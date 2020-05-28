أكثر من 25 ألف وفاة بكوفيد-19 في البرازيل

تخطّت البرازيل مساء الأربعاء عتبة 25 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيلها 1086 وفاة إضافية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية.

وتشهد البرازيل، الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا في أميركا اللاتينية، تسارعاً في وتيرة الإصابات الجديدة وقد بلغت حصيلة وفيات كوفيد-19 على أراضيها 25 ألفا و598 حالة، والإصابات المؤكّدة بالفيروس 411 ألفاً و821 إصابة، علماً أنّ خبراء يعتبرون أنّ

الأرقام المعلنة هي أدنى بكثير من الأعداد الفعلية للإصابات والوفيات.

ومنذ ستّة أيام تسجّل البرازيل يومياً أكثر من ألف وفاة بالفيروس، في حصيلة تتخطّى تلك المسجّلة في الولايات المتّحدة، الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات (حوالى 1,8 مليون إصابة) أو الوفيات (أكثر من مئة ألف وفاة).

وفي بلد يعدّ 210 ملايين نسمة بات النظام الصحي في الولايتين الأكثر تضرّراً بالوباء، وهما ساو باولو (6712 وفاة و89483 إصابة) وريو دي جانيرو (4605 وفاة و42398 إصابة)، على وشك الانهيار، وكذلك الحال في عدد من ولايات الشمال والشمال الشرقي.

وكانت وزارة الصحّة البرازيلية أعلنت الاثنين أنّها ستبقي على توصيتها باستخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج مرضى كوفيد-19 على الرّغم من أنّ منظّمة الصحّة العالمية أوصت، في إجراء وقائي، بتعليق التجارب السريرية لهذا العقار مؤقتاً.

والثلاثاء، حذّرت وكالة إقليميّة تابعة لمنظّمة الصحّة العالميّة من أنّ انتشار فيروس كورونا يتسارع في كلّ من البرازيل والبيرو وتشيلي، مناشدة هذه البلدان عدم تخفيف الإجراءات الرامية إلى الحدّ من تفشّي الوباء.

وقالت كاريسا إتيان، مديرة منظّمة الصحّة للبلدان الأميركيّة ومقرّها واشنطن: "نحن في أميركا الجنوبيّة قلقون بشكل خاصّ، نظراً إلى أنّ عدد الإصابات الجديدة المسجّلة الأسبوع الماضي في البرازيل هو الأعلى على مدى فترة سبعة أيّام منذ بداية الوباء".

وأضافت: "البيرو وتشيلي سَجّلتا أيضاً معدّلات مرتفعة، في مؤشّر على أنّ الانتشار يتسارع في هاتين الدولتين".

وأظهر إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة، أنّ منطقة أميركا اللاتينيّة والكاريبي سجّلت 774.767 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ بينها أكثر من 41.600 وفاة.