عربي ودولي

سيناتور: إدارة ترامب تعتزم إبرام صفقة أسلحة جديدة مع السعودية

فرانس برس
28 مايو 2020
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال عرض لصفقة بيع أسلحة بين البلدين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال عرض لصفقة بيع أسلحة بين البلدين

قال السناتور الأميركي بوب منينديز إنّ الرئيس دونالد ترامب يعتزم إبرام صفقة تسلّيح جديدة مع السعودية، بعد عام على تمرير إدارته، رغماً عن إرادة الكونغرس، صفقة ضخمة لتسليح المملكة.

وقال منينديز المعارض لهذه الصفقة، في مقال نشره الموقع الإلكتروني لشبكة "سي أن أن" إنّ "الإدارة تحاول حالياً بيع آلاف القنابل الدقيقة التوجيه الإضافية إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان". 

وأضاف نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أنّ إدارة ترامب تسعى لإبرام هذه الصفقة التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد "في وقت يقول فيه السعوديون إنّهم يريدون إنهاء حربهم الفاشلة والوحشية في اليمن".

وذكّر السناتور بأنّه في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018 رفض الكونغرس صفقة أبرمتها إدارة ترامب لبيع كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار.

وإذ شدّد منينديز على أنّ أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنّ تصفية خاشقجي تمّت بأمر من وليّ العهد السعودي، وصف الأمير محمد بن سلمان بأنّه "مستبدّ متقلّب يعتقد أنّ بإمكانه أن يذبح منتقديه دون عواقب".

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو نجح في تخطّي رفض الكونغرس لصفقة الأسلحة مع السعودية بلجوئه إلى آلية اعتبر فيها أنّ إبرام هذه الصفقة أمر "طارئ".

لكنّ السناتور الديمقراطي أعرب عن أسفه للجوء الإدارة إلى هذه الآلية التي وصفها بـ "الغامضة" من دون أن تبرّر لغاية اليوم السبب الذي دفعها لإسباغ صفة العجلة على تلك الصفقة.

وقال منينديز "اليوم، بعد مرور عام، لا يوجد حتى الآن أي مبرّر للولايات المتحدة لبيع قنابل إلى المملكة العربية السعودية. ولهذا السبب أشعر بالقلق بشكل خاص لأنّ وزارة الخارجية ما زالت ترفض أن تشرح لماذا من الضروري بيع آلاف القنابل الجديدة إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى آلاف القنابل الأخرى التي ما زال يتعيّن تسليمها في إطار الإجراء "الطارئ" الذي اعتمد العام الماضي".

ومؤخراً أقال ترامب، بناء على طلب بومبيو، المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك الذي كان يحقّق، من ضمن أمور أخرى، في إجراء الطوارئ الذي اعتمد لتمرير صفقة الأسلحة هذه.

فرانس برس

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سيناتور: إدارة ترامب تعتزم إبرام صفقة أسلحة جديدة مع السعودية

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تعيين أول قاضية محجبة في المملكة المتحدة.. هذا اختصاصها

الحرة / ترجمات - دبي
28 مايو 2020
رافيا أرشد أول قاضية مسلمة محجبة في المملكة المتحدة
رافيا أرشد أول قاضية مسلمة محجبة في المملكة المتحدة

عينت السلطات القضائية في المملكة المتحدة رافيا أرشد، قاضية في دائرة ميدلانز، كمختصة في أمور قانون الأسرة الإسلامية والشريعة الإسلامية، وفقاً لصحيفة "اندبندنت" .

وأكدت الصحيفة أن أرشد، البالغة من العمر 40 عاماً، صدر قرار تعينها الأسبوع الماضي، لتكون أول قاضية مسلمة محجبة في المملكة المتحدة.

من جانبها، قالت القاضية أرشد: "لقد استغرقت بعض الوقت للوصول إلى هنا لكنني سعيدة للغاية، إنه ليس مجرد إنجاز شخصي، إنه إنجاز ضخم لأي شخص من عرقيات متنوعة".

وتمتلك أرشد، الأم لثلاثة أولاد، خبرة طويلة في القانون تصل لـ 17 عاماً، كما أنها عضوة في غرفة قانون الأسرة في سانت ماري منذ 2004.

وأكد رؤساء أرشد في غرفة سانت ماري أنها فتحت الطريق أمام النساء المسلمات للنجاح في القانون.

وأشارت أرشد إلى أنها تأمل من خلال خطوتها هذه إلى تشجيع الشابات المسلمات الأخريات في مهنة المحاماة على أن تحذو حذوها، وأن يصل صوت التنوع بشكل عالي وواضح إلى مختلف الأماكن.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن المكتب القضائي ولجنة التعيينات في المملكة المتحدة يبذلان أقصى جهدهما لمحاربة التمييز والعنصرية، إلا أن القضاء بشكل عام لا يزال غير متنوع بما فيه الكفاية، مضيفة أنها تتعرض للعنصرية في بعض الأحيان بسبب الحجاب.

بدوره، رأى مرصد الأزهر في بيان أن تعيين أرشد  خطوة إيجابية تسهم في نقل صورة إيجابية عن المسلمين في المملكة المتحدة، وهو انعكاس حقيقي لاندماج المسلمين داخل المجتمعات الغربية، لا سيّما المرأة المسلمة التي لم يمنعها حجابها من ممارسة حقوقها والوصول لمناصب رفيعة.

الحرة / ترجمات - دبي