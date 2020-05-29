عربي ودولي

ظهور بؤر جديدة لكورونا في فرنسا.. والسلطات تفسر السبب

أسوشيتد برس
30 مايو 2020
أظهرت إحصاءات ظهور 96 بؤرة جديدة للفيروس بأنحاء فرنسا منذ بدأت الحكومة تخفيف إجراءات الإغلاق في 11 مايو
أظهرت إحصاءات ظهور 96 بؤرة جديدة للفيروس بأنحاء فرنسا منذ بدأت الحكومة تخفيف إجراءات الإغلاق في 11 مايو

أبلغت وكالة الصحة الوطنية الفرنسية، الجمعة، بحصول قفزة مفاجئة في حالات عدوى كورونا، بعد ساعة واحدة فقط من إعلان رئيس الوزراء خطط إعادة فتح على المستوى الوطني.

وأوضحت الوكالة أن الأرقام الجديدة المفاجئة هي نتاج أسلوب إحصاء جديد، وغير مرتبطة بموجة ثانية من الفيروس، لكنها أكدت أنها تتخوف من معالجة الحكومة الفرنسية للأزمة، وذكرت بأن العدوى مستمرة في أحد أكثر البلدان تأثرا بالجائحة.

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب يوم الخميس أثناء الإعلان عن إعادة فتح المطاعم والمتاحف والمتنزهات الأسبوع المقبل، لأول مرة منذ مارس، "وصلنا لما كنا نأمل في الوصول اليه بنهاية مايو، وربما أفضل بقليل. إنها أنباء سارة، لكنها ليست جيدة بما يكفي لعودة كل الأمور إلى ما كانت عليه".

وأظهرت إحصاءات صدرت الجمعة ظهور 96 بؤرة جديدة للفيروس بأنحاء فرنسا منذ بدأت الحكومة تخفيف إجراءات الإغلاق في 11 مايو، وكانت بالأساس في منشآت طبية وشركات.

ولا يزال الفيروس يمثل تهديدا خطيرا في اثنين من أقاليم فرنسا الخارجية حيث الرعاية الصحية أضعف ومعدلات الفقر أعلى من البر الرئيسي. والإقليمان هما مايوت في المحيط الهندي وغويانا الفرنسية في ساحل الكاريبي بأميركا الجنوبية.

وفي العموم تنخفض الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا، إذ تتراجع أعداد المرضى في غرف الرعاية المركزة يوميا منذ 8 أبريل، وبلغت الآن 1429.
 
إلا أن وكالة الصحة العامة نشرت إحصاءات ليل الخميس تظهر ارتفاعا بأكثر من 3000 إصابة جديدة عن اليوم السابق في أكبر قفزة خلال أكثر من 3 أسابيع.
 
وقد حير ذلك علماء الأوبئة مثل الدكتور لوران توبيانا، الذي كان يتابع عن كثب منحنى الفيروس في البلدان الأوروبية، ويعتقد أن الجائحة تتلاشى في فرنسا، وقال "إنه أمر غير مفهوم".
 
ثم قالت هيئة الصحة الوطنية "دي جي إس" الجمعة إن الحالات الجديدة تضمنت اختبارات إيجابية مسجلة بموجب نظام حساب "أفضل وأكثر شمولا" تم تطبيقه في 13 مايو، ولم يتوافق مع الارتفاع اليومي. وأصرت على أنه "لا توجد علامات تؤيد عودة الجائحة".
 
وسجلت فرنسا 149071 حالة إصابة حتى الآن، على الرغم من أن الحكومة تقر بأن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير بسبب محدودية الفحوص.
 
وتعرضت الحكومة الفرنسية لانتقادات لعدم إجراء فحوص على نطاق واسع بما فيه الكفاية في وقت سابق من الجائحة. وتجري الآن فحوص لأكثر من 200 ألف شخص أسبوعيا، وفقا لهيئة الصحة.
 
ومن الصعب أيضا تحديد إحصاءات الوفيات. وقد سجلت فرنسا 28662 حالة وفاة بشكل عام في المستشفيات ودور الرعاية. 

وسجلت هيئة الإحصاء الحكومية، الجمعة، ارتفاعا بنسبة 26 بالمائة في إجمالي الوفيات في مارس وأبريل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

أسوشيتد برس

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عربي ودولي

أميركا ترسل شحنة أجهزة تنفس اصطناعي ثانية إلى روسيا

الحرة / ترجمات - واشنطن
30 مايو 2020
شحنة أميركية من أجهزة التنفس الاصطناعي ترسلها الولايات المتحدة إلى روسيا كمعونة إنسانية
شحنة أميركية من أجهزة التنفس الاصطناعي ترسلها الولايات المتحدة إلى روسيا كمعونة إنسانية

رغم الخلافات المستعرة بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أن الدولتين كشفتا مؤخرا عن روابط إنسانية تتعدى الخلافات السياسية، حيث سترسل شحنة مساعدات ثانية إلى روسيا من أجل مكافحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن ترسل الولايات المتحدة شحنة ثانية من أجهزة التنفس الاصطناعي إلى موسكو، لمساعدة روسيا في محاربة فيروس كورونا المستجد، في بادرة طيبة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب موقع إذاعة أوروبا الحرة "RFERL".

وستصل الشحنة إلى موسكو في 30 مايو، أي بعد يومين من إصدار الحزب الديمقراطي خطابا ثان يستفسر عن حقيقة شحنة أجهزة التنفس الاصطناعي التي أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة في وقت سابق.

وتحوم العديد من الأسئلة بخصوص الشحنة الأميركية الأخيرة، مثل الجهة التي ستشرف على تكاليف البعثة دفع تكاليفها.

وقالت متحدث باسم شركة "فيار" الطبية في مدينة شيكاغو الأميركية، إن 150 جهاز تنفس اصطناعي من إنتاج الشركة ستصل إلى روسيا يوم 30 مايو، مضيفا أن هناك 50 جهازا قد تم إرسالها سابقا في بداية مايو من قبل وكالة الإغاثة الأميركية.

وقال مسؤولون أميركيون إن إجمالي قيمة المئتي جهاز يبلغ 5.6 ملايين دولار أميركي، وستدفع الولايات المتحدة ثمنها وتكاليف إيصالها ولوازم تشغيلها بنسبة مئة بالمئة.

وقال بيان للسفارة الأميركية في موسكو، "إن الولايات المتحدة وروسيا ساعدتا بعضهما البعض في أوقات الأزمات في الماضي، ولا شك أنهما ستفعلان ذلك في المستقبل".

الحرة / ترجمات - واشنطن