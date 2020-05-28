عربي ودولي

تعيين أول قاضية محجبة في المملكة المتحدة.. هذا اختصاصها

الحرة / ترجمات - دبي
28 مايو 2020
رافيا أرشد أول قاضية مسلمة محجبة في المملكة المتحدة
رافيا أرشد أول قاضية مسلمة محجبة في المملكة المتحدة

عينت السلطات القضائية في المملكة المتحدة رافيا أرشد، قاضية في دائرة ميدلانز، كمختصة في أمور قانون الأسرة الإسلامية والشريعة الإسلامية، وفقاً لصحيفة "اندبندنت" .

وأكدت الصحيفة أن أرشد، البالغة من العمر 40 عاماً، صدر قرار تعينها الأسبوع الماضي، لتكون أول قاضية مسلمة محجبة في المملكة المتحدة.

من جانبها، قالت القاضية أرشد: "لقد استغرقت بعض الوقت للوصول إلى هنا لكنني سعيدة للغاية، إنه ليس مجرد إنجاز شخصي، إنه إنجاز ضخم لأي شخص من عرقيات متنوعة".

وتمتلك أرشد، الأم لثلاثة أولاد، خبرة طويلة في القانون تصل لـ 17 عاماً، كما أنها عضوة في غرفة قانون الأسرة في سانت ماري منذ 2004.

وأكد رؤساء أرشد في غرفة سانت ماري أنها فتحت الطريق أمام النساء المسلمات للنجاح في القانون.

وأشارت أرشد إلى أنها تأمل من خلال خطوتها هذه إلى تشجيع الشابات المسلمات الأخريات في مهنة المحاماة على أن تحذو حذوها، وأن يصل صوت التنوع بشكل عالي وواضح إلى مختلف الأماكن.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن المكتب القضائي ولجنة التعيينات في المملكة المتحدة يبذلان أقصى جهدهما لمحاربة التمييز والعنصرية، إلا أن القضاء بشكل عام لا يزال غير متنوع بما فيه الكفاية، مضيفة أنها تتعرض للعنصرية في بعض الأحيان بسبب الحجاب.

بدوره، رأى مرصد الأزهر في بيان أن تعيين أرشد  خطوة إيجابية تسهم في نقل صورة إيجابية عن المسلمين في المملكة المتحدة، وهو انعكاس حقيقي لاندماج المسلمين داخل المجتمعات الغربية، لا سيّما المرأة المسلمة التي لم يمنعها حجابها من ممارسة حقوقها والوصول لمناصب رفيعة.

الحرة / ترجمات - دبي

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رافيا أرشد أول قاضية مسلمة محجبة في المملكة المتحدة
عربي ودولي

تعيين أول قاضية محجبة في المملكة المتحدة.. هذا اختصاصها

أكثر من 850 تونسي عالقون في الدوحة يستغيثون بالحكومة لإجلائهم
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تونسيون عالقون في قطر بسبب كورونا يعتصمون داخل سفارة بلادهم

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عربي ودولي

تونسيون عالقون في قطر بسبب كورونا يعتصمون داخل سفارة بلادهم

الحرة - دبي
28 مايو 2020
أكثر من 850 تونسي عالقون في الدوحة يستغيثون بالحكومة لإجلائهم
أكثر من 850 تونسي عالقون في الدوحة يستغيثون بالحكومة لإجلائهم

وجه أكثر من 800 تونسي عالقين في قطر نداء استغاثة لحكومة بلادهم بهدف إجلائهم  بعد أن فقدوا عملهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وصرح الحبيب الخذيري، المتحدث الرسمي باسم الجالية التونسية في قطر، أنه منذ 21 أبريل الماضي لم يتم تنظيم سوى رحلة واحدة لنقل العالقين بالدوحة، رغم إعلان الحكومة تخصيص عدد من الرحلات الجوية لإجلاء التونسيين العالقين في مختلف أنحاء العالم.

وأكد الخذيري أن بين العالقين طلاباً، من المقرر أن يؤدوا امتحان البكالوريا خلال الأيام القادمة، مطالباً بتأمين 3 رحلات لإعادتهم إلى بلادهم في أقرب وقت.

⭕️ 🔊🔔📣📢 طلبات و نداءات اجلاء من #التونسيين العالقين في #قطر الى رئيس الجمهورية قيس السعيّد و الى الياس الفخفاخ رئيس الحكومة .

Posted by Twenssa Fi Qatar 2 on Wednesday, May 27, 2020

وأفادت تقارير محلية أن أكثر من 60 تونسي اعتصموا داخل سفارة بلادهم في الدوحة، وناشدوا رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لإجلائهم.

وفي سياق متصل، وجه عدد من الرياضيين التونسيين المحترفين في قطر، ومنهم لاعبي كرة اليد، نداء استغاثة للسلطات التونسية، لإيجاد حل لإعادتهم إلى تونس.

وقال ريان العريبي لاعب الوكرة القطري اليوم الأربعاء في تصريحات لصحيفة تونسية، أن غالبية لاعبي كرة اليد التونسيين المقيمين في الدوحة يعيشون في أوضاع مادية صعبة، بعد أن انتهت عقود بعضهم ولم يتم التجديد لهم، أو بسبب عدم تقاضي رواتبهم منذ شهر مارس.

يذكر أن وزارة الصحة العامة القطرية أعلنت تسجيل 1740 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات في قطر إلى 48 ألف و947 حالة منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد، ونحو 30 حالة وفاة.
 

الحرة - دبي