أسلحة ومخدرات وعلاقة بحزب الله والأسد.. الفنزويلي عادل الزيبار في قفص الاتهام الأميركي

أجرت إيران والولايات المتحدة عمليات نادرة لتبادل سجناء خلال السنوات الماضية، لكنها لم تكن كافية، فلا يزال كل من البلدين المتخاصمين منذ عقود يحتجز مواطنين من البلد الآخر.

ومن بين من أطلق سراحهم في السنوات الفائتة، الصحافي الأميركي -الإيراني العامل في صحيفة "واشنطن بوست" جيسون رضائيان الذي تم تبادله عام 2016 مع سبعة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة، فضلاً عن العالم الإيراني مسعود سليماني الذي أفرج عنه مقابل الأكاديمي الأميركي شيوي وانغ.

ومنذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018 الانسحاب من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015، أوقف العديد من الإيرانيين في الولايات المتحدة، وأدين كثر منهم أيضاً.

في ما يلي لائحة بأسماء من يعرف أنهم معتقلون في الولايات المتحدة وإيران، في وقت دعت طهران مؤخرا إلى تنفيذ عملية تبادل شاملة للسجناء مع واشنطن:

- العسكري السابق مايكل وايت. أوقف وايت في يوليو 2018 وحكم عليه في مارس 2019 بالسجن عشر سنوات، لإدانته بإهانة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي ونشر صور شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق محاميه.

- رجل الأعمال سياماك نامازي ووالده الثمانيني محمد باقر نامازي. يحمل كلاهما الجنسيتين الإيرانية والأميركية، وينفذان منذ عام 2016 عقوبة بالسجن عشر سنوات لإدانتهما بـ"التجسس" لحساب الولايات المتحدة.

- الأميركي الإيراني مراد طهباز، العضو في منظمة للدفاع عن البيئة. حكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة "التآمر مع الولايات المتحدة".

- في أكتوبر 2016، أفادت الصحافة الأميركية عن الحكم على غلام رضا شاهيني بالسجن 18 عاماً. وأعلن هذا الأميركي الإيراني حينها لصحيفة "لوس أنغليس تايمز" من سجن إيراني أنه أدين بتهمة "التعامل مع حكومة أجنبية" بعد توقيفه في يونيو من العام نفسه.

- رجل الأعمال الزرادشتي كاران فافاداري، الذي يحمل أيضاً الجنسيتين الأميركية والإيرانية. أوقف في يونيو 2016 بتهمة التجسس قبل أن يحكم عليه بالسجن 15 عاماً لإدانته بعدة تهم بينها "التواطؤ ضد الأمن القومي". أفرج عنه مقابل كفالة في يوليو 2018 بانتظار محاكمته، لكن لا يمكنه مغادرة إيران.

Iran's IRGC has arrested Karan Vafadari an Iranian-American & his wife 3 months ago, a family member says.They ran an art gallery in Tehran. pic.twitter.com/JT8gfDvnwN