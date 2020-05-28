عربي ودولي

بعد هونغ كونغ.. أثرياء الصين يبحثون عن ملاذ آمن لاستثماراتهم

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين
شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين

قالت مصادر مصرفية وصناعية إن من المتوقع أن يبقي الصينيون الأغنياء أموالاً أقل في هونغ كونغ بسبب مخاوف من أن قانون الأمن القومي المقترح من طرف بكين  "قد يسمح لسلطات البر الرئيسي بتعقب ثرواتهم والاستيلاء عليها".

ووفقاً لمصرفيين، نقلت آراءهم وكالة رويترز، فإن أكثر من نصف الثروة الخاصة المقدرة في هونغ كونغ والتي تزيد عن تريليون دولار تأتي من أفراد من البر الرئيسي.

واستفادت المدينة من نظامها القانوني المنفصل، وكذلك عملتها المرتبطة بالدولار، ولكن هناك مخاوف الآن من فقدانها مكانتها كمركز مالي عالمي بسبب هروب رأس المال والمواهب.

وكشفت مقابلات أجرتها رويترز مع ستة من المصرفيين والباحثين عن التوظيف أن بعض العملاء الصينيين يبحثون عن مناطق أخرى لتكون قاعدة ثروتهم الرئيسية الخارجية، خصوصا في سنغافورة وسويسرا ولندن.

وقال مستشار لدى رجل أعمال أوروبي، في سنغافورة، إن زبونا صينيا كان يبحث عن استثمارات في هونغ كونغ اشترى بدلا من ذلك خمس شقق هذا الأسبوع في سنغافورة عبر مكتب عائلي أنشئ حديثا.

وقال المصرفي الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له، ورفض الكشف عن هويته إن سنغافورة "كانت على رادارهم منذ فترة، لكن هونغ كونغ كانت دائما مركز اسثماراتهم".

وقال إن مصرفه بدأ في تلقي استفسارات من الصينيين أصحاب الثروات حول فتح حسابات خارج هونغ كونغ.

وفي مثال آخر، قال مدير مؤسسة مقرها هونغ كونغ، إن شركته كانت تجري محادثات شراكة مع بنكين في دبي بعد تلقي استفسارات حول إنشاء أدوات استثمارية هناك.

وقالت المصادر إن التحول المتوقع دفع بعض مديري الثروة للاستفادة من شركات التوظيف لجلب مستشارين لعملائهم يتحدثون لغات أخرى بما في ذلك سنغافورة وسويسرا.

وعلى الصعيد العالمي، احتلت هونغ كونغ المرتبة الثانية في الثروة لكل شخص بالغ بعد سويسرا في منتصف عام 2019، والعاشرة في عدد الأشخاص الذين لديهم أصول تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار، وفقًا لتقرير أعدته مؤسسة "كريديت سويس".

وتتنافس المدينة مع سنغافورة لتكون المركز المالي الرئيسي في آسيا. 

فالبنوك الخاصة العالمية بما في ذلك Credit Suisse وJulius Baer وUBS، بالإضافة إلى مديري الثروة الآسيويين لديهم عمليات في كلا المركزين.

ويثير قانون الأمن المقترح مخاوف بشأن الحريات في هونغ كونغ شبه المستقلة.

وتفاصيل مشروع القانون الجديد لا تزال غير واضحة. لكن مصادر صينية زعمت أنه يهدف "لمعالجة مطلب الانفصال والتخريب والإرهاب". لذلك ينتظر معارضون لبكين أن تقحم أجهزتها الاستخباراتية في هونغ كونغ بهدف بسط نفوذها هناك.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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قائد شرطة سابق وعضو في الحرس الثوري.. قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الإيراني

فرانس برس
28 مايو 2020
انتخاب رئيس بلدية طهران السابق المحافظ محمد باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الإيراني
انتخاب رئيس بلدية طهران السابق المحافظ محمد باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الإيراني

إنتخب مجلس الشورى الإيراني الجديد، رئيس بلدية طهران السابق، محمد باقر قاليباف رئيسا له، ليرسخ بذلك سلطة المحافظين قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة السنة المقبلة.

وأفاد التلفزيون الرسمي أن قاليباف (58 عاما) نال 230 صوتا من أصل 267 لتولي واحد من أهم المناصب في طهران.

ويرجح هذا التصويت الكفة السياسية لمصلحة المحافظين الذين يعارضون سياسة الرئيس المعتدل حسن روحاني، في أوج فترة التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي أعادت فرض عقوبات مشددة على البلاد.

وقاليباف سبق أن ترشح ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية وشغل منصب قائد الشرطة سابقا وكان عضوا في الحرس الثوري الإيراني وتولى منصب رئيس بلدية طهران من 2005 حتى 2017، ونال عددا كبيرا من الأصوات في العاصمة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير الماضي وشهدت أدنى نسبة مشاركة في الاقتراع منذ عقود.

ويرجع انخفاض نسبة الاقبال على التصويت إلى مستوى قياسي بسبب فض ترشيحات العديد من المعتدلين والاصلاحيين من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون.

وفاز تحالف من المحافظين والمتشددين في الانتخابات في ظل غياب أي منافسة من الجانب الإصلاحي.

وكان مجلس الشورى الإيراني أغلق لمدة ستة أسابيع حتى السابع من ابريل في إطار الاجراءات الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضررت إيران كثيرا من انتشار الوباء وبحسب وزارة الصحة فان الفيروس أودى بحياة 7564 حتى الآن من أصل 141 ألفا و591 حالة إصابة.
 

فرانس برس