عربي ودولي

لم يحدد موعدا.. ترامب يقول إنه يريد الانسحاب الكامل من أفغانستان

الحرة / وكالات - واشنطن
27 مايو 2020
ترامب: سننسحب من أفغانستان عندما يكون الوقت معقولا
ترامب: سننسحب من أفغانستان عندما يكون الوقت معقولا

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، التأكيد على رغبته في الانسحاب الكامل من أفغانستان، لكنه أضاف أنه لم يحدد موعدا مستهدفا، وسط تكهنات بأنه ربما يجعل إنهاء أطول حروب الولايات المتحدة جزءا من حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "نحن هناك منذ 19 عاما، نعم، أعتقد أن هذا يكفي... يمكننا دائما العودة إذا أردنا".

وردا على سؤال عما إذا كانت عطلة عيد الشكر في 26 نوفمبر، موعدا مستهدفا، قال ترامب "لا. ليس لدي موعد مستهدف. لكن في أقرب وقت معقول. على مدى فترة، لكن في أقرب وقت معقول".

وقد رحبت الولايات المتحدة، السبت، بهدنة مفاجئة أعلنتها حركة طالبان الأفغانية المتمرّدة بمناسبة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الأحد، وسارع الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى تأكيد التزام قواته بها، معتبرة إياها "فرصة مهمة ينبغي أن لا تفوّت".

وقال الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في تغريدة على تويتر إن "الولايات المتّحدة ستقوم بدورها للمساعدة"، مشدداً على أن هذه المبادرة "يجب أن تتبعها على الفور خطوات إيجابية أخرى: إطلاق الجانبين سراح السجناء المتبقين على النحو المحدد في الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وعدم العودة إلى مستويات مرتفعة من العنف، والاتفاق على موعد جديد لبدء المفاوضات الأفغانية-الأفغانية".

وقد وقعت الولايات المتحدة في نهاية فبراير في الدوحة اتفاقاً تاريخياً مع طالبان، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً مقابل ضمانات أمنية.

 

الحرة / وكالات - واشنطن

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عربي ودولي

تطبيق تتبع كورونا في الصين يثير مخاوف بشأن الخصوصية

الحرة / ترجمات - واشنطن
27 مايو 2020
مخاوف من أن تستغل الصين تطبيقا أنشأته لتتبع مصابي كورونا لأغراض تنتهك الحريات
مخاوف من أن تستغل الصين تطبيقا أنشأته لتتبع مصابي كورونا لأغراض تنتهك الحريات

هناك مخاوف من أن تستغل الصين التطبيق الذي أنشأته لتتبع مصابي كورونا، لأغراض انتهاك الحريات، بعد السيطرة على الجائحة، وذلك بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. 

 فالتطبيق الموجود في هواتف غالبية الصينيين، استخدم للحد من الجائحة عبر التعرف على المصابين وعزلهم. ولكنه جمع أيضا معلومات الأفراد الشخصية، بما في ذلك أماكن تواجدهم.

 وبعد أشهر من بدء الجائحة، أعلنت الصين أن أسوأ أوقات المرض قد مرت، ولكن مصير تطبيق المراقبة الحكومي لا يزال مصدر قلق لكثيرين، على الرغم من وضع السلطات قيودا على استخدام التطبيقات والبيانات المستقاة منها.

وما يعزز هذه المخاوف، هو قيام بعض المسؤولين الصينيين بتطوير البرنامج وتحديثه بميزات جديدة على أمل الاستمرار في استخدامه لأغراض غير  طارئة، حسب التقرير.

 تشو جيانغ يونغ، أحد قادة الحزب الشيوعي الحاكم قال، وفق إعلام رسمي، إن التطبيق "محبوب جدا لدرجة أنه لا يمكنك التخلي عنه. إنه الوصي الصحي الحميم" للسكان.

ومؤخرا، طور مسؤولون في الحزب الشيوعي الحاكم أداة منفصلة، سموها "رمز الصحة النزيه"، تستخدم كمعيار لمعرفة مدى التزام الأعضاء بمهام الحزب، وفقا لثلاثة ألوان تظهر على هواتفهم، هي الأخضر والأصفر والأحمر.

ومن تبدو على هواتفهم ألوان حمراء، فإنهم يواجهون تحقيقات.

وقال تشو ييكو، سكرتير الحزب في قرية شيتاناغشو، "إن الأمر يتعلق بما إذا كانت روحك الحزبية صحية، وليس الصحة الجسدية"، حسب صحيفة شينغيانغ.

وتحدثت الصحيفة في وقت سابق عن قصة شو زوياو، سكرتير الحزب الشيوعي الحاكم في قرية يويي الجديدة، وأشارت إلى تغير لون نزاهته من الأخضر إلى الأصفر على خلفية إساءة استخدام أموال إحدى الجمعيات بالقرية.

وكرد فعل "غيّر شو تفكيره على الفور، وصحح موقفه، وكرس نفسه لعمله"، الأمر الذي أدى في "غضون فترة وجيزة إلى تغير لونه إلى الأخضر مرة أخرى"، بحسب الصحيفة.


 
 

الحرة / ترجمات - واشنطن