عربي ودولي

أميركا ترسل شحنة أجهزة تنفس اصطناعي ثانية إلى روسيا

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 مايو 2020
شحنة أميركية من أجهزة التنفس الاصطناعي ترسلها الولايات المتحدة إلى روسيا كمعونة إنسانية
شحنة أميركية من أجهزة التنفس الاصطناعي ترسلها الولايات المتحدة إلى روسيا كمعونة إنسانية

رغم الخلافات المستعرة بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أن الدولتين كشفتا مؤخرا عن روابط إنسانية تتعدى الخلافات السياسية، حيث سترسل شحنة مساعدات ثانية إلى روسيا من أجل مكافحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن ترسل الولايات المتحدة شحنة ثانية من أجهزة التنفس الاصطناعي إلى موسكو، لمساعدة روسيا في محاربة فيروس كورونا المستجد، في بادرة طيبة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب موقع إذاعة أوروبا الحرة "RFERL".

وستصل الشحنة إلى موسكو في 30 مايو، أي بعد يومين من إصدار الحزب الديمقراطي خطابا ثان يستفسر عن حقيقة شحنة أجهزة التنفس الاصطناعي التي أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة في وقت سابق.

وتحوم العديد من الأسئلة بخصوص الشحنة الأميركية الأخيرة، مثل الجهة التي ستشرف على تكاليف البعثة دفع تكاليفها.

وقالت متحدث باسم شركة "فيار" الطبية في مدينة شيكاغو الأميركية، إن 150 جهاز تنفس اصطناعي من إنتاج الشركة ستصل إلى روسيا يوم 30 مايو، مضيفا أن هناك 50 جهازا قد تم إرسالها سابقا في بداية مايو من قبل وكالة الإغاثة الأميركية.

وقال مسؤولون أميركيون إن إجمالي قيمة المئتي جهاز يبلغ 5.6 ملايين دولار أميركي، وستدفع الولايات المتحدة ثمنها وتكاليف إيصالها ولوازم تشغيلها بنسبة مئة بالمئة.

وقال بيان للسفارة الأميركية في موسكو، "إن الولايات المتحدة وروسيا ساعدتا بعضهما البعض في أوقات الأزمات في الماضي، ولا شك أنهما ستفعلان ذلك في المستقبل".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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شحنة أميركية من أجهزة التنفس الاصطناعي ترسلها الولايات المتحدة إلى روسيا كمعونة إنسانية
عربي ودولي

أميركا ترسل شحنة أجهزة تنفس اصطناعي ثانية إلى روسيا

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العراق

"يصنع صداقات مع أعدائه".. الكاظمي يقود دفة العراق خارج المعركة

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 مايو 2020
الكاظمي يزور مقر هيئة الحشد الشعبي في بغداد
الكاظمي يزور مقر هيئة الحشد الشعبي في بغداد

تكمن مهمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الموازنة بين قوتين متخاصمتين، هما الولايات المتحدة وإيران، والحفاظ على "توجيه دفة" العراق بعيدا عن احتمالية التحول إلى ساحة للمعركة بينهما، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وتقول الصحيفة الأميركية في تقرير نشر الجمعة إن واشنطن وطهران اجتمعتا، بهدوء خلف سياسي عراقي تريان أنه سيكون حاسما لمنع المزيد من الفوضى في بلاده.

كرئيس للوزراء، قدم الكاظمي بالفعل مبادرات طيبة للمتظاهرين الذين عارضوا النفوذ الإيراني والجماعات الموالية لطهران التي تعتبر المظاهرات "مؤامرة أميركية".

وبعد أيام من توليه منصبه، أمر بمداهمة ميليشيا صغيرة قتلت متظاهرا في مدينة البصرة الجنوبية، في خطوة ينظر إليها على أنها علامة على نيته تحجيم الفصائل الأكثر قوة المرتبطة بإيران.

بعدها بأيام، وفي خطوة واضحة لطمأنة هذه الجماعات شبه العسكرية المدعومة من إيران، زار مقرها وأشاد بدورها في الحرب ضد تنظيم داعش.

تنقل الصحيفة عن غالب الشابندر، وهو محلل سياسي عراقي يعرف الكاظمي منذ أن كان مراهقا، القول: "إنه (الكاظمي) يصنع صداقات، حتى مع أعدائه".

وتتابع أن داعمي الكاظمي يأملون في أن يتمكن من الحفاظ على التوازن الهش من أجل وضع العراق في مسار أفضل، بعد أن خرجت البلاد من الحرب ضد تنظيم داعش وتكافح حاليا مع ضغوط انخفاض أسعار النفط.

وتشير "وول ستريت جورنال" إلى أن التحديات التي يواجهها الكاظمي هائلة، على الرغم من انحسار الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت سلفه على الاستقالة، لكن الغضب الشعبي أكبر من أي وقت مضى. 

وفي غضون ذلك، كثف تنظيم داعش هجماته ضد قوات الأمن العراقية، سعيا لاستغلال التحديات الأمنية الناشئة عن تفشي فيروس كورونا والتصدعات في الشراكة بين واشنطن وبغداد.

تقول الصحيفة إن المسؤولين الأميركيين عملوا بشكل وثيق مع الكاظمي بصفته رئيسا لجهاز المخابرات خلال الحرب ضد تنظيم داعش، وصعوده يمثل فرصة لإصلاح العلاقات التي تلاشت في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وتنقل عن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر القول إن الكاظمي قام "بعمل جيد" كرئيس للمخابرات، مرحّبا في الوقت ذاته بالشراكة معه.

ومن المقرر أن يعقد البلدان حوارا استراتيجيا في يونيو لتحديد شروط علاقتهما المستقبلية، حيث تتطلع واشنطن إلى تقليص التزاماتها دون تمكين تنظيم داعش من الظهور مرة أخرى.

كما أنها تعتبر الكاظمي شريكا لديه الاستعداد لمنع العراق من الانجراف أكثر إلى حضن طهران.

وقال دبلوماسي غربي للصحيفة إن "هناك بعض الأمل والتفاؤل بأن لدينا شريك يعمل أولا وقبل كل شيء للعراق".

الحرة / ترجمات - واشنطن