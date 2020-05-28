عربي ودولي

رويترز: واشنطن ستلغي تأشيرات آلاف الطلاب الصينيين

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
يمكن أن تؤثر الخطوة على آلاف الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة
يمكن أن تؤثر الخطوة على آلاف الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة

تخطط الولايات المتحدة لإلغاء تأشيرات دخول الآلاف من طلاب الدراسات العليا الصينيين الذين تعتقد إدارة الرئيس دونالد ترامب أن لهم صلات بالجيش الصيني، وفقا لمصدرين على علم بالأمر تحدثا لوكالة رويترز.

ويمكن أن تؤثر الخطوة، التي أبلغت عنها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، على 3000 إلى 5000 طالب صيني، ويمكن الإعلان عنها في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وفقا للمصادر، ومن بينها مسؤول أميركي حالي وشخص آخر تم اطلاعه على المناقشات الداخلية للإدارة.

وقال مصدر مطلع على الخطط إن الطلاب الصينيين الموجودين في الولايات المتحدة سيتم إلغاء تأشيراتهم وسيتم طردهم، في حين لن يُسمح للطلاب الصينيين المتواجدين حاليا خارج الولايات المتحدة بالعودة.

وأضاف المصدر أن الغرض الرئيسي من الإجراء هو القضاء على عمليات التجسس وسرقة الملكية الفكرية التي يشتبه في أن بعض المواطنين الصينيين متورطون فيها في جامعات وكليات جامعية أميركية.

وتابع أن الإدارة تتوقع أن تواجه خططها معارضة كبيرة من قبل الجامعات، بسبب العائدات المالية التي تحققها من جراء التحاق الطلاب الصينيين.

ويولد نحو 360 ألف مواطن صيني يدرسون في الجامعات الأميركية  نشاطا اقتصاديا يبلغ حوالي 14 مليار دولار سنويا، معظمها من الأجور الدراسية والرسوم الأخرى.

ومن المرجح أن يؤدي القرار المتعلق بالتأشيرات إلى زيادة توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، التي تصاعدت مؤخرا نتيجة تفشي كورونا ومسائل تتعلق بالتجارة والتوتر بشأن هونغ كونغ.

وقالت المصادر إن المداولات بشأن إلغاء التأشيرات يتم مناقشتها منذ عدة أشهر.

وأشار المصدر المطلع على المناقشات إلى أنه على الرغم من عدم ارتباط الخطوة بشكل مباشر بالتوترات بشأن هونغ كونغ، يبدو أن التوقيت جزء من "حملة ضغط شاملة" ضد الصين اشتدت في الأشهر الأخيرة.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال أمام الكونغرس الأربعاء إنه لم يعد يعتبر هونغ كونغ منطقة حكم ذاتي تتمتع باستقلالية عن بكين. وقال "لا أحد يمكن أن يؤكد اليوم أن هونغ كونغ تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية عن بكين".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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"أعداء الوطن يشككون في جهود الدولة".. السيسي يعلق على أزمة الأطباء

الحرة - واشنطن
28 مايو 2020
السيسي يستغل فيروس كورونا لتشديد قبضته على مصر
السيسي يستغل فيروس كورونا لتشديد قبضته على مصر

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على أزمة نقابة الأطباء الأخيرة بقوله، إن أعداء الوطن يحاولون التشكيك في جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف السيسي ضمن منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك "نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات".

وأردف الرئيس المصري قائلا "في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومة وشعباً في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز".

نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة...

Posted by ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ on Thursday, May 28, 2020

وكان خلاف قد اندلع بين وزارة الصحة المصرية ونقابة الأطباء على خلفية تحذير النقابة من احتمالية انهيار المنظومة الصحية، في حال ما استمر الإهمال من جانب الوزارة نحو الطواقم الطبية.

وتوفي حتى الآن نحو 19 طبيبا مصريا، خلال معركة التصدي للفيروس، وسط انتقادات موجهة من جانب الأطباء إلى وزارة الصحة، بخصوص رعايتها لصحة الطواقم الطبية. 

ولا تزال السلطات المصرية تحتجز ثلاثة أطباء على الأقل، ألقي القبض عليهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد. ويقول المحامون إن الاتهامات الموجهة لهم هي نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لتنظيم إرهابي، والأخيرة تهمة كثيرا ما تستخدم في القضايا السياسية، بحسب وكالة رويترز.

من ناحية آخرى، قال مصدر طبي  إن رئيس الوزراء المصري  الدكتور مصطفى مدبولى، عقد الخميس اجتماعا مع المجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا، بحضور وزراء التعليم العالي والصحة والإعلام.  

 وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل، لمختلف الجهود التى تقوم بها هذه الأطقم الطبية فى مجابهة الفيروس، مجددا التأكيد على الحرص الدائم والمستمر على حمايتهم من الاصابة بالفيروس، والعمل على توفير كل ما يلزم لذلك، مشيرا إلى ما تم تخصيصه من نسبة من الأسرة داخل كافة المستشفيات، لتكون مخصصة للأطقم الطبية حال إصابتهم، مع التأكيد على توفير مختلف أوجه الرعاية اللازمة لهم.
 
وأوضح أنه يتم إجراء التحاليل السريعة لكافة الأطقم الطبية، هذا إلى جانب إجراء تحليل الـ "PCR"، حيث تم حتى الآن إجراء نحو 8900 تحليل "PCR"، ونحو 20 ألف تحليل سريع للكشف عن الاصابة بالفيروس لمختلف الأطقم الطبية بكافة المستشفيات.

وتعهد رئيس الوزراء باستمرار إجراء التحاليل اللازمة لكافة الطواقم الطبية بالمستشفيات، بجانب توفير كل المستلزمات الطبية التي يحتاجون إليها.

الحرة - واشنطن