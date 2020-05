يسيطر على 1% من مساحة القارة.. هل تصبح إفريقيا حدود خلافة داعش المقبلة؟

أكد سفير بريطانيا لدى كوريا الشمالية الخميس، أن بلاده أغلقت سفارتها مؤقتا وغادر كل دبلوماسييها البلاد، في أحدث خطوة من نوعها من جانب بعثة أجنبية، وسط قيود صارمة تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا، وفقا لما نقلت وكالة رويترز.

وقال السفير كولين كروكس عبر حسابه على تويتر "أغلقت السفارة البريطانية في بيونغيانغ مؤقتا في 27 مايو 2020 وغادر كل الموظفين الدبلوماسيين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للفترة الراهنة".

The #BritishEmbassy in #Pyongyang closed temporarily on 27 May 2020 and all diplomatic staff have left the #DPRK for the time being. If you need consular assistance call (+44) (0)207 008 1500 #NorthKorea