أحرقوه العام الماضي.. ميليشيات إيرانية تنبش ضريح عمر بن عبد العزيز في إدلب (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعملية نبش ضريح الخليفة الأموي عمر بن العزيز على يد ميليشيات قالوا إنها إيرانية مؤيدة للنظام السوري في إدلب.

وأكد ناشطون أن ميليشيات شيعية إيرانية قامت بنبش ثلاثة قبور يضمها الضريح وهي للخليفة وزوجته فاطمة بنت عبد الملك، وخادم الضريح الشيخ أبو زكريا بن يحيى المنصور.

الميليشيات الإيرانية، عملت على نبش وتخريب قبر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز،

وتم نبشه من ترابه وسرقة كامل محتوياته، بالإضافة إلى نبش قبر زوجته فاطمة بنت عبد الملك”.

ما أشبه اليوم بالأمس ! — بن عيد (@Bin__Eid) May 27, 2020

وأشاروا إلى أن المليشيات قامت بتدمير الضريح والقبور الثلاثة بالكامل، ونشروا الفوضى في المكان، كما قاموا بسرقة محتويات الضريح ونقلها لمكان غير معلوم.

قبر ثامن خلفاء بني أُمية، المُلقب بخامس الخلفاء الراشدين،سيدنا "عمر بن عبد العزيز"،في بلدة الدير الشرقي - ريف معرة النعمان

كما تظهر نبش قبر زوجته "فاطمة بنت عبد الملك"، وقبر خادم الضريح الشيخ "أبو زكريا بن يحيى المنصور"، وتخريب المكان بالكامل. pic.twitter.com/FocCW3wbXV — وائل الجرك (@wael1988t) May 26, 2020

ويقع الضريح في قرية الدير الشرقي في محافظة إدلب ويوجد حوله عدة مساجد أهما مسجد عبد بن عبد العزيز، وكان يعد من المزارات الدينية لملايين المسلمين قبل اندلاع الأزمة السورية.

يذكر أن المسجد والضريح سبق أن تعرض لقصف جوي روسي في 2018، أسفر عن تضرره بشدة، كما تعرض المبنى الذي يضم الضريح للحرق العام الماضي على يد ميليشيات إيرانية.

نبش قبر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بالدير الشرقي، بمحافظة #إدلب بعد القيام سابقاً بحرق الضريح..#قناة_دُرر_الفضائية pic.twitter.com/P0YCOoc5tV — قناة درر الفضائية (@DorarTV) May 27, 2020

وأثار هذا الحادث حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.