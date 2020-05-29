أميركا ترسل شحنة أجهزة تنفس اصطناعي ثانية إلى روسيا

رغم الخلافات المستعرة بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أن الدولتين كشفتا مؤخرا عن روابط إنسانية تتعدى الخلافات السياسية، حيث سترسل شحنة مساعدات ثانية إلى روسيا من أجل مكافحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن ترسل الولايات المتحدة شحنة ثانية من أجهزة التنفس الاصطناعي إلى موسكو، لمساعدة روسيا في محاربة فيروس كورونا المستجد، في بادرة طيبة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب موقع إذاعة أوروبا الحرة "RFERL".

وستصل الشحنة إلى موسكو في 30 مايو، أي بعد يومين من إصدار الحزب الديمقراطي خطابا ثان يستفسر عن حقيقة شحنة أجهزة التنفس الاصطناعي التي أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة في وقت سابق.

وتحوم العديد من الأسئلة بخصوص الشحنة الأميركية الأخيرة، مثل الجهة التي ستشرف على تكاليف البعثة دفع تكاليفها.

وقالت متحدث باسم شركة "فيار" الطبية في مدينة شيكاغو الأميركية، إن 150 جهاز تنفس اصطناعي من إنتاج الشركة ستصل إلى روسيا يوم 30 مايو، مضيفا أن هناك 50 جهازا قد تم إرسالها سابقا في بداية مايو من قبل وكالة الإغاثة الأميركية.

وقال مسؤولون أميركيون إن إجمالي قيمة المئتي جهاز يبلغ 5.6 ملايين دولار أميركي، وستدفع الولايات المتحدة ثمنها وتكاليف إيصالها ولوازم تشغيلها بنسبة مئة بالمئة.

وقال بيان للسفارة الأميركية في موسكو، "إن الولايات المتحدة وروسيا ساعدتا بعضهما البعض في أوقات الأزمات في الماضي، ولا شك أنهما ستفعلان ذلك في المستقبل".