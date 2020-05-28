عربي ودولي

أحرقوه العام الماضي.. ميليشيات إيرانية تنبش ضريح عمر بن عبد العزيز في إدلب (فيديو)

الحرة - دبي
28 مايو 2020
ميليشيات إيرانية تنبش قبر عمر بن عبد العزيز في إدلب
ميليشيات إيرانية تنبش قبر عمر بن عبد العزيز في إدلب

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعملية نبش ضريح الخليفة الأموي عمر بن العزيز على يد ميليشيات قالوا إنها إيرانية مؤيدة للنظام السوري في إدلب.

وأكد ناشطون أن ميليشيات شيعية إيرانية قامت بنبش ثلاثة قبور يضمها الضريح وهي للخليفة وزوجته فاطمة بنت عبد الملك، وخادم الضريح الشيخ أبو زكريا بن يحيى المنصور.

وأشاروا إلى أن المليشيات قامت بتدمير الضريح والقبور الثلاثة بالكامل، ونشروا الفوضى في المكان، كما قاموا بسرقة محتويات الضريح ونقلها لمكان غير معلوم.

ويقع الضريح في قرية الدير الشرقي في محافظة إدلب ويوجد حوله عدة مساجد أهما مسجد عبد بن عبد العزيز، وكان يعد من المزارات الدينية لملايين المسلمين قبل اندلاع الأزمة السورية.

يذكر أن المسجد والضريح سبق أن تعرض لقصف جوي روسي في 2018، أسفر عن تضرره بشدة، كما تعرض المبنى الذي يضم الضريح للحرق العام الماضي على يد ميليشيات إيرانية.

وأثار هذا الحادث حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

الحرة - دبي

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ميليشيات إيرانية تنبش قبر عمر بن عبد العزيز في إدلب
عربي ودولي

أحرقوه العام الماضي.. ميليشيات إيرانية تنبش ضريح عمر بن عبد العزيز في إدلب (فيديو)

إيران

قائد شرطة سابق وعضو في الحرس الثوري.. قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الإيراني

فرانس برس
28 مايو 2020
انتخاب رئيس بلدية طهران السابق المحافظ محمد باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الإيراني
انتخاب رئيس بلدية طهران السابق المحافظ محمد باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الإيراني

إنتخب مجلس الشورى الإيراني الجديد، رئيس بلدية طهران السابق، محمد باقر قاليباف رئيسا له، ليرسخ بذلك سلطة المحافظين قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة السنة المقبلة.

وأفاد التلفزيون الرسمي أن قاليباف (58 عاما) نال 230 صوتا من أصل 267 لتولي واحد من أهم المناصب في طهران.

ويرجح هذا التصويت الكفة السياسية لمصلحة المحافظين الذين يعارضون سياسة الرئيس المعتدل حسن روحاني، في أوج فترة التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي أعادت فرض عقوبات مشددة على البلاد.

وقاليباف سبق أن ترشح ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية وشغل منصب قائد الشرطة سابقا وكان عضوا في الحرس الثوري الإيراني وتولى منصب رئيس بلدية طهران من 2005 حتى 2017، ونال عددا كبيرا من الأصوات في العاصمة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير الماضي وشهدت أدنى نسبة مشاركة في الاقتراع منذ عقود.

ويرجع انخفاض نسبة الاقبال على التصويت إلى مستوى قياسي بسبب فض ترشيحات العديد من المعتدلين والاصلاحيين من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون.

وفاز تحالف من المحافظين والمتشددين في الانتخابات في ظل غياب أي منافسة من الجانب الإصلاحي.

وكان مجلس الشورى الإيراني أغلق لمدة ستة أسابيع حتى السابع من ابريل في إطار الاجراءات الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضررت إيران كثيرا من انتشار الوباء وبحسب وزارة الصحة فان الفيروس أودى بحياة 7564 حتى الآن من أصل 141 ألفا و591 حالة إصابة.
 

فرانس برس