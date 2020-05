ولد في دولة عربية.. واشنطن تعرض مكافأة لاعتقال الوجه الدعائي لداعش

عرضت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، مكافأة مالية لتحديد مكان وهوية المسؤول في تنظيم داعش محمد موسى رمضان، المعروف باسم أبو بكر الغريب.

وقالت الوزارة في بيان إن برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لها خصص ما يصل إلى ثلاثة ملايين دولار لأي معلومات تؤدي إلى تحديد مكانه أو هويته.

$3 Million for ISIS Propagandist!



Help stop this messenger of ISIS brutality! If you have info on Muhammad Ramadan (a.k.a. al-Gharib), contact RFJ or the nearest U.S. embassy. You may be eligible for up to $3 million and relocation. https://t.co/n8qPt7Zbbl#ISIS_Propaganda pic.twitter.com/IXvXMrI1oh