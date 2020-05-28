عربي ودولي

تفاصيل جديدة بشأن الطائرة الباكستانية المنكوبة.. ووزير يلقي باللائمة على الطيار

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
وزير الطيران المدني يقول إن محركي الطائرة لمسا الأرض ثلاث مرات
وزير الطيران المدني يقول إن محركي الطائرة لمسا الأرض ثلاث مرات

قال وزير باكستاني إن قائد الطائرة التي سقطت الأسبوع الماضي لم يعلن لدى اقترابه من مطار كراتشي أنه لم يكن قادرا على فتح عجلات الهبوط مشيرا كذلك إلى تلامس محركيها بالأرض.

وقال وزير الطيران المدني غلام ساروار خان للصحفيين الخميس إن محركي الطائرة لمسا الأرض ثلاث مرات في أول محاولة هبوط قام بها الطيار.

وأضاف: "لم يعلن الطيار قط أن العجلات لم تفتح. لقد لمس المحرك ثلاث مرات على الأرض بشكل عشوائي".

وتابع الوزير: "جميع علامات (الارتطام بالأرض) موجودة. لم يكن الطيار يحلق في الارتفاع المناسب... أبلغه برج المراقبة أنه ليس في الارتفاع المطلوب وطلب منه خفضه، ورد الطيار: "سأتولى الأمر".

العثور على مسجل صوت قمرة القيادة

وجاء هذا التصريح فيما أعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أن فرق البحث عثرت الخميس على مسجل صوت قمرة القيادة بين حطام الطائرة التابعة لها.

وقال المتحدث عبد الله خان في بيان إنه "تم العثور على مسجل الصوت مدفونا تحت الأنقاض" معتبرا أنه "سيساعد كثيرا في التحقيق".

الجدير بالذكر أنه تم العثور في وقت سابق على مسجل بيانات الرحلة.

وسقطت الطائرة وهي طراز إيرباص إيه320 الجمعة الماضية في منطقة سكنية مزدحمة بمدينة كراتشي الساحلية، ما أودى بحياة 97 شخصا ممن كانوا على متنها، ونجا شخصان.

وكانت الرحلة رقم 8303 متجهة من مدينة لاهور بشرق باكستان إلى كراتشي عندما تحطمت على بعد كيلومتر تقريبا من المدرج بينما كانت تقوم بمحاولة ثانية للهبوط.

ويجمع المسؤولون الباكستانيون ومحققون من إيرباص الأدلة من موقع التحطم محاولين تحديد سبب أسوأ كارثة جوية تشهدها باكستان منذ سنوات.

محققون فرنسيون

وتطبيقا لقواعد الملاحة الدولية، انضم محققون فرنسيون من مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني (بي.إي.إيه) للتحقيق الذي تقوده باكستان لأن الطائرة التي صنعت قبل 15 عاما صُممت في فرنسا.

وقال المكتب في بيان إن فحص المسجلين سيجري في مختبره الواقع على مشارف باريس. ونشر المكتب صورة على تويتر لأحد المسجلين يبدو فيها سليما داخل غلافه المضاد للتحطم وقاعدته المعدنية.

ومن المتوقع أن تركز التحقيقات على محركي الطائرة وهما من طراز سي.إف. أم 56 بعدما أبلغ الطيار عن توقفهما عقب المحاولة الأولى الفاشلة للهبوط.

والمحركان من إنتاج "سي.أف.أم إنترناشونال"، المملوكة لكل من "سافران" الفرنسية و"جنرال إلكتريك" وهما من أكثر المحركات المستخدمة والتي تحظى بالثقة في قطاع الطيران.

وبحسب المدير التنفيذي للشركة التي تدير الطائرة أرشد مالك، فإن الطائرة كانت قد اقتربت من مطار كراتشي عندما وقع الحادث.

وأوضح مالك في تسجيل نشر على تويتر أن قائد الطائرة أشار في آخر اتصال له إلى أنه يواجه "مشكلة تقنية"، مضيفا "أبلغ بوجود مدرجين جاهزين للهبوط لكنه قرر معاودة الارتفاع".

وقال وزير الداخلية إعجاز أحمد شاه إن قائد الطائرة أبلغ بأنه "فقد محركا" ثم أطلق "نداء استغاثة".

وأعرب رئيس الوزراء عمران خان عن "صدمته وحزنه" موجّها عبر تويتر "تعازيه لعائلات الضحايا".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه يصلي "للذين ماتوا أو أصيبوا ولعائلاتهم"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب باكستان خلال هذه الفترة العصيبة".

وجاءت الكارثة بعد أيام من إعلان البلاد استئناف الرحلات التجارية الداخلية. بعد أن علقت جميع هذه الرحلات على مدى أكثر من شهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسِجل سلامة الطيران في باكستان حافل بالعديد من حوادث تحطم الطائرات والمروحيات المدنية والعسكرية. ويعود آخر تحطّم لطائرة مدنية كبيرة في البلاد إلى ديسمبر 2016 حين تحطّمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية خلال رحلة داخلية في منطقة جبلية ما أسفر عن مصرع 47 شخصا.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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"أعداء الوطن يشككون في جهود الدولة".. السيسي يعلق على أزمة الأطباء

الحرة - واشنطن
28 مايو 2020
السيسي يستغل فيروس كورونا لتشديد قبضته على مصر
السيسي يستغل فيروس كورونا لتشديد قبضته على مصر

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على أزمة نقابة الأطباء الأخيرة بقوله، إن أعداء الوطن يحاولون التشكيك في جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف السيسي ضمن منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك "نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات".

وأردف الرئيس المصري قائلا "في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومة وشعباً في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز".

نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة...

Posted by ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ on Thursday, May 28, 2020

وكان خلاف قد اندلع بين وزارة الصحة المصرية ونقابة الأطباء على خلفية تحذير النقابة من احتمالية انهيار المنظومة الصحية، في حال ما استمر الإهمال من جانب الوزارة نحو الطواقم الطبية.

وتوفي حتى الآن نحو 19 طبيبا مصريا، خلال معركة التصدي للفيروس، وسط انتقادات موجهة من جانب الأطباء إلى وزارة الصحة، بخصوص رعايتها لصحة الطواقم الطبية. 

ولا تزال السلطات المصرية تحتجز ثلاثة أطباء على الأقل، ألقي القبض عليهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد. ويقول المحامون إن الاتهامات الموجهة لهم هي نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لتنظيم إرهابي، والأخيرة تهمة كثيرا ما تستخدم في القضايا السياسية، بحسب وكالة رويترز.

من ناحية آخرى، قال مصدر طبي  إن رئيس الوزراء المصري  الدكتور مصطفى مدبولى، عقد الخميس اجتماعا مع المجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا، بحضور وزراء التعليم العالي والصحة والإعلام.  

 وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل، لمختلف الجهود التى تقوم بها هذه الأطقم الطبية فى مجابهة الفيروس، مجددا التأكيد على الحرص الدائم والمستمر على حمايتهم من الاصابة بالفيروس، والعمل على توفير كل ما يلزم لذلك، مشيرا إلى ما تم تخصيصه من نسبة من الأسرة داخل كافة المستشفيات، لتكون مخصصة للأطقم الطبية حال إصابتهم، مع التأكيد على توفير مختلف أوجه الرعاية اللازمة لهم.
 
وأوضح أنه يتم إجراء التحاليل السريعة لكافة الأطقم الطبية، هذا إلى جانب إجراء تحليل الـ "PCR"، حيث تم حتى الآن إجراء نحو 8900 تحليل "PCR"، ونحو 20 ألف تحليل سريع للكشف عن الاصابة بالفيروس لمختلف الأطقم الطبية بكافة المستشفيات.

وتعهد رئيس الوزراء باستمرار إجراء التحاليل اللازمة لكافة الطواقم الطبية بالمستشفيات، بجانب توفير كل المستلزمات الطبية التي يحتاجون إليها.

الحرة - واشنطن