف. لكن في أقرب وقت معقول. على مدى فترة، لكن في أقرب وقت معقول".

وقد رحبت الولايات المتحدة، السبت، بهدنة مفاجئة أعلنتها حركة طالبان الأفغانية المتمرّدة بمناسبة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الأحد، وسارع الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى تأكيد التزام قواته بها، معتبرة إياها "فرصة مهمة ينبغي أن لا تفوّت".

وقال الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في تغريدة على تويتر إن "الولايات المتّحدة ستقوم بدورها للمساعدة"، مشدداً على أن هذه المبادرة "يجب أن تتبعها على الفور خطوات إيجابية أخرى: إطلاق الجانبين سراح السجناء المتبقين على النحو المحدد في الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وعدم العودة إلى مستويات مرتفعة من العنف، والاتفاق على موعد جديد لبدء المفاوضات الأفغانية-الأفغانية".

وقد وقعت الولايات المتحدة في نهاية فبراير في الدوحة اتفاقاً تاريخياً مع طالبان، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً مقابل ضمانات أمنية.