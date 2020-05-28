عربي ودولي

اشتباك أميركي صيني في الأمم المتحدة بسبب هونغ كونغ

رويترز
28 مايو 2020
واشنطن تجدد التحذير من نوايا الصين بخصوص هونغ كونغ
واشنطن تجدد التحذير من نوايا الصين بخصوص هونغ كونغ

اشتبكت الولايات المتحدة والصين في الأمم المتحدة بسبب هونغ كونغ الأربعاء، بعدما عارضت بكين طلبا من واشنطن بانعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة خطة الصين فرض تشريع جديد للأمن القومي في هونغ كونغ.

وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية في بيان إن القضية "مبعث قلق عالمي بالغ يمس ضمنا السلم والأمن الدوليين" ومن ثم تستدعي اهتماما عاجلا من المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة.

وكتب سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، على تويتر أن الصين "ترفض رفضا قاطعا هذا الطلب الذي لا يستند لأساس" لأن تشريع الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ مسألة داخلية "لا شأن لمجلس الأمن بها".

ويتزامن الطلب الأميركي مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بسبب جائحة كورونا. وشككت واشنطن في شفافية الصين بخصوص تفشي الفيروس الذي ظهر أولا في مدينة ووهان بالصين أواخر العام الماضي، في حين قالت الصين إنها تحلت بالشفافية.

وقالت الولايات المتحدة إن معارضة الصين عقد اجتماع لمجلس الأمن بخصوص هونغ كونغ إضافة إلى "تسترها الشديد وسوء إدارتها لأزمة كوفيد-19 وانتهاكاتها المستمرة لالتزاماتها الدولية بحقوق الإنسان وسلوكها غير المشروع في بحر الصين الجنوبي، يجب أن يُظهر جليا للجميع أن بكين لا تتصرف كعضو مسؤول في الأمم المتحدة".

ورد تشانغ قائلا "الوقائع تثبت مرة بعد أخرى أن الولايات المتحدة هي من يثير المشاكل في العالم. الولايات المتحدة هي من انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي. إن الصين لتحث الولايات المتحدة على أن توقف فورا سياسة القوة وممارسات التنمر".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للكونجرس الأربعاء، أن هونغ كونغ لم تعد تستحق معاملة خاصة بموجب القانون الأميركي لأن الصين قوضت الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم، وهو ما قد يوجه ضربة قاضية لوضعه كمركز مالي رئيسي.

رويترز

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واشنطن تجدد التحذير من نوايا الصين بخصوص هونغ كونغ
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اشتباك أميركي صيني في الأمم المتحدة بسبب هونغ كونغ

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لبنان.. معركة البقاء

تغريدة أممية تكشف "فضيحة" في مفاوضات الدولة اللبنانية مع صندوق النقد

الحرة - دبي
28 مايو 2020
الحكومة تسعى للحصول على قروض في وقت يمكنها الخروج من أزمتها عبر مكافحة الفساد
الحكومة تسعى للحصول على قروض في وقت يمكنها الخروج من أزمتها عبر مكافحة الفساد

 تغريدة واحدة من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش كانت كفيلة بتوضيح مسار المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني، الساعي للحصول على قروض بالعملة الصعبة يساعده في تخطي أزمته المالية الاقتصادية الصعبة.

فند كوبيش في تغريدته العوامل التي تضعف موقف لبنان في المفاوضات، ما اعتبره متابعون "كارثة" تناولها ممثل أممي وكشف فيها فساد الطبقة السياسية، تفاوض للحصول على قرض دولي تغطي فيه انهيارا هي السبب الأول والأخير في وصول البلد إليه.

وكتب كوبيش: "إن الأرقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة ومصرف لبنان حول الخسائر بالإضافة الى عدم إحراز تقدم في التعيينات القضائية وغيرها من التعيينات والتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء كلها عوامل تضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد الدولي، لا يمكن للبلد أو الشعب تحمل ذلك أكثر".
 

و"الفضيحة" كما يصفها متابعون هي أن الوفد اللبناني ذهب إلى المفاوضات بخطتين مختلفتين واحدة قدمتها الحكومة وأخرى قدمتها المصارف بفارق عشرات مليارات الدولارات.

وفي هذا السياق، قالت مصادر لصحيفة "نداء الوطن" اللبنانية إنه "وإزاء تكشف الكوارث في الأرقام، اجتمعت اللجنة الفرعية البرلمانية لتقصي الحقائق وكشفت هذه الجلسة فوارق كبيرة في الأرقام مردها إلى كون الحكومة انطلقت من فرضيات مالية غير واقعية وغير علمية في خطتها واعتمدت نفساً تسييسياً في مقارباتها المالية وهذا هو جوهر المشكلة".

هذه الأجواء انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث عبر المغردون عن غضبهم من الطبقة السياسية التي تسعى إلى الحصول على المزيد من القروض، في وقت يمكنها الخروج من أزمتها الاقتصادية والمالية عبر مكافحة الفساد ووقف الهدر الحاصل والمستمر.
 

 كما علق ناشطون على تغريدة كوبيش مطالبين إياه بإيصال صوتهم إلى وفد صندوق النقد لعدم تقديم أي قروض لدولة "محكومة من ميليشا عسكرية مصنفة إرهابية"، بحسب ما كتب أحدهم.

 

الحرة - دبي